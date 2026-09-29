Neue Torwart-Konstellation: Schnappt sich der FC Bayern einen Ex-Nationalkeeper?

Sollte Manuel Neuer nach dieser Saison seine Karriere erwartungsgemäß beenden, wird es beim FC Bayern eine neue Torhüter-Konstellation geben. Einem Bericht zufolge hat der Rekordmeister einen Ex-Nationalspieler als neue Nummer zwei auf dem Zettel.

Schnappt sich der FC Bayern einen Ex-Nationalspieler? Laut einem Bericht der " " haben die Münchner Bernd Leno vom FC Fulham auf dem Zettel. Der erfahrene Torhüter ist demnach ein Kandidat auf die Rolle der Nummer zwei ab der kommenden Saison, sollte Platzhirsch Manuel Neuer seine Karriere nach Ablauf seines Vertrags im nächsten Sommer beenden.

Auch wenn der aktuelle Kapitän der Bayern noch nicht endgültig bestätigt hat, dass er seine Laufbahn nach dieser Spielzeit beenden wird, wird dessen Nachfolge intern bereits geregelt. In dem Falle würde aller Voraussicht nach auch sein langjähriger Stellvertreter Sven Ulreich die Schuhe an den Nagel hängen, was die Torwart-Konstellation bei den Münchnern deutlich verändern würde.

Vertrag von Leno läuft im nächsten Sommer aus

Klar ist: Mit Jonas Urbig haben die Bayern bereits ihren designierten Neuer-Nachfolger in den eigenen Reihen. Als Nummer zwei soll ein starker, erfahrener und verlässlicher Torhüter fungieren. Ein Profil, in das der 34-jährige Leno passen würde. Der gebürtige Schwabe war lange Jahre Stammtorhüter bei Bayer Leverkusen und dem FC Arsenal, bevor er sich 2022 dem FC Fulham anschloss. Bei den Londonern gehört Leno zu den absoluten Leistungsträgern, in England gilt er als einer der verlässlichsten Torhüter der Premier League.

Fulham-Keeper Bernd Leno. © IMAGO/Pedro Porru/MB Media

Allzu teuer würde neunmalige A-Nationalspieler in jedem Fall nicht werden. Auch sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, allerdings verfügt Fulham über eine Option für eine Verlängerung. Sollte der verdiente Keeper einen Wechselwunsch äußern, würde ihm der Klub wohl keine Steine in den Weg legen.

Bayern soll auch Augsburg-Keeper Dahmen im Visier haben

Leno ist derweil nicht der erste Spieler, der als mögliche neue Nummer zwei der Bayern gehandelt wird. Zuletzt wurde auch Finn Dahmen vom FC Augsburg mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht. FCA-Trainer Manuel Baum ließ diesbezüglich aufhorchen. "Wenn einer zu den Besten der Bundesliga gehört, ist er mit Sicherheit Thema bei den besten Mannschaften in der Bundesliga", sagte Baum über die Gerüchte: "Wir haben mehrere Spieler im Kader, die wirklich Begehrlichkeiten wecken. Am Schluss gehört er von der Leistung her gerade zu den Top-Torhütern der Bundesliga."

Augsburgs Torhüter Finn Dahmen stand zuletzt im Kader der Nationalmannschaft. © IMAGO/Steffie Wunderl

Auch der Vertrag von Dahmen, der kürzlich von Jürgen Klopp erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen wurde, läuft im nächsten Jahr aus. Aktuell führe man Gespräche mit dem Spieler, so Baum, "trotzdem ist es auch in Augsburg schon Teil der Philosophie, dass man dann auch mal Spieler ziehen lässt, die vielleicht überdurchschnittlich leisten".