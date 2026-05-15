Offiziell! Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern

Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027 verlängert. Dies gaben die Münchner am Freitag bekannt. Auch Ersatztorhüter Sven Ulreich bleibt dem Rekordmeister erhalten.

Es wurde schon länger darüber spekuliert, jetzt ist es endlich offiziell! Manuel Neuer hängt noch eine Saison dran. Der Kapitän des FC Bayern hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2027 verlängert. Dies gaben die Münchner am Freitag bekannt.

"Der FC Bayern hat eine Reihe absolut außergewöhnlicher Torhüter in seiner Geschichte - und Manuel Neuer nimmt hier einen ganz besonderen Platz ein: Er ist das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen und ein Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist. Wir sind stolz, wie er diesen Verein seit über einem Jahrzehnt prägt. Weiter so", wird Präsident Herbert Hainer in der Pressemitteilung zitiert.

Auch Sven Ulreich verlängert seinen Vertrag bis 2027 beim FC Bayern

Auch Neuer freut sich über die weitere Zusammenarbeit: "Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung. In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten."

Neben dem Bayern-Kapitän hat auch Ersatztorhüter Sven Ulreich seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert. "Wir haben bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um: Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig bilden ein Torwartteam, in dem jeder seine Rolle hat und das sich gemeinsam entwickelt. Manuel und Sven werden Jonas weiter auf seinem Weg unterstützen, die Zukunft des FC Bayern zu werden. Wir freuen uns sehr auf eine neue Saison in dieser perfekten Konstellation", erklärt Sportboss Max Eberl.

Die AZ hatte schon im April berichtet, dass Neuer seine Zukunftsentscheidung getroffen hat. Damit gehen der 40-Jährige und Neuer ab Sommer 2026 in die 16. gemeinsame Saison. Sein Stellvertreter Jonas Urbig soll in der kommenden Saison noch mehr Einsätze erhalten als in dieser Spielzeit, auch beim Gehalt muss Neuer wohl Abstriche machen.

Neuer kämpft in Berlin um seinen siebten DFB-Pokal-Titel

Der gebürtige Gelsenkirchener war im Sommer 2011 nach dem DFB-Pokalsieg mit seinem Heimatverein FC Schalke 04 für rund 30 Millionen Euro nach München gewechselt. Mit dem FC Bayern gewann der Weltmeister von 2014 bisher 13 Mal die deutsche Meisterschaft, zwei Mal die Champions League und fünf Mal den DFB-Pokal.

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Am 23. Mai kämpft er in Berlin mit dem deutschen Rekordmeister gegen den VfB Stuttgart um seinen insgesamt siebten Pokal-Titel.