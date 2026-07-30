Olise bleibt beim FC Bayern - aber verlängert er auch?

Der Bayern-Star wechselt in diesem Sommer nicht zu Real Madrid. Gelingt die Vertragsverlängerung?

Noch anderthalb Wochen genießt Michael Olise seinen wohlverdienten WM-Urlaub am Strand, ehe für den besten Vorlagengeber des Turniers der Ernst des Lebens beim FC Bayern wieder losgeht. Olise wird nach München fliegen - und nicht nach Madrid: Das ist die wichtigste Nachricht für alle Bayern-Fans. Ein Bericht der "L'Équipe", der von Olises angeblichem Wechselwunsch handelte, hatte zwischenzeitlich für Schnappatmung im Umkreis der Säbener Straße gesorgt.

Das Wechseltheater dieses Sommers: Olise und Real Madrid. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bayern-Bosse wiegeln Gerüchte ab

Die Verantwortlichen aber lächelten nach eigener Aussage nur über die Gerüchte, blieben ganz gelassen. Inzwischen haben sowohl Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer als auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund öffentlich einen Abschied des Franzosen in diesem Sommer ausgeschlossen. Und Real-Präsident Florentino Pérez will aus Respekt vor den Münchnern nicht weiter an Olise baggern. Ende der Geschichte. Zumindest für diese Transferperiode.

Verlängert Olise?

"Tatsächlich habe ich mit Michael immer mal wieder Kontakt gehabt bei der Weltmeisterschaft", verriet Eberl in dieser Woche im Trainingslager am Tegernsee: "Er hat mir ein nettes Foto geschickt mit Manu Koné, den ich damals nach Gladbach geholt habe, wo sie beide Arm in Arm in der Kabine standen." Um einen möglichen Real-Wechsel ging es demnach nicht - dafür um die Rückennummer. Er habe Olise gefragt, ob er wie bei Frankreich die Elf haben wolle, so Eberl. Die Antwort des Offensivstars: "Er würde gerne die 17 weiter behalten."

Toptransfer: 2024 holten Max Eberl und der FC Bayern Olise nach München. © IMAGO/Photo by FC Bayern München/Pool

Real-Wechsel abgesagt

Die hat ihm bislang ja auch viel Glück gebracht bei Bayern, Olise hat sich zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt. Daher setzen die Münchner alles daran, Olises Vertrag über 2029 hinaus zu verlängern. Der 24-Jährige soll zu den Topverdienern Jamal Musiala und Harry Kane aufsteigen. Doch das wird kompliziert, bislang hat die Olise-Seite nach AZ-Informationen nicht gerade auf Gespräche mit Bayern gedrängt. Man wartet ab - auch wegen Real Madrid?