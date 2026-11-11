Paris soll Interesse haben: Hat Upamecano eine Ausstiegsklausel im Vertrag?

Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen rund um den FC Bayern auf dem Laufenden!

11.11.2026 Paris St. Germain hat Interesse an Upamecano

Dayot Upamecano gehörte natürlich auch bei der Nationalmannschaft wieder zu den großen Gewinnern, mit breitem Grinsen posierte er gemeinsam mit Kylian Mbappé und Désiré Doué nach dem Training für ein Siegerfoto. Am Profi des FC Bayern gibt es derzeit kaum ein Vorbeikommen, Upamecano präsentiert sich in der Form seines Lebens.

Der 28-Jährige hat sich in den letzten Monaten vom hochveranlagten, aber durchaus fehleranfälligen Innenverteidiger zum unumstrittenen Abwehrboss entwickelt – sowohl in München als auch in der Équipe Tricolore.

"Upamecano ist momentan in einer herausragenden Form", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl: "Er spielt schon seit Wochen auf Weltklasse-Niveau, hat es letzte Saison schon getan, bei der Weltmeisterschaft, jetzt wieder." Der Franzose habe in den vergangenen zwölf Monaten "einen Riesenschritt" gemacht und agiere "als Führungsspieler". Das will er am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) in der Nations League gegen Italien wieder zeigen.

Bei den Bayern beweist der 48-malige Nationalspieler das, obwohl er eine "lange Zeit unterschätzt" wurde, wie Co-Trainer Aaron Danks betonte. "Man hat ihm immer angesehen, dass er das draufhat, aber er hatte eben oft entscheidende Fehler oder Unkonzentriertheiten dabei. Das hat er brutal reduziert", sagte Toni Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". Stattdessen bringt Upamecano mit seiner Ausstrahlung, seiner Zweikampfstärke und seinem Stellungsspiel derzeit reihenweise Angreifer zur Verzweiflung, frisst sie regelrecht auf.

Dazu setzt der beim Ballon d’Or auf Rang 26 gelandete Defensivspieler im Stile von Lucio immer häufiger zu Sturmläufen an, steht bereits bei drei Bundesligatreffern – und hat seinen persönlichen Rekord nach nur neun Spieltagen schon eingestellt. "Sensationell", schwärmte Kapitän Neuer vom eher stillen Franzosen. Upamecano sei "Gold wert". Nicht umsonst ließen sich die Münchner die Vertragsverlängerung bis 2030 einiges kosten.

Doch laut Medienberichten soll der Kontrakt eine Ausstiegsklausel von 65 Millionen Euro enthalten, Paris Saint-Germain längst seine Fühler ausgestreckt haben. "Ich bin nicht hier, um über die Details des Vertrags zu sprechen", sagte Eberl jüngst: "Eines ist klar: Wir haben Upamecanos Vertrag verlängert und sind absolut glücklich darüber, dass uns das gelungen ist. Um ehrlich zu sein, fühlt er sich hier extrem wohl."

Das beweist der Franzose derzeit in Dauerschleife auf dem Platz.

24.09.2026 Vereinssuche beendet: Alaba wechselt nach Udine

Seit seinem Abgang bei Real Madrid im Sommer war er auf Vereinssuche - nun hat David Alaba eine neue sportliche Heimat gefunden. Der 34-Jährige, der sowohl mit Real als auch mit Bayern München je zweimal die Champions League gewann, setzt seine Karriere bei Udinese Calcio fort. Dies bestätigte der italienische Erstligist am Donnerstag. Alaba unterschrieb in Udine einen Einjahresvertrag.

"Natürlich möchte ich meine Erfahrung in die Kabine einbringen, Verantwortung übernehmen und helfen, wann immer es möglich ist, vor allem den jüngeren Spielern", ließ sich Alaba in der Vereinsmitteilung zitieren. "Ich möchte weiter Gas geben, Woche für Woche in der Serie A auf höchstem Niveau spielen und etwas erreichen", ergänzte er.

Eine Ablösesumme wurde für den Transfer nicht fällig, weil der Vertrag Alabas in Madrid im Sommer ausgelaufen war. Udine, nach fünf Spielen Tabellen-13. der Serie A, wird derzeit von dem in Wien geborenen deutschen Trainer Kosta Runjaic trainiert.

Alaba hatte seine sportliche Laufbahn bei Austria Wien begonnen und war im Alter von nur 16 Jahren nach Deutschland zu Rekordmeister Bayern München gewechselt. Neben den beiden Triumphen in der Königsklasse gewann er mit dem FCB zehnmal die Meisterschale und sechsmal den DFB-Pokal. 2021 folgte der Wechsel zu Real, wo er die neuerlichen Erfolge in der Champions League mit zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg ergänzte.

Für die österreichische Nationalmannschaft lief der Verteidiger bislang 117-mal auf. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada, bei der die Auswahl im Sechzehntelfinale am späteren Weltmeister Spanien scheiterte, führte Alaba sein Team als Kapitän aufs Feld. Für die anstehenden Länderspiele in der Nations League wurde er von Nationalcoach Ralf Rangnick allerdings nicht in den Kader berufen.

23.09.2026 Alaba vor Wechsel in die Serie A

Der ehemalige Bayern-Star David Alaba steht vor einem Wechsel zu Udinese Calcio in die italienische Serie A. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano. Der Vertrag des 34-jährigen Österreichers war nach fünf Jahren bei Real Madrid (132 Pflichtspiele, fünf Tore) nicht mehr verlängert worden. Trainer in Udine ist seit Sommer 2024 Kosta Runjaic (55), der in der Saison 2016/17 insgesamt 15 Spiele lang den TSV 1860 gecoacht hatte.

Boateng wird Co-Trainer bei Salah-Klub

Übereinstimmenden türkischen Medienberichten zufolge steht der ehemalige Bayern-Spieler Jerome Boateng (38) vor einem Engagement als Co-Trainer bei Erstligist Trabzonspor. Der Weltmeister von 2014 würde dort als rechte Hand von Chefcoach Thomas Reis (52) agieren und mit Mohamed Salah (34) zusammenarbeiten. Der Ägypter hatte zuvor neun Jahre für den FC Liverpool gespielt, Spieler und Klub hatten sich auf eine Trennung ein Jahr vor Vertragsende verständigt.

09.09.2026 FC Bayern bindet Offensiv-Juwel Binder

Der nächste Campus-Absolvent darf sich über den Spruch zu den Profis freuen: Der FC Bayern hat Tim Binder mit einem Profivertrag bis Sommer 2030 ausgestattet. Dies teilte der Rekordmeister am Mittwoch mit.

