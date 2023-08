"Muss mich anpassen": Wie Harry Kane seine ersten Tage bei Bayern erlebte

Der Mega-Hype um den neuen Weltstar des FC Bayern ist ungebrochen – selbst Harry Kane spricht trotz der 0:3-Pleite im Supercup von einer "magischen Nacht" in der Allianz Arena. Sein Trainer Thomas Tuchel überrascht mit einer kuriosen Startelf-Aussage.

München - Brezn und Obazda sowie Fish & Chips wurden den Journalisten, in großer Zahl aus Großbritannien angereist, am Sonntagmittag im Saal der Allianz Arena dargeboten zur Präsentation von Harry Kane.

Bayerische Schmankerl und britische Köstlichkeiten – symbolkräftig für die zwei Welten, in denen sich der zum Tore- und Titelbringer auserkorene Mittelstürmer seit seiner Ankunft in München am späten Freitagnachmittag noch sortieren muss.

Stolz überreicht FC-Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen dem Neuzugang Harry Kane sein neues Trikot. © IMAGO / Xinhua

"Magische Nacht": Harry Kane schwärmt von den ersten Eindrücken beim FC Bayern

Rund 48 Stunden sind Kane, seine schwangere Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder nun in der bayerischen Landeshauptstadt. Es muss sich nach deutlich mehr anfühlen. Inklusive ziemlich gemischter Gefühle.

Denn abseits des rein sportlichen Desasters, dem deutlichen 0:3 des Abo-Meisters gegen den überlegenen Pokalsieger RB Leipzig, empfand der Rekordeinkauf der Bundesliga-Historie den Samstagabend in Fröttmaning als "eine magische Nacht".

Privatjet und Rekord-Ablöse: Ein Transfer der Marke Harry Kane sorgt für Aufsehen

Der begeisterte Empfang der Fans, angefangen mit den ersten Foto- und Video-Erhaschern nach der Landung des Privatjets (die Flugroute wurde online weltweit verfolgt) in Oberpfaffenhofen, hat Kane fasziniert und zugleich ungläubig dreinschauen lassen.

Aber wer nach 19 Jahren bei seinem Herzensverein Tottenham Hotspur zum ersten Mal den Verein wechselt – und dann auch noch für die Rekordablöse von 120 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen – macht eben große Augen bei so viel Rummel.

Euphorische Begrüßung für Harry Kane: Seine Ankunft versetzt FC-Bayern-Fans in Ekstase

Der Hype um Harry rund um den Medizin-Check und die Vertragsunterschrift ging bis tief in die Nacht zum Samstag. Am Krankenhaus Barmherzige Brüder sowie am Vereinssitz an der Säbener Straße winkten und kreischten die Fans ob des Neuankömmlings.

Dutzende Fans des FC Bayern und Medienvertreter erwarteten Harry Kane bei seiner Ankunft in München. © picture alliance/dpa | Christian Kolbert

Selten war so viel Extase im sonst eher beschaulichen Harlaching. Alles "eine fantastische Erfahrung" sprach der 30-Jährige im eleganten Anzug bei seiner Vorstellung und wünschte sich wohl nichts sehnlicher als eine Mütze Schlaf.

Stimmungskiller RB Leipzig: Kanes Debüt im Supercup endet im Desaster

Apropos schläfrig. Die Leistung von Kanes neuen Kollegen gegen die Leipziger war derart desaströs, dass Kane der Mund offenstand – ob als Joker oder nach seiner umjubelten Einwechslung in der 64. Minute. Zwischenstand 0:2, Endstand 0:3.

Ein echter Stimmungskiller, den die Leipziger Partycrasher um Hattrick-Hero Dani Olmo erst provozierten und dann den ersten Supercup-Titel der Vereinsgeschichte feierten.

Und los: Mit der Einwechslung im Supercup begann die Ära Harry Kane beim FC Bayern. © IMAGO / Sven Simon

Die Bayern lecken ihre Wunden – und der Trainer rätselt. Am Freitag beginnt mit dem Klassiker Werder Bremen gegen den FC Bayern die Bundesliga-Spielzeit, doch schon mit der Saison-Ouvertüre Supercup wurde den Münchnern zum ersten Mal der Stecker gezogen.

Kane doch nicht wahr sein! Denn eigentlich sagt man ja: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Allein das Erscheinen des erhofften Heilsbringers Kane geriet zum Happening. Am Ende blieb ein verpuffter Wow-Effekt, der durch die Nacht flog wie ein angepiekster Luftballon.

Wieder kein Titel für Harry Kane: Der Stürmerstar und der FC Bayern gingen im Supercup gegen RB Leipzig leer aus. © IMAGO / HMB-Media

Der FC Bayern verpatzt den Supercup: Harry Kane sieht "keinen Grund zur Panik"

Dass Kane (keine Torchance, lediglich drei Ballkontakte und 2,83 Kilometer Laufleistung) noch nicht ins Bayern-Spiel eingebunden sein konnte, war nach der einzigen gemeinsamen Trainingseinheit am Samstagvormittag klar.

Die Niederlage sei noch lange "kein Grund zur Panik. Wir haben noch eine lange Saison vor uns, ich muss mich lediglich etwas anpassen an meine neuen Mitspieler", meinte Kane, der dank seines Wechsels auf den allerersten Titel seiner Karriere hofft: "Ich bin hier, um die Champions League mit diesem Team zu gewinnen."

"Er spielt jedes Spiel": Trainer Thomas Tuchel stellt Kane Einsatzgarantie aus

Tuchel entschuldigt sich sogar bei Kane, sagte: "Es tut mir einfach leid. Der denkt wahrscheinlich, wir hätten vier Wochen nicht trainiert. Es ist ein sehr bitterer Abend für ihn." Ob Kane denn ein Aufbauprogramm in Sachen Physis brauche, wurde Tuchel gefragt. Geradezu entrüstet antwortete dieser: "Es gibt keinen Aufbau. Er trainiert und spielt."

Mit Blick auf kommenden Freitag (und Kanes restliche Vertragslaufzeit bis 2007?) schob Tuchel nach: "Er wird in Bremen beginnen. Er spielt jedes Spiel." Kane ja alles nur besser werden.