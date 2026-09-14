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Offiziell vorgestellt: Wiesn-Trikot des FC Bayern wirkt wie eine Farbexplosion

Der FC Bayern bringt erneut ein Sondertrikot zur Wiesn heraus. Ein Pflichtspiel hat der Rekordmeister während der Oktoberfest-Zeit heuer aber nicht.
Bernhard Lackner |
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Die Bayern-Stars um Harry Kane bekommen auch heuer ein Sondertrikot für die Wiesn.
Die Bayern-Stars um Harry Kane bekommen auch heuer ein Sondertrikot für die Wiesn. © Sampics/FC Bayern

Am Wochenende startet in München das Oktoberfest - und anlässlich des größten Volksfestes der Welt wird der FC Bayern auch heuer wieder sein mittlerweile Tradition gewordenes Wiesn-Trikot herausgeben.

Adidas hat sich bei Gestaltung ausgetobt 

Nun wurde das Sonder-Leibchen offiziell vorgestellt. Bei der Gestaltung des Shirts hat sich Ausrüster Adidas - nun ja - ausgetobt. Grundfarbe ist Schwarz, doch darüber sind allerlei bunte Farben, die wie auf einem impressionistischen Gemälde verwischt wurden. "Das farbenfrohe florale Muster interpretiert traditionelle Blumenmotive auf eine moderne Art", schreiben die Münchner.

Tom Bischof im neuen Wiesn-Trikot des FC Bayern.
Tom Bischof im neuen Wiesn-Trikot des FC Bayern. © FC Bayern

Einzig der Kragen und die Enden der Ärmel sind komplett in schwarz gehalten. Beim Vereinswappen hat Adidas die verspielte Version aus dem vergangenen Jahr übernommen, welche bereits im Wiesn-Stil designt wurde. Dieses hebt sich wie die Sponsorenlogos und die drei Adidas-Streifen an den Ärmeln durch ihren weißen Farbton vom Rest des Trikots ab.

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Das steckt hinter dem Design des Wiesn-Trikots

Ergänzend dazu enthalten auch die schwarzen Hosen bunte Streifen, die Stutzen hingegen werden ganz in schwarz gehalten. In welchem Spiel die Bayern-Stars die Trikots überstreifen werden, steht ebenfalls fest. Am kommenden Freitag (20.30 Uhr) gegen Union Berlin wird die Kompany-Elf damit auflaufen.

Bunt: Das neue Wiesn-Trikot des FC Bayern.
Bunt: Das neue Wiesn-Trikot des FC Bayern. © FC Bayern

Denn ein Spiel während der Wiesn haben die Münchner in dieser Saison nicht. Anders als früher, als der Klub-Spielbetrieb im September und Oktober zwei Mal für je zwei Länderspiele unterbrochen wurde, sieht der Rahmenterminkalender dieses Jahr erstmals eine große Länderspielperiode vor.

DFB trifft auf Niederlande, Serbien und Griechenland

Die DFB-Elf trifft dabei mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in der Nations League auf die Niederlande (24. September in Amsterdam), Serbien (1. Oktober in München) und zwei Mal auf Griechenland (27. September in Augsburg und 4. Oktober in Thessaloniki).

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4 Kommentare
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  • Mamola99 vor einer Stunde / Bewertung:

    Hässlich, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.

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  • Bluto am 11.09.2026 11:15 Uhr / Bewertung:

    Und nächstes Jahr dann ein KI- Oktoberfestplakat?

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  • Huawa am 10.09.2026 17:40 Uhr / Bewertung:

    Bäh, wie häßlich! Ich seh allerdings kein buntes Treiben, sondern eher Margheriten und Seerosen auf einem chemikalienverseuchten Teich…

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