Binder wechselte 2019 im Alter von gerade einmal zwölf Jahren vom FC Augsburg an den FC Bayern Campus und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften des Rekordmeisters. Während im Sommer noch zahlreiche Stars im verlängerten WM-Urlaub weilten, absolvierte der flinke Flügelstürmer bereits die Vorbereitung unter Cheftrainer Vincent Kompany und kam auch in mehreren Vorbereitungsspielen zum Einsatz, in denen er mit seiner frechen, unbekümmerten Spielweise auf sich aufmerksam machte.

"Tim bringt sehr viel Potenzial mit, er ist schnell, stark im Dribbling und hat einen super Charakter. Er hat sein Talent zuletzt unter anderem in der Vorbereitung bei den Profis unter Beweis gestellt", sagt Sportdirektor Christoph Freund und schwärmt: "Tim ist ein Paradebeispiel für die herausragenden Entwicklungsmöglichkeiten an unserem Campus. Er ist in jungen Jahren zu uns gekommen und hat sich in den Nachwuchsteams kontinuierlich weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr, den Weg mit ihm beim FC Bayern weiterzugehen."

Bis zu seinem Pflichtspiel-Debüt für die Profis wird es allerdings noch dauern. Aktuell arbeitet Binder nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel an seinem Comeback.

02.09.2026 FC Bayern verleiht Ibrahimovic nach Augsburg

Der FC Bayern verleiht Offensiv-Talent Arijon Ibrahimovic für diese Saison an den FC Augsburg. Der 20-Jährige soll beim nicht weit entfernten Nachbarn in der Bundesliga die Spielpraxis sammeln, die er beim deutschen Rekordmeister aktuell nicht bekommen kann. Der FC Augsburg zahlt angeblich eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro. Im Anschluss an die Leihe besitzt der FCA eine Kaufoption.

"Wir haben uns mit Arijon zusammengesetzt und sind übereingekommen, dass es für seine Entwicklung am besten ist, wenn wir ihn noch eine weitere Saison ausleihen. Er ist ein junger Spieler mit großartigen Anlagen und er braucht in dieser Phase regelmäßig Spielpraxis", sagte Bayer-Sportdirektor Christoph Freund. "Die wird er beim FC Augsburg bekommen, und wir werden ihn auf diesem Weg weiter eng begleiten."

"Die neue Aufgabe in Augsburg reizt mich sehr, weil der FCA ein ambitionierter Bundesligist ist. Auch ich möchte mich weiterentwickeln und viel Spielpraxis sammeln. Daher möchte ich mich möglichst schnell in die Mannschaft einfügen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten", sagte Ibrahimovic, der beim FC Augsburg die Rückennummer 21 tragen wird.

Ibrahimovic war am Ende der vergangenen Saison von einer Leihe an den Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim zum Rekordmeister zurückgekommen. Er absolvierte die komplette Sommer-Vorbereitung bei den Bayern-Profis, sein Vertrag wurde bis 2028 verlängert.

Allerdings ist die Konkurrenz bei den Münchnern riesig. Ibrahimovic kann in der Offensive verschiedene Positionen besetzen. In Augsburg kann er auf deutlich mehr Einsatzzeiten hoffen.

31.08.2026 Bayern-Talent Ibrahimovic vor Leihe nach Augsburg

Der FC Bayern leiht das Offensiv-Talent Arijon Ibrahimovic einmal mehr aus, diesmal an den FC Augsburg. Der 20-Jährige soll beim nicht weit entfernten Nachbarn in der Bundesliga die Spielpraxis sammeln, die er beim deutschen Rekordmeister aktuell nicht bekommen kann.

Mehrere Medien und Transferspezialisten vermeldeten den Wechsel einen Tag vor dem Ende der Sommer-Transferperiode. Die beiden Vereine bestätigten das Leihgeschäft noch nicht.

Ibrahimovic war am Ende der vergangenen Saison von einer Leihe an den Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim zum Rekordmeister zurückgekommen. Er absolvierte die komplette Sommer-Vorbereitung bei den Bayern-Profis, sein Vertrag wurde bis 2028 verlängert.

Der Münchner Sportvorstand Max Eberl deutete aber schon vor dem Bundesliga-Auftakt am vergangenen Wochenende an, dass Ibrahimovic den Verein noch verlassen könnte. "Man kann merken, dass es für ihn bei uns ein Stück weit schwerer werden könnte", sagte Eberl. Tatsächlich kam Ibrahimovic sowohl beim 2:1 im Supercup gegen Borussia Dortmund als auch beim 5:1 gegen den VfB nicht zum Einsatz, sondern saß jeweils 90 Minuten auf der Bank.

Ibrahimovic kann in der Offensive verschiedene Positionen besetzen. In Augsburg kann er auf deutlich mehr Einsatzzeiten hoffen. Der FCA zahlt laut "Kicker" und Sky eine Leihgebühr von 500.000 Euro. Dazu soll es eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro nach dieser Spielzeit geben.

27.08.2026 FC Bayern verleiht Zaragoza zu Espanyol Barcelona

Der FC Bayern bekommt den nächsten Ladenhüter von der Gehaltsliste, wenn auch nur auf Leihbasis. Wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilt, wechselt Bryan Zaragoza für die kommende Saison zu Espanyol Barcelona.

Zaragoza war im Winter 2024 vom FC Granada nach München gekommen. Nach sieben Spielen für die Münchner wurde er zunächst an CA Osasuna, dann an Celta Vigo und schließlich nach Italien zur AS Rom verliehen, um sich weiterzuentwickeln.

England-Wechsel fix: Ex-Bayer Goretzka findet neuen Klub

Leon Goretzka hat nach monatelanger Suche endlich einen neuen Verein gefunden. Der 31-Jährige wechselt nach acht Jahren beim FC Bayern in die englische Premier League zu Europa-League-Sieger Aston Villa. Das gab der Klub aus Birmingham am Donnerstag in einer kurzen Mitteilung bekannt. Für den 73-maligen Nationalspieler ist es die erste Station im Ausland.

Zuvor war Goretzka für acht Jahre Spieler beim FC Bayern. Die Münchner hatten schon im Januar angekündigt, den Vertrag mit Goretzka nicht zu verlängern. Seither war er mit namhaften Klubs wie dem FC Barcelona, dem FC Arsenal, Juventus Turin, der AC Mailand und der SSC Neapel in Verbindung gebracht worden. Konkret wurde es aber nicht.

27.08.2026 Wisdom Mike wechselt zu Club Brügge

Der FC Bayern trennt sich von einem seiner Top-Talente. Der deutsche Rekordmeister gibt Juniorennationalspieler Wisdom Mike an den belgischen Traditionsverein Club Brügge ab. Der 17 Jahre alte Offensivspieler, der 2022 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach nach München gekommen war, unterschreibt bei den "Blau-Schwarzen" einen Vertrag bis 2029.

