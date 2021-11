Robert Lewandowski über Ballon d'Or: "Denke über dieses Ereignis in keiner Weise nach"

In rund drei Wochen wird der begehrte Ballon d'Or verliehen. Bayerns Stürmer-Star Robert Lewandowski hat gute Chancen auf den Titel, doch bleibt bei dem Thema trotzdem ganz locker.

München - Robert Lewandowski ist und bleibt eine Tor-Maschine. Zuletzt krönte er sein 100. Champions-League-Spiel mit einem Hattrick, insgesamt traf der Pole damit zum 81. Mal in der Königsklasse.

Damit liegt er zwar noch 58 Tore hinter Cristiano Ronaldo, doch schon bald könnte er ihn an anderer Stelle überflügeln: Der Bayern-Stürmer gilt als heißer Favorit auf den diesjährigen Ballon d'Or, der am 29. November verliehen wird.

Lewandowski hält nichts von Spekulationen

Bei der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra am Freitagabend wurde Lewandowski unter anderem auf die begehrte Trophäe angesprochen, die er bislang noch nicht mit nach Hause nehmen konnte.

Doch der 33-Jährige zeigte sich locker. "Ich denke über dieses Ereignis in keiner Weise nach", sagte er. Und im Hinblick auf die angeblich geleakte Liste, die ihn als Gewinner zeigte, erklärte er: "Ich glaube nicht, dass es mir hilft, mich auf Spekulationen zu konzentrieren. Ich gehe es ruhig an und denke lieber über die Dinge nach, die gerade wichtiger sind. Wenn die Gala näher rückt, kann man vielleicht darüber nachdenken, aber das wird noch lange nicht passieren."

Englische Wochen für Lewandowski

Vor der Verleihung muss Lewandowski noch ein straffes Programm absolvieren. Nach der Partie am Freitag steht am Montag das nächste Länderspiel an (Polen gegen Ungarn). Zurück in München wartet am 19. November der FC Augsburg auf den FC Bayern, bevor es für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zum Champions-League-Gruppenspiel zu Dynamo Kiew geht. Am 27. November empfangen die Bayern in der Allianz Arena dann Arminia Bielefeld.

Neben dem Ballon d'Or steht Robert Lewandowski auch zur Wahl des Weltfußballers des Jahres. Den Titel, den er vergangenes Jahr gewann, verleiht die FIFA am 17. Januar 2022.