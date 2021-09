Ohne Begründung: Jörg Wacker verlässt Vorstand des FC Bayern

Jörg Wacker ist nicht mehr Teil des Vorstandes des FC Bayern. Am Mittwoch teilten die Münchner den Abgang des 53-Jährigen mit - eine Begründung dafür gab es nicht.

München - Jörg Wacker ist nach acht Jahren aus dem Vorstand des FC Bayern ausgeschieden. Der 53-Jährige war für "Internationalisierung und Strategie" sowie seit Ende 2015 auch für den Bereich "Merchandising und Lizenzen" des deutschen Rekordmeisters verantwortlich. Gründe für das Aus nannten die Münchner nicht.

Wacker war unter anderem zuständig für die Eröffnung der Auslandsbüros in New York 2014 und Shanghai 2016 sowie die Gestaltung der FC Bayern World in der Münchner Innenstadt. Seine Aufgaben übernimmt angeblich zum Großteil Klubchef Oliver Kahn.