Die Ablösesumme soll fünf Millionen Euro plus Boni betragen, die Bayern haben sich Medienberichten zufolge keine Rückkaufoption gesichert. Allerdings wären sie bei einem möglichen Weiterverkauf beteiligt.

"Weezy hat sich bei uns kontinuierlich weiterentwickelt, feierte nur zwei Tage nach seinem 17. Geburtstag sein Profidebüt und wurde zum deutschen Juniorennationalspieler. Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet ihn sein toller Charakter aus", sagt Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Mike bestritt für die deutsche U15, U16 und U17 insgesamt 15 Länderspiele (fünf Tore) und kam für die Bayern-Profis auf fünf Einsätze. Auch außerhalb des Platzes engagierte er sich innerhalb des Klubs und leistete seinen Freiwilligendienst im Spitzensport im Verein.

26.08.2026 Joao Palhinha wechselt zu Benfica Lissabon

Jetzt ist der Deal durch! Joao Palhinha wechselt zu Benfica Lissabon. Dies gaben die Münchner am Mittwoch bekannt. Der 31-jährige portugiesische Nationalspieler kehrt damit in seine Heimatstadt zurück, wo er einst bei Sporting Lissabon seine Profikarriere startete.

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern: "Wir haben mit João Palhinha seine Situation beim FC Bayern offen besprochen und dann einen Weg gefunden, auf den wir uns alle verständigen konnten. Er hat sich dafür entschieden, seine Karriere in seiner Heimat fortzusetzen. Wir danken ihm für seine Zeit beim FC Bayern und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl in der Pressemitteilung zitiert.

Palhinha wechselte im Sommer 2024 vom FC Fulham an die Isar München gewechselt. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis für Tottenham Hotspur.

Chávez wird nach Magdeburg verliehen

Der FC Bayern verleiht sein Talent Felipe Chávez für eine Saison an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Das gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt. Gleichzeitig wurde der Vertrag des 19 Jahre alten peruanischen Nationalspielers, der in der vergangenen Rückrunde bereits an den 1. FC Köln ausgeliehen war, bis 2028 verlängert.

In Köln habe Chávez, der vor allem im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, "die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gemacht und soll nun in Magdeburg weiter regelmäßig auf dem Platz stehen", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund: "Wir haben seinen Vertrag verlängert, weil wir von seinem Potential für die Zukunft überzeugt sind."

Chávez, der bereits auf einen Einsatz für die peruanische Nationalmannschaft kommt, war 2019 vom FC Augsburg nach München gewechselt, im Januar kam er zu seinem Profi-Debüt bei den Bayern. Nach sieben Einsätzen für Köln absolvierte er mit den Münchnern in diesem Sommer die Vorbereitung und konnte dabei regelmäßig überzeugen.

20.08.2026 Bayern einigt sich wohl mit Benfica über Palhinha-Transfer

Der FC Bayern bekommt offenbar den ersten Verkaufskandidaten von seiner Gehaltsliste. Laut übereinstimmender Medienberichte steht Joao Palhinha vor einem Wechsel in seine Heimat Portugal zum dortigen Benfica. Der Rekordmeister hat sich schon seit Wochen um die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers bemüht und soll sich nun mit den Münchnern auf eine Ablöse geeinigt haben, welche sich inklusive Boni auf bis zu 20 Millionen Euro beläuft.

Palhinha war vor zwei Jahren für knapp 50 Millionen Euro vom FC Fulham zu den Bayern gewechselt, konnte sich dort allerdings nie durchsetzen. In der vergangenen Saison war er an Tottenham ausgeliehen und verhinderte mit den Spurs als Stammspieler gerade noch den Abstieg.

28.07.2026 Verlässt Olise den FC Bayern? Klartext-Ansage von Dreesen

Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen spricht in der Causa Michael Olise Klartext. "Ja, natürlich", antwortete der Vorstandsboss der Münchner am Rande einer Presseveranstaltung auf die Frage, ob der Franzose beim FC Bayern bleiben wird. Er hat aus Madrid "keinen Anruf, keinen Brief und kein Fax bekommen".

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20.07.2026 Laimer verlängert bis 2029

Der FC Bayern hat den bisher bis 2027 laufenden Vertrag mit Konrad Laimer um zwei Jahre bis 2029 verlängert, das bestätigte der Rekordmeister am Montagnachmittag. Ende Juni hatte Laimer in einem Interview mit ServusTV gesagt, man sei in puncto Verhandlung "auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg", aber noch nicht am Ziel. Jetzt aber schon.

"Wir freuen uns, dass Konny weiter seinen Weg beim FC Bayern geht", so Sportvorstand Max Eberl. "Verlässlichkeit auf Top-Niveau hat seinen Namen, und mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil des Teams. Er ist ein Spieler, der andere mitreißt und motiviert, und das jeden einzelnen Tag." Der 29-jährige Allrounder spielt seit Sommer 2023 für Bayern und war bei der WM mit Österreich bis ins Sechzehntelfinale vorgestoßen, dort aber am späteren Weltmeister Spanien (0:3) gescheitert.

17.07.2026 Olise soll Transfer-Wunsch zu Real Madrid verkündet haben

Es kommt Bewegung in die Causa Michael Olise beim FC Bayern! Wie die L'Equipe am Donnerstagabend berichtete, hat der Offensivspieler aus seinem Wechselwunsch zu Real Madrid bei der WM kein Geheimnis mehr gemacht. Demnach habe der 24-Jährige mehreren Mitspielern der französischen Nationalmannschaft erzählt, dass er für die Königlichen spielen möchte.

Bayern-Teamkollege Dayot Upamecano soll sich intensiv dafür eingesetzt haben, Olise von einem Verbleib in München zu überzeugen.

Nach AZ-Informationen möchte Olise aber in jedem Fall nach seiner Rückkehr zunächst mit den Verantwortlichen des FC Bayern sprechen.

08.07.2026 Fix! Nübel wechselt zu Besiktas in die Türkei

Der Wechsel von Torhüter Alexander Nübel vom FC Bayern München zu Besiktas Istanbul ist perfekt. Der deutsche Rekordmeister und der Traditionsclub aus der türkischen Süper Lig einigten sich auf den Transfer. Das gaben die Münchner bekannt. Die Ablösesumme für Nübel soll Medienberichten zufolge bei 6,5 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni liegen. In Istanbul erhält der 29-Jährige einen Vertrag bis 2029.

Nübel, der als dritter Torhüter zum WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft gehörte, galt schon länger als Abschiedskandidat bei den Münchnern. In den vergangenen drei Spielzeiten war er an den Bundesliga-Kontrahenten VfB Stuttgart verliehen.

Nur vier Pflichtspiele für den FC Bayern in sechs Jahren. "Alexander Nübel ist ein sehr guter Torhüter, der sich beim FC Bayern, bei AS Monaco sowie beim VfB Stuttgart stetig weiterentwickelt und etabliert hat. Jetzt möchte er den nächsten Schritt bei Besiktas Istanbul machen", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl in einer Mitteilung.

