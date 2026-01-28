Rätselraten um Kane-Vertrag: Beendet der Star-Stürmer seine Karriere beim FC Bayern?

Harry Kane soll über 2027 hinaus beim FC Bayern verlängern, die Gespräche laufen. 2028 steht die Heim-EM in England an, macht er dann Schluss?

Er ist treffsicherer als Erling Haaland und gleichauf mit Kylian Mbappé an der europäischen Spitze: Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern im Sommer 2023 hat kein Angreifer häufiger in der Champions League getroffen als Harry Kane. 26 Tore erzielte der Engländer in diesem Zeitraum bis zum Auswärtsspiel bei der PSV Eindhoven am Mittwochabend. Beeindruckend!

Nur Mbappé, der Superstar von Real Madrid, war genauso erfolgreich. In der ewigen Königsklassen-Rangliste des FC Bayern liegt Kane jetzt schon auf Platz drei hinter Robert Lewandowski (69 Tore) und Thomas Müller (57). Und das nach nicht einmal drei Spielzeiten.

Ein weiterer Beleg dafür, dass die Münchner richtig lagen, als sie im Sommer 2023 fast 100 Millionen Euro für Kane zahlten. Weitere Prämien an Tottenham wie Testspieleinnahmen kamen hinzu. Um Kane im Team zu haben, hat sich jeder Cent gelohnt. Daher kommt es nicht überraschend, dass Bayern den bis 2027 laufenden Vertrag mit dem Stürmer vorzeitig verlängern will.

"Harry hat ganz großes Vertrauen, er fühlt sich sehr wohl in München"

"Wir sprechen mit Harry", sagte Sportvorstand Max Eberl am Rande des DFL-Neujahrsempfangs in Frankfurt. Und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ergänzte: "Wir haben immer gesagt, dass wir mit Harry im Laufe der Saison sprechen wollen, wir uns aber zunächst auf die Bundesliga und die Wettbewerbe, in denen wir noch drin sind, fokussieren wollen. Genau das machen wir. Und das trifft auf Harry genauso zu. Harry hat ganz großes Vertrauen, er fühlt sich sehr wohl in München. Er ist dort angekommen. Genau wie seine Familie."

In Baierbrunn haben sich die Kanes niedergelassen und dort bereits gute Bekannte gefunden. Jüngst verriet ein Wirt aus einem benachbarten Gasthof, dass er Kane nach jedem Tor Schnitzel nach Hause bringt. Solche Gesten gefallen dem Engländer, der nach AZ-Informationen sogar ein festes Zimmer in dem Hotel hat und sich in den vergangenen Monaten immer wieder positiv über eine Zukunft bei Bayern äußerte.

FC Bayern und Kane: Schnelle Einigung steht bevor

"Es ist natürlich klar, dass es jetzt viel Gerede geben wird über meinen Vertrag. Ich genieße es hier wirklich sehr", sagte der Torjäger Anfang Januar bei einem Fanklubbesuch: "Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein. Und Tage wie dieser verfestigen das, wenn ich die Unterstützung der Fans sehe."

Dieser kann sich Kane gewiss sein, allein in dieser Saison hat er bereits 34 Tore geschossen. Weltklasse! Und so könnte es womöglich zu einer schnellen Einigung kommen, da beide Seiten die Zusammenarbeit fortsetzen möchten. "Ich glaube, es wird nicht so zäh wie vor zwei Jahren, als er zu uns nach München gekommen ist", sagte Dreesen mit einem Schmunzeln. Damals hatte der CEO lange und intensiv mit Tottenham über die Ablöse gefeilscht.

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. © Jens Niering

Harry Kane wird im Juli 33 Jahre alt – kritische Worte von Hamann

Mit einer vorzeitigen Kane-Verlängerung hätte Bayern auf dieser so wichtigen Position Planungssicherheit - sofern Kane, der im Juli 33 Jahre alt wird, sein Topniveau hält. Dies hatte Didi Hamann kürzlich in der AZ angezweifelt. "Für mich wäre eine Verlängerung mit Kane aktuell kein Thema", sagte Hamann. "Er hat einen Vertrag bis 2027 – und wie lange er noch Tore schießt, weiß ich nicht."

Der Sky-Experte erklärte: "Kane spielt mittlerweile eine andere Rolle, lässt sich tiefer fallen. Das ist möglicherweise auch der Tatsache geschuldet, dass er im gegnerischen Strafraum nicht mehr so oft zum Abschluss kommt. Als Trainer und Bayern-Fan würde mir das ein bisschen Sorge bereiten, wie er spielt, weil das nicht seine Aufgabe ist."

Er selbst, ergänzte Hamann, habe "mit Topstürmern zusammengespielt, die ihre eigene Hälfte ganz selten betreten haben. Wenn ich mir die besten Stürmer der vergangenen 20, 30 Jahre anschaue – die hätten gesagt, dass die eigene Hälfte den anderen zehn gehört. Es ist sehr laufintensiv, was Kane da macht. Und diese Energie geht ihm dann vielleicht in den entscheidenden Spielen im Frühjahr verloren. Ich weiß nicht, ob es dem Trainer gefällt. Mir gefällt es nicht. Wenn du Arsenal, Paris, Liverpool oder Real schlagen willst, brauchst du Kane ganz vorne, um die Tore zu schießen."

Heim-EM 2028 – und dann Schluss?

Die entscheidenden Wochen in der Champions League werden zeigen, ob Kane zur Stelle ist. Die Bayern-Bosse glauben jedenfalls fest daran – auch für die kommenden Jahre. Die Frage lautet: Wie lang wird der Kane-Vertrag laufen?

Im Gespräch sind die Jahre 2028 oder 2029, in beiden Fällen könnte es ein Rentenvertrag sein. Immerhin wird Kane im Sommer 2028 schon 35, da würde es doch passen, wenn er nach der Heim-EM in England, Wales, Schottland und Irland "Bye" sagt.

Oder in bestem Bayerisch: "Servus!"