Remis zum Jahresabschluss: SpVgg Unterhaching trennt sich vom FC Bayern II 1:1

Die SpVgg Unterhaching gibt im Lokalduell gegen den FC Bayern II eine frühe Führung aus der Hand - am Ende teilen sich die beiden Münchner Klubs die Punkte.

Unterhaching - Remis im München-Derby! Zum Abschluss des Jahres trennen sich die SpVgg Unterhaching und der FC Bayern II 1:1.

Luca Marseiler brachte die Hausherren bereits in der 2. Spielminute in Führung, Jann-Fiete Arp sorgte mit einem sehenswerten Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff für den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit hatten die Bayern Amateure mehr Spielanteile, kamen allerdings nicht über das Remis hinaus.

Haching und Bayern noch mit je zwei Nachholspielen

Mit 20 Punkten überwintert die Spielvereinigung auf Platz elf der Tabelle, hat allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand. Am 9. Januar gastiert die Mannschaft von Trainer Arie van Lent zum Jahresauftakt bei Hansa Rostock.

Für die kleinen Bayern bedeutet das Remis in Unterhaching das dritte ungeschlagene Spiel in Serie. Der amtierende Meister belegt mit 17 Zählern Platz 16 und hat ebenfalls noch zwei Nachholspiele zu absolvieren. Für das Team von Holger Seitz steht mit dem Derby gegen den TSV 1860 gleich zu Beginn des neuen Jahres ein absolutes Highlight an.