08.07.2026 Ablöse bis zu zwölf Millionen: Aseko wohl vor festem Wechsel nach Frankfurt

Nach den festen Verpflichtungen von Ismael Saibari und Nathaniel Brown in der vergangenen Woche tut sich beim FC Bayern nun offenbar etwas auf der Abgangsseite. Laut einem Bericht von "Sport1" wechselt Noel Aseko fest zu Eintracht Frankfurt. Nach AZ-Informationen gibt es aber noch Hürden zu nehmen.

07.07.2026 Offizielles Statement: FC Bayern plant fest mit Ibrahimovic

Arijon Ibrahimovic wird in der kommenden Saison fester Teil des Profikaders des FC Bayern sein. Dies teilte der Rekordmeister am Dienstag offiziell mit. Der Vertrag des 20-Jährigen, der seit 2018 beim Deutschen Meister aktiv ist und in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, ist bis zum 30. Juni 2028 datiert. Vor Heidenheim hatte Ibrahimović bereits bei den italienischen Erstligisten Frosinone Calcio und Lazio Rom Erfahrungen gesammelt. Er wird mit der Rückennummer 22 spielen.

"Arijon kam bereits mit zwölf Jahren zum FC Bayern und hat seinen Weg über unseren Campus sowie gezielte Leihstationen Schritt für Schritt gemacht. Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein", sagt Sportdirektor Christoph Freund: "Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern."

07.07.2026 Nübel vor Wechsel zu Besiktas Istanbul

Torhüter Alexander Nübel wechselt nach einem Bericht von "Sky Sport" zu Besiktas Istanbul. Der FC Bayern und der Traditionsklub aus der türkischen Süper Lig einigten sich demnach auf den Transfer. Die Ablösesumme für Nübel soll bei 6,5 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni liegen.

Der 29 Jahre alte Nationalspieler, der in den vergangenen drei Saisons an den Bundesliga-Kontrahenten VfB Stuttgart verliehen war, soll nach bestandenem Medizincheck einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschreiben.

Nach insgesamt sechs Jahren, in denen er allerdings nur vier Pflichtspiele im FCB-Trikot absolvierte, endet Nübels Kapitel beim FC Bayern damit endgültig. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte vor einigen Wochen Nübels Agentur mitgeteilt, dass der Schlussmann nicht zum Trainingsstart der Bayern am 20. Juli an der Säbener Straße erscheinen solle. Nübel, der von 2021 bis 2023 an die AS Monaco ausgeliehen war, war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gekommen.

03.07.2026 FC Bayern verpflichtet Nathaniel Brown

Am Donnerstag der Medizincheck in München, am Freitag wurde der Wechsel offiziell: Nathaniel Brown wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern. Dies gaben die Münchner am Freitag bekannt. Der Linksverteidiger erhält beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2031. "Nathaniel Brown bringt ein Profil mit, welches im heutigen Fußball sehr gefragt ist. Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik hat er sich zuletzt stark entwickelt, und wir alle sind überzeugt, dass er hervorragend zum FC Bayern passt. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt gehen – und zugleich unterstreicht dieser Transfer unseren Anspruch, junge deutsche Top-Spieler frühzeitig an den FC Bayern zu binden. Das war schon immer Teil unserer DNA und soll auch in Zukunft so bleiben", wird Vorstandschef Bayerns Jan-Christian Dreesen in der Pressemitteilung zitiert.

Browns Vertrag in Frankfurt war bis Sommer 2030 datiert. Der Transfer des Nationalteam-Aufsteigers ging wenige Tage nach dem frühen Aus der DFB-Auswahl über die Bühne. Beim überraschenden Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay am Montag gehörte Brown wieder zur Startformation, nachdem er zuvor beim letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador verletzt gefehlt hatte.

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Zu finanziellen Modalitäten zu Brown wurde nicht geäußert. Spekuliert wird über ein Ablösepaket von rund 55 Millionen Euro. Anfänglich soll die Eintracht mehr als 60 Millionen Euro gefordert haben. "Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Club zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht. Ich habe immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die größten Titel zu spielen, setze mir die höchsten Ziele und möchte jeden Tag das Maximum aus mir herausholen", sagte der gebürtige Amberger in der Bayern-Mitteilung.

Bei den Münchnern steht Linksverteidigerkollege Alphonso Davies noch bis 2030 unter Vertrag. Der kanadische Nationalspieler, der den Auftakt des WM-Mitgastgebers wegen einer Muskelverletzung verpasste, war in der vergangenen Saison wiederholt nach Verletzungen ausgefallen.

29.06.2026 Bayern-Juwel vor Wechsel nach Wolfsburg

Bayern-Juwel Leeron Danioko wechselt offenbar in die 2. Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Wie die "Bild" und Sky übereinstimmend berichten, schließt sich der junge Flügelspieler nach Ablauf seines Vertrags Ende Juni dem Absteiger an. In der Autostadt soll der 17-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschreiben und vorerst für die U19 auflaufen.

Danioko wechselte vor sieben Jahren in die Jugendabteilung des Rekordmeisters, bei dem er zuletzt für die U17 spielte. Dass er beim FC Bayern aufgrund der enormen Konkurrenz auf den Flügeln keine Zukunft haben würde, hatte sich bereits abgezeichnet. Zuletzt verabschiedete sich der Angreifer bereits offiziell auf Instagram.

26.06.2026 Vertragspoker beendet: Laimer-Verlängerung beim FC Bayern wohl fix

Konrad Laimer verlängert nach einem längeren Vertragspoker nun doch beim FC Bayern. Wie Sky berichtet, haben sich der 29 Jahre alte WM-Teilnehmer und der deutsche Double-Gewinner auf einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2029 geeinigt. Die Unterschrift und Verkündung sollen zeitnah erfolgen. Sein ursprünglicher Kontrakt läuft noch bis Sommer 2027.

Der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzte Österreicher, der 2023 von Bundesligakontrahent RB Leipzig gewechselt war, hat sich als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison bestritt Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete neun Treffer vor.

Vor kurzem hatte bereits der "Kicker" berichtet, dass die Vertragsverlängerung bevorstehe und sich der lange Poker dem Ende nähere. Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben. Zwischenzeitlich sollen die Ansichten der beiden Seiten bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinander gelegen haben.

"Es gibt zwei Standpunkte, die momentan nicht übereinander passen. Wir wollen mit Konni verlängern, das ist Fakt. Jetzt müssen wir irgendwie eine Brücke finden, was die Vorstellungen betrifft", hatte Sportvorstand Max Eberl gegen Ende der Saison gesagt.

