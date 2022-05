Oliver Kahn: Bundesliga braucht mehr Erfolge in Champions League

FCB-Vorstandschef Oliver Kahn sorgt sich um den Anschluss der Bundesliga im internationalen Wettbewerb.

München - "Mehr Top-Stars in der Liga, Spannung an der Spitze, das hilft beim Verkauf der TV-Rechte im In- und Ausland. Und genau hier haben wir zuletzt dramatisch an Boden verloren. Wir arbeiten gerne zusammen mit der Deutschen Fußball Liga an Lösungen, wie die deutschen Spitzenklubs auch in der Champions League den Anschluss halten können", sagte Kahn der "Süddeutschen Zeitung".

"Denn ohne Erfolge in der Champions League wird die gesamte Bundesliga in der Vermarktung weiter an Boden verlieren, und das wird dann letztendlich alle Vereine betreffen", führte der 52-Jährige aus. "Es ist unser Ziel, auch nächste Saison eine Mannschaft zu haben, die in der Champions League ganz vorne mitspielen kann, damit werden wir automatisch wieder Favorit auf den deutschen Meistertitel sein."

Champions League: Keine guten Auftritte der Bundesligisten

In Europas Königsklasse hatte es der FC Bayern als einziger deutscher Vertreter in die K.o.-Runde geschafft, war aber dort im Viertelfinale gegen den FC Villarreal ausgeschieden. Für Dortmund, Leipzig und Wolfsburg war nach der Vorrunde zumindest in der Champions League Schluss. Weiter ging es in der Europa League, in der Leipzig ins Halbfinale einzog und Frankfurt den Finaleinzug feierte.