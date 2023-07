Preisgekrönter Jamal Musiala hofft auf Harry-Kane-Transfer zum FC Bayern – und den EM-Titel

Jamal Musiala bekam beim Bayerischen Sportpreis die Auszeichnung als "Herausragender Nachwuchssportler". Auf der Gala äußerte er sich zu Bayerns Saison – und einem Transfer von Harry Kane.

Preisgekrönter Meistertorschütze: Jamal Musiala (mi.) an der Seite von Thomas Hitzlsperger (li.) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

München – Am 34. Spieltag erzielte Jamal Musiala das Tor zur Meisterschaft. Nun folgen nach und nach die individuellen Auszeichnungen.

Vergangenen Samstag fand in der "BMW Welt" die Gala des Bayerischen Sportpreises statt, bei der der Youngster des Rekordmeisters den Award in der Kategorie "Herausragender Nachwuchssportler" bekam.

Jamal Musiala: Meistertitel des FC Bayern "gutes Zeichen für unsere Mentalität"

"Es ist schön, so viele Preisträgerinnen und Preisträger zu sehen. Ich genieße einfach den Moment", betonte Musiala am Mikrofon des FC Bayern. "Auf so eine Auszeichnung kann man stolz sein. Der Preis ist eine Motivation für mich, dass ich immer hart weiterarbeite und besser werde. Jetzt liegt der volle Fokus auf der kommenden Saison."

Aus der vergangenen Spielzeit nimmt Musiala vor allem mit, "dass wir trotzdem die Bundesliga gewonnen haben, selbst nach einer so harten Saison." Das sei "ein gutes Zeichen für unsere Mentalität. Dass wir trotzdem dranbleiben, selbst wenn nicht alles gut läuft."

Auch zu einem etwaigen Transfer von Harry Kane zum FC Bayern äußerte sich der 20-Jährige: "Er spielt auf dem höchsten Level in der Premier League seit vielen Jahren. So einen Spieler wollen viele Mannschaften haben. Bei uns würde er gut dazu passen."

Bislang stellt sich Tottenham, vor allem in Person von CEO Daniel Levy, allerdings quer. Die ersten beiden Angebote, in Höhe von kolportierten 70, beziehungsweise 80 Millionen Euro plus Boni wurden abgelehnt.

Heim-EM 2024 in Deutschland: Jamal Musiala hofft auf den Titel

Der Vertrag von Englands Kapitän bei Tottenham läuft kommendes Jahr aus – pünktlich zur Europameisterschaft in Deutschland. "Wir alle wollen den Fans und ganz Deutschland Freude bringen", so Musiala über die Ziele des DFB-Teams.

"Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, das alles aufzubauen und in den Rhythmus zu kommen. Wir werden alles tun, um so weit wie möglich zu kommen und hoffentlich den EM-Titel zu gewinnen."