16.06.2026 Laimer kurz vor Verlängerung beim FC Bayern

Nach langem Hin und Her dürfte es beim FC Bayern nun bald eine Vollzugsmeldung geben. Der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer und der FC Bayern stehen offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Wie der "Kicker" berichtet, nähert sich der lange Poker dem Ende. Nachdem der 29 Jahre alte Defensivspieler und der Rekordmeister zwischenzeitlich bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinander gelegen hatten, sollen sich die Parteien inzwischen angenähert haben.

Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben. Laimer, der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzt wird, spielt seit Sommer 2023 für den FC Bayern. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Am Ende der Vertragslaufzeit wäre der Österreicher 30 Jahre alt.

15.06.2026 Einigung erzielt! Saibari wechselt zum FC Bayern

Er war eines der großen Transferziele von Trainer Vincent Kompany – und nun hat es einen Durchbruch in den Verhandlungen gegeben: Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung von Marokkos WM-Star Ismael Saibari.

Entsprechende Berichte kann die AZ bestätigen, Bayern hat eine Einigung mit der PSV Eindhoven erzielt. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund 55 Millionen Euro. Demnach kann der Wechsel nun vollzogen werden. Der offensive Mittelfeldspieler selbst hatte sich zuvor schon mit den Münchnern über einen künftigen Vertrag bis 2031 geeinigt.

Saibari war bei der WM durch seinen schönen Treffer gegen Brasilien (1:1) in den internationalen Fokus gerückt. Die Münchner sollen bereits vor einiger Zeit ihr Interesse signalisiert haben. Um den Transfer zeitnah zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, soll der Medizincheck wohl noch während der WM in Nordamerika stattfinden. Bayern-Arzt Jochen Hahne ist momentan als Arzt der deutschen Nationalmannschaft ohnehin in den Staaten und könnte die Saibari-Untersuchung vor Ort übernehmen.

Saibari hatte maßgeblichen Anteil am dritten Meistertitel der PSV in Serie, der 25-Jährige wurde auch zum Spieler des Jahres der Eredivisie gewählt. 2025 gewann er mit Marokko die Afrikameisterschaft. Sein Vertrag in Eindhoven ist bis Mitte 2029 gültig.

Der Offensivspieler war im Sommer 2020 von der U21 von KRC Genk zur zweiten Mannschaft der PSV gewechselt. Zwei Jahre später, im Sommer 2022, stieg er in die erste Mannschaft auf.

Und nun geht es zu Bayern. Für die Münchner ist der 1,85 Meter große Angreifer auch deshalb spannend, weil er offensiv verschiedene Positionen spielen kann. Nicolas Jackson, der bisherige Back-up von Harry Kane, hat Bayern verlassen. Saibari füllt diese Lücke.

Am stärksten ist der Marokkaner, wenn er als Zehner aufläuft. Saibari kommt

12.06.2026 FC-Bayern-Talent Krattenmacher wechselt nach Elversberg

Aufsteiger SV Elversberg bastelt weiter an seinem Kader für seine erste Bundesliga-Saison. Wie die Saarländer mitteilten, kommt Talent Maurice Krattenmacher vom FC Bayern München an die Kaiserlinde. Der 20-jährige Offensivspieler, der zuletzt leihweise für Hertha BSC in der 2. Liga spielte, erhält bei der SVE einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030.

Er habe seine Fähigkeiten bereits eindrücklich in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt. Nun sei man überzeugt, "dass er mit seiner Dynamik, seinem Gefühl für Räume und seinem variantenreichen Dribbling sehr gut in unser Anforderungsprofil am Flügel passt und das höhere Niveau in der Bundesliga sehr schnell adaptieren wird", sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber.

Krattenmacher selbst bezeichnete die Bundesliga als großes Ziel. Darauf habe er hingearbeitet. "Dass ich diesen Schritt jetzt bei einem spannenden und super geführten Verein wie der SV Elversberg gehen darf, erfüllt mich mit Stolz", sagte der 20-Jährige. Es sei ein Ansporn und er wolle seine Chance nutzen.

Der frühere Jugendspieler der Bayern schaffte seinen Durchbruch im Männerbereich bei der SpVgg Unterhaching. Im Jahr 2024 kehrte der deutsche Junioren-Nationalspieler nach München zurück und wurde in den vergangenen beiden Spielzeiten in die 2. Liga verliehen. Dort absolvierte der beidfüßige Flügelspieler insgesamt 54 Spiele.

10.06.2026 Hertha-Juwel Eichhorn vor Leverkusen-Wechsel

Bayer Leverkusen hat offenbar das Rennen um Ausnahmetalent Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC gewonnen, das berichten unter anderem Sky und der "Kicker". Nach der Zusage des Spielers ziehen die Rheinländer demnach die Ausstiegsklausel, die knapp unter zehn Millionen Euro liegen soll. In Leverkusen erhält Eichhorn Sky zufolge einen Vertrag bis 2031. Mit der Vertragsunterschrift soll U17-Nationalspieler Eichhorn zudem ein üppiges Handgeld von geschätzt zehn Millionen Euro einstreichen. Die Forderung nach dieser Unterschriftprämie war auch der Grund, warum der FC Bayern und Borussia Dortmund aus dem Poker ausgestiegen waren.

08.06.2026 "Auf jeden Fall interessant": Müller spricht über Bayern-Flirt Brown

Nathaniel Brown weckt mit seinen Leistungen Begehrlichkeiten - auch beim FC Bayern. Die Münchner würden den deutschen Nationalspieler von Eintracht Frankfurt gerne verpflichten. Geht es nach Bayern-Legende Thomas Müller, würde der 22-jährige Linksverteidiger auch gut zu den Münchnern passen.

"Von den Qualitäten und vom Potenzial auf jeden Fall", erklärte Müller als Markenbotschafter beim Launch von "Superum" und fügte an: "Wenn du als Spieler zum FC Bayern wechselst, hast du brutale Konkurrenz. Es ist aber ein Spieler, der auf jeden Fall interessant ist. Ich glaube, das sieht jeder."

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Brown hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2030. Der gebürtige Amberger wechselte 2024 vom 1. FC Nürnberg zu den Hessen und reifte dort zum deutschen Nationalspieler.

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07.06.2026 Olise zu Real? Das sagt Frankreich-Coach Deschamps zu den Gerüchten

Seit Wochen halten sich die Gerüchte um ein mögliches Interesse von Real Madrid an Michael Olise. Die Spanier planen offenbar ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Bayerns Topstar. Nun hat sich Frankreichs Trainer Didier Deschamps zu der Zukunft des Offensivspielers geäußert.

