FC Bayern bei der Klub-WM: Das sind die Chancen der sieben Top-Talente

Bei der Klub-WM stehen gleich sieben Top-Talente im Kader des FC Bayern. Die AZ stellt sie vor und erklärt, wer sich bei dem Mega-Turnier wirklich Chancen auf Einsatzzeiten ausrechnen darf.

Diese Top-Talente erleben gerade die aufregendsten Wochen ihrer noch jungen Karrieren: Insgesamt sieben Nachwuchsspieler wurden von Bayern-Trainer Vincent Kompany für die Klub-WM nominiert und durften mit den großen Stars in die USA reisen. Die AZ stellt die Jungspunde vor und zeigt auf, wer sich sogar Chancen auf Einsatzzeiten ausrechnen darf:

FC Bayerns Top-Talente bei der Klub-WM: Lennart Karl (17 Jahre)

Bei kaum einem Talent wurde das Profi-Debüt in den vergangenen Jahren so heiß erwartet wie bei Lennart Karl – und das aus gutem Grund: Der im unterfränkischen Frammersbach geborene Offensivspieler blickt auf eine sensationelle Saison zurück, in der er für die U17 und die U19 wettbewerbsübergreifend 30 Mal zum Einsatz kam und dabei an herausragenden 45 Treffern beteiligt war (30 Tore, elf Vorlagen).

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Wichtige Tipps vom Mr. FC Bayern: Lennart Karl (r.) mit Thomas Müller. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Der Offensivspieler, der sowohl im Zentrum, als auch auf den Flügeln auflaufen kann, durfte bereits regelmäßig bei den Profis mittrainieren und stand in der zweiten Saisonhälfte auch immer wieder im Kader der ersten Mannschaft. Für einen Einsatz hat es bislang aber noch nicht gereicht. Ob sich das bei der Klub-WM ändert? Das Profi-Debüt des 17-jährigen Top-Talents ist in jedem Fall nur noch eine Frage der Zeit.

Adam Aznou (19 Jahre)

Der 19-jährige Linksverteidiger ist von den mitgereisten Talenten das mit der meisten Erfahrung. Aznou stand schon drei Mal für die Bayern-Profis auf dem Platz und wurde in der vergangenen Rückrunde zum spanischen Erstligisten Real Valladolid verliehen, wo er zum Stammpersonal gehörte. Auch für die marokkanische A-Nationalmannschaft kommt er bereits auf drei Einsätze.

Linksverteidiger Adam Aznou stand bereits drei Mal für die Profis des FC Bayern auf dem Platz. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Dass er bei der Klub-WM dabei ist, kommt nicht von ungefähr. Aufgrund der Verletzungen von Alphonso Davies und Hiroki Ito steht den Münchnern in Raphaël Guerreiro nur noch ein etatmäßiger Linksverteidiger zur Verfügung. Aznou darf sich also durchaus Hoffnungen auf Einsatzzeiten machen.

Jonah Kusi-Asare (17 Jahre)

Der schwedische Sturm-Hüne (1,96 Meter Körpergröße) wechselte im Winter 2024 für bemerkenswerte 3,5 Millionen Euro an den Campus und kam in der abgelaufenen Saison überwiegend für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Zudem feierte der 17-jährige Stürmer am 31. Spieltag beim Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 sein Bundesligadebüt, als er in der 88. Minute für Harry Kane eingewechselt wurde. Bei der Klub-WM könnten weitere Kurzeinsätze dazukommen – schließlich haben die Bayern für ihre Tormaschine sonst keinen klassischen Neuner als Backup im Kader.

Durfte am 31. Spieltag gegen Mainz 05 sein Bundesligadebüt feiern: Jonah Kusi-Asare. © IMAGO

Übrigens: Trotz seiner enormen Physis ist Kusi-Asare gut mit dem Ball am Fuß und verfügt über viel Tempo, weshalb er am Campus teilweise auch als Linksaußen zum Einsatz kam. Ein Umstand, der ihm entgegenkommen könnte.

Maurice Krattenmacher (19 Jahre)

Maurice Krattenmacher ist gewissermaßen ein Ur-Bayer auf Umwegen: Der gebürtige Bad Aiblinger wurde zwischen 2013 und 2017 in der FCB-Jugend ausgebildet, spielte dann sieben Jahre im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching, bevor er im vergangenen Sommer zurückkehrte, um sofort in die zweite Liga zum SSV Ulm verliehen wurde. Trotz guter Leistungen (drei Tore und acht Vorlagen in 33 Spielen) konnte er den Abstieg der Spatzen aber nicht verhindern.

Maurice Krattenmacher spielte in der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga für den SSV Ulm. © IMAGO / Lucca Fundel

Krattenmacher kann in der Offensive auf beiden Halbpositionen sowie im Zentrum spielen, wobei er letztere Position eher als falsche Neun interpretiert.

Leon Klanac (18 Jahre)

Für Leon Klanac dient die erste große Dienstreise mit dem FC Bayern klar zu Lernzwecken. Der Stammkeeper der U19 ist als vierter Keeper hinter Manuel Neuer, Jonas Urbig und Daniel Peretz mitgereist und soll sich in den USA möglichst viel von den etablierten Schlussmännern abschauen, realistische Chancen auf Einsatzzeiten hat er aber natürlich nicht.

Cassiano Kiala (16 Jahre)

Eine äußerst spannende Personalie: Der Innenverteidiger kam im vergangenen Sommer aus der Jugend von Hertha BSC an den Campus und etablierte sich in der U17 sofort als Stammspieler und Leistungsträger. Kiala besticht durch gutes Stellungsspiel, enorme Kopfballstärke und hohes Tempo – für einen Innenverteidiger ein gutes Gesamtpaket.

Bei der Klub-WM könnte er von der dünnen Personaldecke im Abwehrzentrum profitieren. Eric Dier steht nach seinem Wechsel zur AS Monaco nicht mehr zur Verfügung, Dayot Upamecano (trainiert wieder nach Knieverletzung) und Minjae Kim (Achillessehnenprobleme) sind nicht bei 100 Prozent. So stehen mit Neuzugang Jonathan Tah und Josip Stanisic nur zwei wirklich fitte Innenverteidiger zur Verfügung. Die Chance für Kiala?

David Santos Daiber (18 Jahre)

Der portugiesische U18-Nationalspieler war in der abgelaufenen Saison einer der Strippenzieher der U19, die bis ins Halbfinale um die deutsche Nationalmannschaft vordrang. Santos agiert als Spielmacher im defensiven Mittelfeld, verfügt über eine feine Technik und ein gutes Auge im Spielaufbau.

Auf seiner Position ist die Konkurrenz allerdings groß. Joshua Kimmich ist auf der Sechs gesetzt, um den Platz daneben kämpfen mit Leon Goretzka, Aleksandar Pavlović und Joao Palhinha gleich drei Nationalspieler. Allzu viel Spielzeit wird der 18-Jährige bei der Klub-WM aller Voraussicht nach also nicht bekommen.