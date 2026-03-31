Ribéry-Vergleich: Diesen DFB-Star könnte Karl jetzt verdrängen

Bayerns Lennart Karl überzeugt auch im DFB-Team, er kann wohl schon für die WM planen: "Er ist ein brutaler Spieler."

Er ist der ganz große Gewinner im DFB-Team während dieser Länderspiel-Periode – und da passte es doch ganz gut, dass Lennart Karl nach dem 2:1 gegen Ghana in Stuttgart mit einem ganz Großen verglichen wurde. Als Deniz Undav in den Katakomben gefragt wurde, an wen ihn Karl denn so erinnere, musste der Stürmer nicht lange überlegen.

"Ein bisschen Ribéry-mäßig" spiele der 18-Jährige vom FC Bayern, schwärmte Undav. "Er ist ein brutaler Spieler. Er hat so eine Abgezocktheit schon in dem Alter, ist frech beim Spielen, bringt eine gute Frische mit. Er hat genug Demut und ist ein feiner Kerl."

Ribéry-Vergleich und WM-Chancen für Karl

Und inzwischen ein ganz heißer WM-Kandidat. Sowohl beim 4:3 in der Schweiz als auch am Montagabend gegen Ghana brachte Karl viel Energie auf den Platz, bei seinen Dribblings war er kaum zu stoppen. Bei manchen Szenen ging ein Raunen durchs Publikum – wie man es sonst nur von Superstars der Kategorie Franck Ribéry kennt. Da können sich alle Bayern-Fans gut dran erinnern.

Bayern-Legende: Franck Ribéry. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wenig überraschend war auch der Bundestrainer ziemlich angetan von Karls erstem Besuch im Kreise der Nationalmannschaft. "Von all den jungen Spielern, die wir im Laufe der Zeit nominiert haben, hat er mit den besten Eindruck gemacht", sagte Nagelsmann. Karl sei "frech, aber auch demütig" aufgetreten: "Er hat eine natürliche Gabe, gut zu stehen und sich im Raum zu bewegen."

Nagelsmanns Lob für Youngster Karl

Hinzukommt ein guter Torabschluss, auch wenn Karl gegen Ghana eine große Chance frei vor dem Tor ausließ. Seine Qualitäten könnten ihn bei der WM sogar in die Startelf befördern, sofern Leroy Sané nicht konstanter spielt und Jamal Musiala nicht rechtzeitig in Topform kommt. Der Bayern-Superstar hat nach Problemen am Sprunggelenk wieder das Training aufgenommen. So oder so: Einen derart unbekümmerten und begabten Youngster wie Karl kann die DFB-Elf definitiv gebrauchen.

Gute WM-Chancen: Karl. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

"Er investiert in beiden Spielen, er ist marschiert“, lobte Nagelsmann: "Er hat den ersten Minischritt gemacht in die A-Nationalmannschaft, hat eigentlich keine Anlaufphase gebraucht. Es ist schon ein sehr, sehr guter Spieler." Aber noch ein bisschen schüchtern, wie Undav verriet. "Er muss jetzt nicht die ganze Zeit quatschen. Ähnlich wie ich muss er nicht sein. Aber wie gesagt, der hält sich ja noch ein bisschen zurück. Ich hoffe, dass er ein bisschen aus sich rauskommt."

Undav will Karl "mal packen"

In Zukunft wolle er sich Karl "einfach mal packen", ergänzte Spaßvogel Undav, "ein bisschen mit ihm quatschen." Denn: "Ich muss ihn noch ein bisschen lockerer hinkriegen, dass er ein bisschen lockerer wird abseits vom Platz."

Und wenn sein Plan für mehr Lockerheit scheitere? "Wenn nicht, soll er einfach Leistung bringen. Das ist das, was wir brauchen. Und wie gesagt, das ist ein brutaler Spieler. Und wir können in Deutschland froh sein, so einen Spieler zu haben", sagte Undav. Wohl wahr!