"Er wird sehr genau wissen, ob er beim FC Bayern München bleibt oder ob er einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt keine gute oder schlechte Wahl. Wenn ich in Kompanys oder dem Platz des Bayern-Präsidenten wäre, wäre es natürlich sehr, sehr gut, ihn im Team zu haben und ihn bei Bayern zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Angebote von anderen Vereinen erhält", sagte er gegenüber der spanischen Zeitung "Marca". "Ich mache mir keine Sorgen, dass das, was er beim FC Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft zeigt, nicht auch in anderen Vereinen reproduzieren kann. Aber wenn ich das sage, nützt es den Bayern nichts."

05.06.2026 Bericht über 150-Millionen-Angebot: Macht Real Madrid bei Olise richtig Ernst?

Real Madrid plant offenbar ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Bayern Münchens Topstar Michael Olise. Nach Informationen spanischer und englischer Medien will Klubpräsident Florentino Pérez am Dienstag ein entsprechendes Angebot abgeben, sollte er zuvor als Vereinsboss wiedergewählt werden. Olise wäre in dem Fall der teuerste Spieler der Real-Geschichte.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte den 24 Jahre alten Olise zuletzt wiederholt als unverkäuflich bezeichnet. "Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht", hatte Hoeneß erst im Mai bei Sky in Richtung von José Mourinho gesagt, der kurz vor einer zweiten Amtszeit als Trainer des spanischen Rekordmeisters steht. Auch für 200 Millionen werde Bayern den Flügelspieler nicht abgeben.

Olise war im Sommer 2024 von Crystal Palace für rund 50 Millionen Euro zu den Bayern gewechselt, der Vertrag läuft noch bis 2029 und hat keine Ausstiegsklausel.

Pérez muss sich bei der Wahl am Sonntag gegen Enrique Riquelme durchsetzen, beide hatten zuletzt im Werben um Stimmen prominente Neuzugänge versprochen. Pérez hatte angekündigt, 150 Millionen Euro in die Verpflichtung eines Stammspielers eines Champions-League-Klubs zu investieren, den Namen Olise schloss er allerdings aus. Unter anderem der Telegraph und AS berichten nun jedoch, es handele sich sehr wohl um den Bayern-Spieler.

05.06.2026 Peretz wechselt fest zu Southampton

Der nächste Abgang beim FC Bayern steht fest! Daniel Peretz schließt sich dauerhaft dem FC Southampton an. Dies gaben die Münchner am Freitagmorgen bekannt. Der israelische Nationaltorwart spielte bereits in der vergangenen Rückrunde für den englischen Zweitligisten.

"Daniel hat sich beim FC Southampton nach seinem Wechsel im Winter umgehend als Nummer 1 etabliert und dort eine neue sportliche Heimat gefunden. Wir danken ihm für die gemeinsame Zeit in München: Er ist ein toller Charakter und hat sich stets hochprofessionell eingebracht. Wir wünschen ihm für seine Zukunft das Allerbeste", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl in einer Pressemitteilung zitiert.

Peretz war im Jahr 2023 zum FC Bayern gewechselt, dort aber nie über den Status des Ersatzkeepers hinaus gekommen. Laut einem Bericht von Sky sollen die Münchner durch den nun erfolgten Transfer eine Ablösesumme um die acht Millionen Euro kassieren. Beim FCB hatte Peretz noch einen Vertrag bis 2028.

27.05.2026 Schnappt Barca den Bayern Wunschspieler Gordon weg?

Geht dem FC Bayern Wunschspieler Anthony Gordon durch die Lappen? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano und die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" übereinstimmend berichten, ist der FC Barcelona in das Rennen um den englischen Nationalspieler eingestiegen und soll die besten Karten auf eine Verpflichtung haben.

Laut "Mundo Deportivo" bevorzugt der Angreifer ein Wechsel nach Barcelona. Grund soll auch eine kürzlich unternommene Reise von Sportdirektor Deco und seiner Assistenten Bojan Krkic und Joao Amaral nach London gewesen sein, bei der die Delegation aus Katalonien eine Charmeoffensive gestartet hat, um Gordon von einem Wechsel zu Barca zu überzeugen. Gespräche zwischen beiden Klubs sowie zwischen den Blaugrana und dem Spieler sollen bereits laufen.

27.05.2026 VfB Stuttgart verabschiedet Alexander Nübel

Nationaltorhüter Alexander Nübel hat sich nach drei Jahren mit emotionalen Worten vom VfB Stuttgart verabschiedet. "Es war in jeglicher Hinsicht eine sensationelle Zeit. Meine Familie und ich hatten drei wundervolle Jahre in Stuttgart, und ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt", teilte der 29-Jährige auf der Vereinsseite mit.

Nübels Leihe bei den Schwaben endet am Saisonende. Der Keeper kehrt zunächst zum FC Bayern zurück. Die Münchner planen jedoch nicht mit Nübel trotz dessen Vertrags bis 2029. Nübels Zukunft ist deshalb völlig offen. Manchester City und Juventus Turin sollen interessiert sein. Die Bayern würden den dreimaligen Nationaltorhüter, der im Jahr rund elf Millionen Euro verdienen soll, gerne im Sommer verkaufen. Von einer Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro ist die Rede. In München sind kommende Saison Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich gesetzt.

Der VfB kann das Gesamtpaket für Nübel trotz der Qualifikation für die Champions League finanziell nicht stemmen. Dennis Seimen soll im Team von Trainer Sebastian Hoeneß die neue Nummer eins werden. Der 20-Jährige kehrt vom SC Paderborn zurück.

19.05.2026 FC Bayern zeigt Interesse an Nathaniel Brown

Bislang hat der FC Bayern noch keinen Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Im Hintergrund laufen aber bereits zahlreiche Gespräche. Nach Informationen von " " könnte Nathaniel Brown in der kommenden Spielzeit für die Münchner auflaufen. Demnach beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister wohl intensiv mit einem möglichen Wechsel des Linksverteidigers zum FC Bayern. Die Scoutingabteilung der Münchner soll große Stücke auf den 22-Jährigen von Eintracht Frankfurt halten.

Unter anderem die anhaltende Verletzungsanfälligkeit von Alphonso Davies ist offenbar ein Grund für das Interesse am deutschen Nationalspieler.

30.04.2026 Aufsichtsrat wohl gegen Gordon-Wechsel

Hinter den Kulissen bastelt der FC Bayern bereits am Kader der neuen Saison. Einer der Kandidaten, mit denen man sich an der Säbener Straße auseinandersetzt, ist Anthony Gordon (die AZ berichtete). Doch während die sportliche Führung einen Transfer forciert, stellt sich der Aufsichtsrat des Klubs offenbar quer. Das berichtet "Sport1". Der Grund: Der Spieler von Newcastle ist nicht gerade billig.

Laut dem TV-Sender fordern die Engländer rund 90 Millionen Euro für ihren Offensivspieler. Eine derartige Summe will der Aufsichtsrat offenbar nicht freigeben. Immerhin haben sich die Münchner einem Sparzwang unterstellt.

