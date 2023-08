Rauf und Runter: Der Kane-Blockbuster des FC Bayern im Schnelldurchlauf

Der FC Bayern verpflichtet Harry Kane und setzt damit einer irrsinnigen Transfersaga ein Ende. Besonders die letzten 48 Stunden wurden zum selten dagewesenen Hin und Her.

München – "And Action!" Mit diesen Worten begrüßte Harry Kane die Fans des FC Bayern in den sozialen Medien. Als Kulisse der offiziellen Bekanntgabe diente das Filmtheater Sendlinger Tor. Ob der Rekordmeister damit eine versteckte Spitze Richtung London schickte? Gut möglich. Die rund 48 Stunden zuvor hatten tatsächlich viel von einem Blockbuster.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Als sich die Mannschaft unter Anleitung des neuen Fitnesstrainers Nicolas Mayer am Donnerstagvormittag aufwärmte, war die Stimmung an der Säbener Straße ruhig – noch. Denn es schien, als sollte nach Kyle Walker auch der Transfer von Harry Kane platzen. Aus englischen Kreisen war zu vernehmen, dass der Stürmer, nach den vielversprechenden ersten Eindrücken unter Neu-Trainer Ange Postecoglou, tatsächlich zu einem Verbleib tendieren soll.

Kane muss sich doch wieder entscheiden: Droht Bayerns Statement-Transfer auf den letzten Metern zu platzen?

Während sich Thomas Tuchel Taktiken auf seiner Tafel notierte und die Mannschaft hinter dem automatischen Vorhang verschwand, braute sich jedoch etwas zusammen. Um genau 11.25 Uhr enthüllte der englische Transfer-Experte David Ornstein, dass der FC Bayern und Tottenham tatsächlich eine Einigung für den Transfer von Harry Kane erzielt hätten. Allein, es gab noch einen Satz, der in den kommenden Stunden für viel Unruhe und Verwirrung sorgen sollte: "Kane must now decide whether or not he will make the move".

Zack, die nächste Wendung. Eigentlich war die grundsätzliche Einigung über den Wechsel das erste, was sich der FC Bayern, noch Ende Juni, von der Kane-Seite zusichern ließ, bevor sie in den nervenaufreibenden Poker mit Tottenham-CEO Daniel Levy gingen. Und jetzt sollte alles genau daran scheitern? "Sky Sports" in England war zumindest dieser Meinung und auch beim deutschen Pendant sprach man nur noch von einer "50:50-Chance".

Laut des "Daily Telegraph" soll Kane darüber nachgedacht haben, ob es nicht schon zu spät für einen Wechsel sei. Die "Bild" sprach davon, dass Kane ein besseres Angebot vorliegen würde, sollte er im Sommer 2024 ablösefrei gehen. Urplötzlich war von finanziellen Details die Rede, die es zwischen Tottenham und ihrem Noch-Stürmer zu klären gäbe. Aber daran sollte ein Wechsel nicht scheitern.

Levy will nochmal nachverhandeln – als Kane bereits am Flughafen ist

Vorsichtiger Optimismus also wieder – und damit die Eröffnung für den finalen Akt einer irrsinnigen Transfersaga. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es erneut intensive Verhandlungen zwischen beiden Vereinen und den endgültigen Durchbruch. Die Papiere wurden unterzeichnet, Tottenham stimmte dem Wechsel zu. Gegen 10 Uhr sollte Kane in Oberpfaffenhofen landen. Business as usual ab hier also.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Nicht mit Daniel Philip Levy. Als Kane bereits am Flughafen Stansted in London eintraf, bekam er von seinem CEO im Tower die Starterlaubnis entzogen. Laut "Sky" in England und Deutschland wollte Levy abermals nachverhandeln. Spätestens hier merkte auch der FC Bayern, was genau Sir Alex Ferguson meinte, als er sagte, Verhandlungen mit dem 61-Jährigen wären "schmerzhafter, als mein neues Hüftgelenk".

Um 14.50 Uhr hatte der FC Bayern Levy schließlich überzeugt. Kane durfte ins Flugzeug steigen und nach München reisen. Über 70.000, fast eine ausverkaufte Allianz Arena, verfolgten den Flug auf der Plattform "Flightradar24" mit.

Bayerns spätes, spätes Happy End: Um Kurz nach 2 Uhr unterschreibt Kane

Mittlerweile näherte sich der Freitag dem Ende. Es war 19.10 Uhr, als Kane in Oberpfaffenhofen von Journalisten und einer Delegation von Bayern-Fans empfangen wurde. Mit einem roten Audi ging es zum Medizincheck ins Krankenhaus Barmherzige Brüder. Als schließlich, um kurz nach 1 Uhr am Samstagmorgen, auch der sportphysische Teil absolviert war, unterzeichnete Kane seinen Vertrag als neuer Spieler des FC Bayern. Selbst um 2 Uhr standen die Fans noch an der Säbener Straße und winkten und jubelten ihm zu.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Acht Stunden später, um genau 10 Uhr, ließ der FC Bayern den Abspann der Transfersaga laufen – und läutete eine neue Ära im Sturm ein. "And Action!"