Poker um Olise? Real Madrid äußert sich zum FC-Bayern-Star

Real Madrid hat sich öffentlich zu den Gerüchten um Michael Olise geäußert und für Entwarnung gesorgt. Die Spekulationen halten sich aber weiter hartnäckig, dass Real den Bayern-Star unbedingt verpflichten möchte.

Dass Michael Olise kürzlich seine Bilder im Dress des FC Bayern bei Instagram entfernte, sorgte bei so manchem Fan der Münchner für Schnappatmung. Bereitet da etwa einer seinen Abgang vor? Olise selbst hat sich bislang nicht zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel zu Real Madrid geäußert, dafür sorgten die Königlichen aber nun selbst für Entwarnung. Zumindest ein bisschen.

Es habe "weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld" gegeben, teilte Real in einem offiziellen Statement mit. Ein ungewöhnlicher Vorgang. "Real Madrid möchte zudem die hervorragende institutionelle Beziehung zum FC Bayern München hervorheben, mit dem der Verein auf eine lange Geschichte des gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit und der Bewunderung zurückblicken kann, und bedauert die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen", hieß es weiter.

Spekulationen halten sich weiter hartnäckig, dass Real Olise unbedingt verpflichten will

Allerdings halten sich die Spekulationen hartnäckig, dass Real Olise unbedingt in diesem Sommer verpflichten will. Bis zu 200 Millionen Euro Ablöse soll der 24-jährige Franzose den Spaniern wert sein. Der wiedergewählte Real-Präsident Florentino Pérez hatte immer wieder damit für sich geworben, ein Angebot über 150 Millionen Euro für die Verpflichtung eines Stammspielers eines Champions-League-Klubs abgeben zu wollen. Neben Julián Álvarez von Atlético Madrid ist Olise der Wunschspieler von Pérez. Es bleibt also abzuwarten, ob die Geschichte nun tatsächlich zu Ende ist.

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Sowohl Real als auch die Bayern seien überzeugt, "dass jedes eventuelle Interesse an einem Spieler des jeweils anderen Vereins zunächst zwischen den Vereinen selbst geklärt werden muss - gemäß den Grundsätzen der institutionellen Loyalität, die die Beziehungen zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid seit jeher geprägt haben“, erklärte Real in der Stellungnahme weiter. Von Münchner Seite hatten zuletzt Präsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen Olise-Verkauf ausgeschlossen. Der Offensivstar hat noch einen Vertrag bis 2029, Bayern will vorzeitig verlängern. Bislang ist es dazu allerdings nicht gekommen.

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"In der heutigen Zeit haben die Spieler viel Macht":

"Viel wird darauf ankommen, was der Spieler machen will", meinte Didi Hamann in seiner AZ-Kolumne. "Denn in der heutigen Zeit haben die Spieler viel Macht. Wenn Olise sagt, dass er zu Real will, dann wird es für den FC Bayern nicht einfach, ihn zu halten. Dass er sehr viel Geld kostet und das Feilschen wohl bei 150 Millionen Euro erst losgeht, weiß Real." Hamann erklärte weiter: "Was man nicht vergessen darf: Olise hat dem FC Bayern einiges zu verdanken, erst in München hat er sich zum Weltklassespieler entwickelt. Wenn es so sein sollte, dass er seine Bayern-Fotos bei Instagram gelöscht hat, wäre das auf jeden Fall komisch."

In der Tat. Die Real-Gerüchte werden wohl erst dann verschwinden, wenn sich Olise selbst zu dem Thema äußert – oder einen neuen Bayern-Vertrag unterschreibt.