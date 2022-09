Robert Lewandowski: Spiel gegen den FC Bayern "das emotionalste meines Lebens"

Robert Lewandowski kehrte vergangene Woche erstmals nach seinem Wechsel mit dem FC Barcelona an die alte Wirkungsstätte zurück. Für den Stürmer war das Spiel gegen Ex-Klub FC Bayern nicht wie jedes andere.

Robert Lewandowski kehrte mit Barcelona in die Allianz Arena zurück.

München - Für Weltfußballer Robert Lewandowski war die Champions-League-Partie gegen seinen Ex-Klub FC Bayern "das emotionalste Spiel meines Lebens".

Nach acht Jahren in München sei es schwer gewesen, "all diese Gefühle zu unterdrücken", sagte der 34-Jährige auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft vor den anstehenden Nations-League-Spielen.

Lewandowski: Rückkehr "hatte eine viel größere Dimension als nur Fußball"

"Ehrlich gesagt war ich nicht glücklich, so schnell in die Allianz Arena zurückzukehren und dort zu spielen." Das Spiel sei für Lewandowski nicht wie jedes andere gewesen, "es hatte eine viel größere Dimension als nur Fußball".

Am vergangenen Dienstag war Lewandowski erstmals seit seinem Wechsel zum FC Barcelona in die Allianz Arena zurückgekehrt. Trotz guter Leistung verloren die Katalanen mit 0:2, auch Lewandowski vergab einige gute Chancen. "Ich wollte ein Tor machen, aber etwas in mir hat nicht geholfen", betonte der Pole.

Dennoch könne seine Mannschaft Positives aus der Niederlage ziehen. "Es war eine Lehre für uns. Wir hatten nicht damit gerechnet, unseren Spielstil in dieser Art durchsetzen zu können", meinte Lewandowski: "Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir auch in schwierigen Spielen Chancen kreieren können."