Oberschenkelprobleme: Musiala muss bei Klopp-Debüt kurzfristig passen
Die deutsche Nationalmannschaft muss zum Nations-League-Auftakt in Amsterdam gegen die Niederlande ohne Jamal Musiala auskommen. Der Bayern-Profi habe beim Aufwärmen über Oberschenkelprobleme geklagt, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagabend kurz vor dem Anpfiff mit.
Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 ersetzt Musiala auf der Zehnerposition, taktisch ändert sich dadurch nichts. Auch mit Amiri standen in der Johan-Cruyff-Arena noch sieben WM-Fahrer in der deutschen Anfangsformation.
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