29.04.2026 Goretzka vor Milan-Wechsel

Bayern-Star Leon Goretzka hat sich offenbar für den italienischen Top-Klub AC Mailand als neuen Arbeitgeber entschieden. Wie die "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch berichtet, stehen der Tabellendritte der Serie A und der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern kurz vor einer Einigung. Verhandelt wird über einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von etwa fünf Millionen Euro. Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, er könnte ablösefrei wechseln.

26.04.2026 FC Bayern verzichtet auf Kauf von Angreifer Jackson

Stürmer Nicolas Jackson muss den FC Bayern nach dem Ende seiner Leihe nach dieser Saison wieder verlassen. Die Kaufoption für den 24-Jährigen werde nicht greifen, weil dieser die dafür nötige Zahl von Einsätzen nicht erreichen werde, sagte Sportvorstand Max Eberl im ZDF-"Sportstudio". Daher werde es auch darauf hinauslaufen, dass der deutsche Meister die Möglichkeit zu einer festen Verpflichtung des Angreifers nicht nutzen werde.

Die Bayern hatten den Senegalesen zu Saisonbeginn als möglichen Vertreter für Top-Torjäger Harry Kane vom FC Chelsea ausgeliehen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte wenig später verraten, dass Jackson bei mindestens 40 Spielen in der Startformation stehen müsste, damit eine Kaufpflicht greift. In diesem Fall hätten die Münchner angeblich 65 Millionen Euro Ablöse an Chelsea zahlen müssen.

Bislang bringt Jackson es in dieser Saison auf 29 Einsätze für die Bayern, dabei wurde er 16 Mal eingewechselt. Am Samstag hatte er beim spektakulären 4:3 beim FSV Mainz 05 mit seinem Tor zum 1:3 die Aufholjagd des Rekordmeisters eingeleitet.

15.04.2026 Min-Jae Kim bei Juventus Turin im Fokus

Abwehrspieler Min-Jae Kim vom FC Bayern hat offenbar das Interesse des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin geweckt. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, haben die Italiener bereits Kontakt zum deutschen Rekordmeister aufgenommen. Kim gilt als Wunschtransfer von Juves Coach Luciano Spalletti, der den Südkoreaner bereits aus der gemeinsamen Zeit bei der SSC Neapel kennt. 2023 hatten Spalletti und Kim gemeinsam den Meistertitel gewonnen.

Der ehemalige Napoli-Spieler steht seit drei Jahren beim FC Bayern unter Vertrag und möchte den Verein offenbar verlassen, da er weniger Einsatzzeit als erwartet erhält. Sein Vertrag läuft bis 2028. Der deutsche Meister wäre laut Gazzetta bereit, ihm den Wechsel zu ermöglichen. Die Münchner, die vor drei Jahren 50 Millionen Euro für Kim an Neapel zahlten, fordern für einen Transfer mindestens 30 Millionen, eine Leihe gilt als ausgeschlossen. Die Ablöse und Kims Gehalt würden die Turiner gerne noch drücken.

Juve will für die nächste Saison mehrere Stars verpflichten. So zeige die Alte Dame Interesse am ehemaligen Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski und an Nationalspieler Antonio Rüdiger, berichteten italienische Zeitungen.

14.04.2026 Neuer kündigt baldige Zukunftsentscheidung an

Manuel Neuer möchte die Frage nach seiner Zukunft als Fußballer so schnell wie möglich geklärt haben. "Je eher, desto besser, ganz ehrlich - auch für mich persönlich", sagte der Torhüter vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr/DAZN).

"Ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird", ergänzte er, "bis ich mir ein Herz fasse und eine Entscheidung treffen werde. Und dann wird es natürlich Gespräche mit dem Verein geben."

Die Bayern-Bosse hatten zuletzt durchblicken lassen, dass sie den Vertrag mit dem 40-Jährigen durchaus noch einmal um ein Jahr verlängern würden, sofern dieser das möchte. Neuer hatte mehrfach betont, genau in seinen Körper hineinhören zu wollen, ehe er sich entscheide.

Von Titeln, betonte er am Dienstag, mache er die Zukunftsfrage nicht abhängig. "Aber mir wäre es am liebsten, wir würden alles einfahren". Für realistisch hält er den großen Wurf - auch in der Königsklasse. "Dass viel möglich ist, das wissen wir - mit dem Kader, der Mannschaft und der Energie, die in uns lebt. Wir arbeiten hart daran."

30.03.2026 Offiziell: Guerreiro verlässt Bayern im Sommer

Es hatte sich bereits abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Raphaël Guerreiro wird den FC Bayern nach Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer verlassen. Dies teilte der Rekordmeister am Montag mit.

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"Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine", sagt Sportvorstand Max Eberl: "Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer – gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen."

Guerreiro steht beim FC Bayern aktuell bei 89 Einsätzen, bei denen der Allrounder auf 12 Tore und acht Vorlagen kommt. Der 32-jährige portugiesische Nationalspieler war im Sommer 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund zum deutschen Rekordmeister gewechselt und gewann mit den Münchnern bisher je eine deutsche Meisterschaft sowie den Superpokal.

Guerreiro ist nach Leon Goretzka der zweite Bayern-Star, dessen Abschied im Sommer nach Ablauf seines Vertrags offiziell gemacht wurde.

23.03.2026 FC Bayern stattet Mittelfeldtalent mit Profivertrag aus

In den letzten Wochen dürfen sich beim FC Bayern immer mehr Talente aus der eigenen Jugend zeigen, so auch der 19-Jährige David Santos Daiber, der im Sommer 2016 vom Münchner Stadtteilverein TSV Milbertshofen in die Jugend des deutschen Rekordmeister wechselte. Nun erhält das Eigengewächs einen Profivertrag bis 2030. Sportdirektor Christoph Freund sieht Santos als "spielintelligente(n), ballsichere(n) und extrem zuverlässige(n) Mittelfeldspieler", der durch das regelmäßige Training bei den Profis nochmal einen großen Entwicklungssprung gemacht habe.

Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer war er im Kader, blieb allerdings ohne Einsatz. In der Bundesliga stand der portugiesische U19-Nationalspieler bisher achtmal im Kader der Münchner und kam dabei zweimal über insgesamt 27 Minuten zum Einsatz, zuletzt beim 4:1-Heimsieg der Bayern über Borussia Mönchengladbach Anfang März.

19.03.2026 Offiziell! FC Bayern hat einen Goretzka-Nachfolger gefunden

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell! Der FC Bayern holt Noël Aséko nach der Saison von Hannover 96 zurück. Dies gaben die Münchner am Donnerstag bekannt. Der defensive Mittelfeldspieler läuft seit der Winterpause 2025 für den Zweitligisten auf. Aséko war im Sommer 2022 von den B-Junioren von Hertha BSC an den Bayern-Campus gewechselt. Im vergangenen September debütierte er für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Sein Kontrakt in München läuft noch bis Sommer 2028.

