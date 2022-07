Robert Lewandowski in Angst um die Familie: Trainiert er am Mittwoch?

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, der zum FC Barcelona wechseln will, hat Morddrohungen in den sozialen Netzwerken erhalten. Er soll am Mittwoch trainieren - kein neues Angebot der Katalanen.

München - Robert Lewandowski sitzt gerne selbst am Steuer, er liebt die Geschwindigkeit und luxuriöse Autos - doch am Dienstag ließ sich der 33-Jährige ausnahmsweise von einem Freund chauffieren.

Sowohl bei den medizinischen Checks am Morgen im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Nymphenburg in seinem dunkelgrünen Bentley als auch mittags bei den Leistungstests an der Säbener Straße, als Lewandowski im schwarzen Dienst-Audi vorgefahren wurde, saß der Stürmer des FC Bayern auf dem Beifahrersitz.

Nach üblen Beleidigungen: Robert Lewandowski hat Angst um seine Familie

Erst nach den Tests am Nachmittag düste Lewy als Fahrer und allein nach Hause in seinem Sportwagen, diesmal war es ein roter Flitzer. Drei verschiedene Autos an einem Tag - handelte es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme? Möglich, denn Lewandowski soll nach übereinstimmenden Medienberichten Morddrohungen in den sozialen Netzwerken erhalten haben.

Am späten Montagabend war der Bayern-Star, der unbedingt zum FC Barcelona wechseln will, schon allein im Privatjet aus dem Sommerurlaub nach München zurückgekehrt. Frau Anna und die beiden Töchter haben ihre Ferien verlängert. Nach üblen Beleidigungen zuletzt will Lewandowski kein Risiko eingehen - er ist in Angst um seine Familie.

FC Bayern will Lewandowski erst ab einer Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro ziehen lassen

Bereits vor einigen Wochen hatte es einen ähnlichen Fall gegeben, als Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dessen Familie heftig bei Instagram und Co. attackiert wurden. Auch Trainer Julian Nagelsmann hat eine solche Erfahrung in der vergangenen Saison gemacht.

Manche dieser sogenannten "Fans" haben es nun auf Lewandowski abgesehen, weil der zweimalige Weltfußballer trotz laufenden Vertrags bis 2023 auf einen sofortigen Transfer drängt. Was sportlich schade, aber sicher kein Verbrechen ist - sondern ein nicht-unüblicher Vorgang im Fußballgeschäft.

Bayern wäre inzwischen auch bereit, Lewandowski zu verkaufen, doch nach AZ-Informationen ging auch am Dienstag kein verbessertes Angebot der Katalanen ein. Erst ab einer Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro würde Bayern Lewy abgeben, zwischen fünf und zehn Millionen fehlen noch. Das mit 1,35 Milliarden Euro verschuldete Barca hat derzeit trotz des Verkaufs von Klubanteilen und TV-Rechten große Probleme, frisches Geld aufzutreiben. Dennoch wird bis Ende der Woche eine Einigung erwartet.

Bayerns Wunschspieler Harry Kane wird erst im Sommer 2023 ein heißes Thema

Barcelona bricht am Samstag für eine zweiwöchige Tour in die USA auf und bestreitet dort vier Testspiele. Klar, dass Trainer Xavi Hernández Lewandowski dabei haben will, um den Mittelstürmer in die Mannschaft zu integrieren. Lewy soll der Fixpunkt der zukünftigen Barça-Elf sein.

Auch Bayern hofft auf eine schnelle Lösung. Am Samstag präsentieren sich die Stars ihren Fans in der Allianz Arena, am Montag geht es zu einem einwöchigen Trip in die USA. Coach Nagelsmann bastelt bereits an einer neuen Formation mit Neuzugang Sadio Mané im Sturmzentrum als Lewy-Ersatz. Wunschspieler Harry Kane (28) wird erst im Sommer 2023 ein heißes Thema. Und sonst sind aktuell nur wenige Angreifer auf dem Markt, die für Bayern spannend oder bezahlbar wären.

Erscheint Robert Lewandowski am Mittwoch zum Training?

Eine weitere Saison mit Lewandowski ist allerdings für Trainerteam wie Mitspieler kaum vorstellbar. "Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen", hatte der Angreifer zuletzt gesagt und damit für Kopfschütteln gesorgt. Spannend wird sein, ob er an diesem Mittwochvormittag um 10 Uhr beim Training erscheint. Bei Bayern geht man davon aus - auch wenn in diesen verrückten Tagen kaum etwas absehbar zu sein scheint.