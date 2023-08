RB-Leipzig-Sieg als Blaupause? Die Konkurrenz des FC Bayern legt den Respekt ab

0:3 unterlag der FC Bayern RB Leipzig im DFL-Supercup und zeigte damit, wie der Rekordmeister zu knacken ist. Andere Teams wollen nun nachziehen.

München – War das schon ein erstes Zeichen, wohin es für den FC Bayern in dieser Saison geht? Im DFL-Supercup setzte es ein 0:3 gegen RB Leipzig.

Als erstes Bundesliga-Team seit Jürgen Klopps Dortmundern 2010/11 und 2011/12 gewann RB, nach dem 3:1 am 33. Spieltag der Vorsaison, zwei aufeinanderfolgende Partien in der Allianz Arena.

Bilanz zum Saisonauftakt macht dem FC Bayern Hoffnung

Das alles, trotz Abgängen von Schlüsselspielern wie Christopher Nkunku (Chelsea FC), Josko Gvardiol (Manchester City), Dominik Szoboszlai (Liverpool FC) oder Konrad Laimer, der die Seiten wechselte. Nach der fünften Pleite im 13. Spiel für den FC Bayern braucht Thomas Tuchel dringend wieder einen Auftritt der Kategorie "Bayern-like".

Statement: Vergangene Saison führte Jamal Musiala den FC Bayern per Doppelpack zum 6:1-Auftakterfolg über Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. © IMAGO / Kessler-Sportfotografie

Am besten bereits kommenden Freitag, bei der Bundesliga-Ouvertüre in Bremen. Die jüngere Bilanz macht den Münchenern Hoffnung: Vergangene Saison rollte der Rekordmeister 6:1 über Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hinweg.

Zwei Spielzeiten zuvor gab es ein 8:0 über hilflose Schalker. Auch Bremen selbst war bereits an der Reihe: 2016/17, im ersten Bundesligaspiel von Carlo Ancelotti unterlag Werder 0:6 in der Allianz Arena.

"FC Bayern ist schlagbar": Die Konkurrenz verstärkt sich hochklassig – und legt den Respekt ab

Ein ähnliches Ergebnis wäre nicht nur gut für das eigene Selbstvertrauen, sondern auch, um die Vormachtstellung in der Bundesliga weiter zu untermauern. Denn die einst so strahlende Aura der unbesiegbaren Über-Bayern hat nach der Dusel-Last-Minute-Meisterschaft in der vergangenen Saison doch merklich an Glanz verloren und gleichzeitig haben diesen Sommer sich gleich mehrere Konkurrenten hochklassig verstärkt. RB verpflichtete unter anderem Belgiens Youngster Loïs Openda oder lieh Holland-Juwel Xavi Simons aus.

Im Supercup agierte der runderneuerte Pokalsieger vom Start weg extrem mutig und ohne zu viel Respekt für den Gegner. Im Wissen, bereits drei Monate zuvor überzeugend 3:1 gewonnen zu haben, presste RB extrem hoch und erarbeitete sich immer wieder Umschaltsituationen. Dadurch entsprang ein Freistoß in Minute zwei. Da beim FC Bayern im Zentrum die Zuteilung nicht stimmte, konnte Dani Olmo zum 0:1 einschieben.

Bayer Leverkusen gewann über den Sommer mit Jonas Hofmann und Granit Xhaka in erster Linie an Erfahrung. Dazu bekam Florian Wirtz einen weiteren Selbstvertrauensschub und wird in Zukunft mit der Nummer 10 auflaufen. Mit Victor Boniface verpflichtete man zudem ein großes Stürmertalent von Union Saint-Gilloise.

Dass sie Bayern ärgern können, bewiesen die Leverkusener im vergangenen Aufeinandertreffen. Einzig brutale Effizienz sorgte für die Pausenführung des Rekordmeisters. In der zweiten Hälfte traf Exequiel Palacios doppelt vom Punkt und sorgte dafür, dass Julian Nagelsmann sein letztes Bayern-Spiel gecoacht haben sollte.

Endboss: Bayerns Ex-Spieler Xabi Alonso gewann nicht nur das Duell gegen Julian Nagelsmann, sondern sorgte damit auch für dessen Entlassung. © IMAGO / Jan Huebner

"Spiele, für die wir Fußball spielen": Werder Bremen hofft auf Zählbares im Auftaktspiel

Auch Werder Bremen erhofft sich Zählbares im Eröffnungsspiel. Kapitän Marco Friedl, selbst ein Münchener Eigengewächs, betonte im Interview mit "Sky Sport Austria", dass "es nicht einfacher wird, mit Harry Kane. Aber das sind die Spiele, für die wir Fußball spielen – um so ein Eröffnungsspiel gegen Bayern zuhause zu haben. Ich habe auch den Supercup gesehen. Bayern ist schlagbar." Erst vergangenen Samstag unterlag Werder übrigens im DFB-Pokal 2:3 bei Drittligist Viktoria Köln – und jetzt die Ansage gegen den FC Bayern.

In der Vergangenheit zeichnete sich der Rekordmeister dadurch aus, mutigen Teams ihre Ambitionen gerne auch mit Zinsen zurückzuzahlen. Besonders, wenn ihnen aufgrund ausbleibender Ergebnisse Krisen nachgesagt wurden. Ob es auch diesmal so kommt, wird das Bundesliga-Eröffnungsspiel zeigen.