09.03.2026 Sportchef bestätigt: FC Bayern scoutet umworbenes KSC-Juwel

Der FC Bayern hat offenbar ein Offensiv-Juwel von Zweitligist Karlsruher SC auf dem Zettel. Wie Timon Pauls, ehemaliger Chefscout des Rekordmeisters und heutiger Sportdirektor des KSC, gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten" bestätigt, waren beim Spiel gegen Dynamo Dresden (3:3) Scouts des Rekordmeisters auf der Tribüne, um Louey Ben Farhat zu beobachten.

Der 19-Jährige gilt als größtes Talent der Karlsruher und kommt in der laufenden Saison in elf Spielen auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Dass er noch nicht häufiger auf dem Platz stand, lag auch daran, dass er sich Ende August einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, der ihn bis in den Dezember außer Gefecht setzte. Mittlerweile befindet sich Ben Farhat aber wieder in Top-Form und war in den vergangenen drei Spielen an fünf Toren beteiligt.

Der FC Bayern ist aber nicht der einzige Klub, der den 19-Jährigen beobachtet. Neben Scouts aus München waren am Sonntag auch Späher von Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und internationalen Klubs wie Atalanta Bergamo, Como Calcio, Olympique Lyon und OGC Nizza auf der Tribüne, um sich ein genaueres Bild von Ben Farhat zu machen. Der junge Angreifer hat beim KSC noch einen Vertrag bis 2029. Der Klub soll ab einer Ablöse von zehn bis zwölf Millionen Euro bereit sein, sein Offensiv-Juwel ziehen zu lassen.

04.03.2026 Deutsches Riesentalent zum FC Bayern? Seine Agentur berät auch andere Bayern-Stars

Wechselt eines der größten deutschen Talente zum FC Bayern? Nach Informationen der "Sport Bild" soll der deutsche Rekordmeister bereits mit der Berateragentur "11Wins" über einen möglichen Wechsel des 16-Jährigen Kennet Eichhorn an die Säbener Straße verhandeln. Dabei kommt dem FC Bayern unter anderem zugute, dass Eichhorns Agentur auch den Bayern-Star Jamal Musiala und das Talent Wisdom Mike vertritt. Verhandlungen mit seinem aktuellen Verein Hertha BSC wären zudem nicht nötig, da Eichhorn eine Ausstiegsklausel besitzt.

Der 16-Jährige schaffte in dieser Saison den Durchbruch bei Hertha und ist mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro (laut "transfermarkt.de") der wertvollste Spieler der 2. Bundesliga. Das Mittelfeldtalent laboriert seit Mitte Januar an einer Sprunggelenksverletzung. Dem Interesse des FC Bayern und anderer internationaler Schwergewichte wie Real Madrid und Manchester United tut diese Verletzung jedoch keinen Abbruch.

20.02.2026 Hainer erwartet zähen Laimer-Poker: "Wird noch die eine oder andere Schleife brauchen"

Erwartet den FC Bayern nach dem zähen Poker mit Dayot Upamecano bei Konrad Laimer die nächste Hängepartie mit Blick auf eine Vertragsverlängerung? Präsident Herbert Hainer erwartet schwierige Verhandlungen, gibt sich aber dennoch zuversichtlich.

"Ich glaube – und das ist auch, was ich höre und sehe –, dass es Konrad bei uns unheimlich gut gefällt. Er hat einen Riesen-Schritt gemacht, kann heute auch rechter Verteidiger spielen. Ich bin da, wie bei Dayot Upamecano, vorsichtig optimistisch", sagte Hainer am Rande der Veranstaltung "Night of the Legends" am Freitagabend zur AZ, meinte aber auch, dass es bis zu einer Verlängerung noch "die eine oder andere Schleife brauchen" werde.

Laimers Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer 2027 aus. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters würden gerne darüber hinaus mit dem Österreicher verlängern. Zuletzt kamen allerdings Berichte auf, wonach beide Seiten im Hinblick auf das Gehalt noch weit auseinanderliegen sollen.

18.02.2026 Hoeneß stellt ruhigen Transfersommer in Aussicht

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß zufolge wird der deutsche Rekordmeister im kommenden Sommertransferfenster "nicht die großen Töne spucken", erklärte er im Interview mit der "Bild". Grund dafür seien beispielsweise das kleiner gewordene Festgeldkonto (u. a. aufgrund hoher Gehälter und Handgelder) und ein verstärkter Fokus auf Spieler aus der eigenen Jugend wie Aleksandar Pavlović, Josip Stanišić und Lennart Karl.

Hätte man noch mehr externe Neuzugänge verpflichtet, wäre laut Hoeneß eine Kreditaufnahme zur Finanzierung unumgänglich gewesen. Außerdem sei die Transferbilanz aktuell sehr ausgeglichen.

Im Transfersommer 2025 hingegen war der FC Bayern sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite sehr aktiv: dem Portal "Transfermarkt" stehen Ausgaben in Höhe von 88,80 Millionen Euro und Einnahmen in Höhe von 101,70 Millionen Euro entgegen. Der Großteil der Ausgaben entfiel mit einer Ablöse von 70 Millionen Euro auf Luis Díaz, der vom FC Liverpool an die Isar wechselte.

16.02.2026 Eberl knüpft Neuer-Verlängerung an Bedingungen

Bayerns Sportvorstand Max Eberl möchte sich bei der Personalie Manuel Neuer nicht treiben lassen. "Er ist mit bald 40 Jahren immer noch ein Top-Torhüter in Europa. Aber natürlich muss es so weitergehen. Man muss darüber reden, wie seine Motivation und seine Anspannung sind. Das erwarten wir als Verein und wollen das gemeinsam mit ihm herausfinden", sagte Eberl "sport1.de" im Interview zur Zukunft des früheren Nationaltorwarts.

Der Vertrag des 39 Jahre alten Schlussmanns, der aktuell wegen eines Muskelfaserrisses in der linken Wade ausfällt, läuft im Sommer aus. "Er muss auf Top-Niveau leistungsfähig sein – so wie er es aktuell ist. Das müsste in der kommenden Saison auch der Fall sein. Es geht darum, wie Manuel sich fühlt, ob er will und ob er sich in der Lage sieht, seine Leistungen noch ein weiteres Jahr lang zu zeigen", erläuterte Eberl.

Die Bayern haben hinter Neuer noch Jonas Urbig (22) und Sven Ulreich (37). Alexander Nübel (29) ist noch an den VfB Stuttgart verliehen. Eberl bezeichnete die Konstellation als "komfortabel. Wir rennen keiner Entwicklung hinterher, sondern können in Ruhe mit allen Beteiligten sprechen. Und der Erste, mit dem man sprechen muss, ist Manuel."