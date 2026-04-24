Hängt Manuel Neuer noch eine Saison dran oder hört er im Sommer auf? Nun ist offenbar eine Entscheidung gefallen.

Es hatte sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet – und nun steht es nach AZ-Informationen fest: Manuel Neuer wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern für ein weiteres Jahr bis 2027 verlängern. Die Entscheidung hat der Kapitän und Torhüter gemeinsam mit seinen Vertrauten getroffen, von Münchner Seite wird es selbstverständlich keine Einwände geben. Zwischen beiden Parteien gab es zuletzt schon Gespräche, man ist sich über die Eckdaten einig.

Gleichwohl ist Neuer klar, dass er Bayern in verschiedenen Punkten entgegenkommt – und die Münchner ihm: Einsätze für seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig, den Neuer sehr schätzt, sind abgesprochen, ebenso Anpassungen beim Gehalt und der Vertragslaufzeit.

Dauerhafte Nübel-Rückkehr im Sommer nach AZ-Infos vom Tisch

Damit ist auch eine dauerhafte Rückkehr von Alexander Nübel im Sommer nach AZ-Informationen vom Tisch. Der derzeit an den VfB Stuttgart verliehene Keeper, der einen bis 2030 laufenden Vertrag bei Bayern hat, wird sich nach anderen Optionen umschauen. Sollte er keine finden, wird er selbstverständlich beim Trainingsauftakt an der Säbener Straße nach der WM dabei sein.

Neuer hat in den vergangenen Wochen erneut gezeigt, dass er weiter auf höchstem internationalen Niveau pariert. Er ragte im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid heraus, ehe er im Rückspiel zunächst patzte. Dann aber wehrte er Kylian Mbappés Schuss mit einem Weltklasse-Reflex ab und bewahrte die Bayern vor einem Ausscheiden. Mehrere Legenden wie Raimond Aumann machten sich via AZ für ein Neuer-Comeback in der Nationalmannschaft stark – darüber wird noch diskutiert.

Freund äußert sich zur AZ-Meldung

Im Pokal-Halbfinale zeigte Neuer in Leverkusen eine sensationelle Tat gegen den Schuss von Nathan Tella. Neuer ist auch im Alter von 40 Jahren einer der Besten der Welt. Daher wollen ihn die Bayern unbedingt halten.

"Oft wissen die Medien mehr als wir anscheinend", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag, angesprochen auf die AZ-Meldung: "Die Gespräche hat es noch nicht gegeben. Ich bin ein bisschen überrascht, ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber wir haben jetzt Mitte, Ende April. Wir haben ja immer dasselbe gesagt und es ist auch so, dass wir mit Manu im Austausch sind. Und da haben wir immer die gleichen Absprachen mit ihm gehabt, aber es hat dieses Gespräch nicht gegeben mit Manu."

Neuer fühlt sich fit und bereit für ein weiteres Jahr

Nach AZ-Informationen entscheidet Neuer selbst, wie es für ihn weitergeht. Und der zuletzt herausragende Torhüter fühlt sich fit und bereit für ein weiteres Jahr. Das wissen die Münchner. Es geht nur noch um den Zeitpunkt der Verkündung. Aktuell stehen entscheidende Spiele im Pokal und der Champions League an. "Im Moment macht es sehr viel Spaß", sagte Neuer diese Woche nach dem Sieg gegen Leverkusen bei Sky: "Ich werde jetzt nichts verkünden, das ist klar, aber es schaut gut aus. Wir sind in allen Wettbewerben dabei, wir stehen im Pokalfinale, Deutscher Meister sind wir schon –und jetzt spielen wir gegen mit die beste Mannschaft der Welt." Gegen Paris Saint-Germain.

Mit Neuer im Tor, dem Giganten. Einem der größten Trümpfe des FC Bayern seit nunmehr 15 Jahren.