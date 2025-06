Rückkehr frühestens im Juli: Kims ungewisse Zukunft beim FC Bayern

Es war nicht die Saison des Minjae Kim. Schon länger plagen den Südkoreaner Achillesfersenprobleme. Mit Jonathan Tah hat der FC Bayern einen Konkurrenten in der Innenverteidiger verpflichtet. Es bleiben die Fragen, wann kommt Kim zurück und bleibt er dann auch?

Minjae Kim wird aktuell von Problemen an der Achillesferse geplagt.

Mit Jonathan Tah hat er große Konkurrenz in der Innenverteidigung bekommen – und zudem bereitet ihm sein Körper immer wieder Probleme: Minjae Kim erlebt gerade keine einfache Zeit beim FC Bayern, trotzdem wirkt der 28-Jährige während der Klub-WM in den USA optimistisch und aufgeräumt, im Teamhotel in Orlando sieht man ihn lächelnd, einer der freundlichsten Spieler der Münchner ist Kim ohnehin.

AZ-Info: Kim-Rückkehr wird noch einige Wochen dauern

Doch die Frage lautet: Wann sieht man den Abwehrstar, der vor zwei Jahren für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel zu Bayern wechselte, mal wieder auf dem Platz? Wie die AZ erfuhr, wird es noch einige Zeit dauern. Ein Einsatz während der Klub-WM ist aktuell nicht absehbar nach seinen langwierigen Problemen an der Achillessehne. Kim selbst geht davon aus, frühestens im Juli wieder spielen zu können. Der Südkoreaner unterstützt das Team vor Ort, das ist ihm persönlich wichtig. Im Training soll er langsam wieder herangeführt werden.

Die Spiele in der Vorrunde gegen Auckland City, Boca Juniors und Benfica Lissabon wird Kim definitiv verpassen, auch ein mögliches Achtelfinale am 28. oder 29. Juni wird für ihn nach AZ-Informationen noch zu früh kommen.

Kims ungewisse Bayern-Zukunft. Ohnehin ist offen, wie es für ihn weitergeht – trotz Vertrags bis 2028. Man habe "natürlich eine Konkurrenzsituation" in der Innenverteidigung mit Kim, Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic und Hiroki Ito, der nach seinem Mittelfußbruch allerdings noch länger fehlen wird, sagte Sportvorstand Max Eberl in Orlando: "Wir sind dann sehr gut aufgestellt, was die Defensive betrifft. Und da muss sich Minjae eben durchbeißen." Oder er wählt die Alternative: Abschied.

Bleibt er? Geht er? Wann mit einer Kim-Entscheidung zu rechnen ist

Besonders Al-Nassr, der Klub aus Saudi-Arabien um Cristiano Ronaldo, soll Kim mit einem astronomischen Gehalt locken. Eine Entscheidung ist erst nach der Klub-WM zu erwarten. Und bis dahin arbeitet Kim am Comeback. "Minjae quält sich ein bisschen mit seiner Achillessehne, er hat die Probleme schon lange mit sich getragen", sagte Eberl. "Es wurde nach außen getragen, dass er seine Gesundheit riskiert hätte – aber an diesem Punkt waren wir nicht. Wir haben das schon sehr gut im Griff gehabt. Jetzt sagt er halt, er will jetzt richtig gesund werden. Er wird die nächsten Tage ins Training einsteigen und zu unserem Kader dazustoßen."

Doch bis zu einem Einsatz wird es noch dauern. Ob bei Bayern oder doch woanders.