Harry-Mania in München: Kane startet gleich mit Bestwerten beim FC Bayern

Spielerisch konnte Harry Kane bei der Supercup-Niederlage des FC Bayern gegen RB Leipzig noch keine Akzente setzen. Dafür macht sich seine Verpflichtung anderweitig positiv bemerkbar – und das deutlich.

Rock you like a Hurri-Kane: Der Neuzugang des FC Bayern schlug bei den Fans sofort ein.

München – Es war ein Moment in der 64. Minute des DFL-Supercups, der in seiner Euphorie komplett konträr zum Spiel des FC Bayern stand. Bis dahin verzweifelte der Rekordmeister noch an der eigenen Chancenverwertung, defensiven Abstimmungsschwierigkeiten oder generell: an sich selbst.

Aber diesen Augenblick, einen "Magic Moment", wie ihn Stadionsprecher Stephan Lehmann nannte, gönnte man sich, trotz des 0:2-Rückstands gegen RB Leipzig. Harry Kane betrat den Rasen der Allianz Arena, erstmals im Trikot des FC Bayern. 75.000 erhoben sich. Nach scheinbar endlosem Hin und Her war Kane nun endgültig Bayern-Spieler. Keine Klauseln mehr, die nachverhandelt werden müssen, keine Flugzeuge, die verspätet abheben. Harry's hoam.

Viel konnte Bayerns neuer Superstar allerdings nicht mehr ausrichten. Kurz nach seiner Einwechslung sprang Noussair Mazraoui der Ball unglücklich aus kurzer Distanz an den ausgefahrenen Arm. Bastian Dankert zeigte auf den Punkt. Dani Olmo ließ sich die Chance zum Dreierpack nicht entgehen.

Vom Neuzugang zum Publikumsliebling: Harry Kane kommt beim FC Bayern sofort an

Außerhalb des Platzes allerdings wurde der Kane-Faktor sofort deutlich: Über 70.000, fast eine ausverkaufte Allianz Arena, verfolgten gegen Ende seinen Flug auf der Plattform "Flightradar24" mit und machten ihn zum meist verfolgten Flug weltweit. "Ich wusste gar nicht, dass man Flüge nachverfolgen kann", war auch Kane selbst erstaunt und hoffte, "dass ich jeden, der diesen Flug gesehen hat mit guten Leistungen belohnen kann".

Auf der Antrittspressekonferenz am Sonntag wirkte Kane ruhig, klar und zurückhaltend, manchmal ein wenig verlegen. Trotzdem strahlte er mit seiner Art natürliche Autorität und Führungsqualität aus. Genau dadurch wurde Kane bei Tottenham zum Publikumsliebling – und binnen kürzester Zeit auch beim FC Bayern.

Schaute man sich vor dem Supercup um, trugen die meisten Fans auf ihren Trikots entweder Jamal Musialas Nummer 42 oder Kanes Nummer 9. Wie die "Bild" berichtet, verkaufte der Rekordmeister vergangenen Samstag allein deutlich über 10.000 Kane-Jerseys und stellte damit einen neuen Rekord im Shop und Online-Stores auf.

Kostet ein Fußballtrikot heutzutage rund 100 Euro, spielte der Verein allein an einem Tag gut eine Million ein. Genau am 22. November dieses Jahres hätte der FC Bayern die Sockelablöse in Trikotverkäufen refinanziert – so zumindest die hypothetische Rechnung.

Captain's example? Harry Kane könnte weitere englische Spieler ins Ausland locken

Ganz real ist jedoch der Einfluss, den Kane auf den Fußball in der Heimat haben wird. Spieler wie Jadon Sancho oder Jude Bellingham legten in der jüngeren Vergangenheit bei Borussia Dortmund den Grundstein für erfolgreiche Karrieren im Ausland.

Nun schließt sich ihnen der "Skipper", wie in England der Kapitän bezeichnet wird, und Rekordtorschütze ihnen an. Das mediale Interesse an Spielen des FC Bayern und der Bundesliga wird schlagartig steigen und auch weitere talentierte englische Spieler ins Ausland locken.

Von 2015 bis 2019 spielten Harry Kane und Kieran Trippier (l.) zusammen bei Tottenham, bevor der Außenverteidiger zuerst den Sprung ins Ausland wagte – zu Atlético Madrid. © IMAGO / Action Plus

Kane selbst steht mit dem FC Bayern vor einem Karriereschritt, den er schon lange geplant hatte: "Ich wollte niemals meine Karriere beenden und es bereuen, verschiedene Ligen und Kulturen kennengelernt zu haben", verriet er auf der Pressekonferenz.

Bereits zuvor habe er sich mit Ex-Tottenham- und England-Kollege Kieran Trippier, der zwischen Juli 2019 und Januar 2022 für Atlético Madrid spielte, über den Wechsel ins Ausland unterhalten: "Er hat es total geliebt. Ich glaube, es hat ihm als Spieler wirklich weitergeholfen."

Nach Transfer zum FC Bayern: Englands Nationaltrainer sendet Glückwünsche an Harry Kane

Auch von Nationaltrainer Gareth Southgate gab es erste Glückwünsche: "Ich habe immer gesagt, wenn es einen Deal gibt, der alle drei Seiten zufriedenstellt, will ich das machen. Gareth hat mir gestern eine Nachricht geschickt und mir gratuliert. Er weiß, dass sein Stürmer für England auf dem allerhöchsten Niveau spielt und das kann der Nationalmannschaft nur guttun."

Klingt, als ob aus dem "Magic Moment", in der 63. Minute des Supercups schon bald ein "Magic Move" werden könnte.