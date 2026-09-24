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Oberschenkelprobleme: Musiala muss bei Klopp-Debüt kurzfristig passen

Jamal Musiala fällt im Länderspiel gegen die Niederlande kurzfristig aus. Der Offensiv-Star des FC Bayern hat sich beim Aufwärmen am Oberschenkel verletzt und wird durch Nadiem Amiri ersetzt.
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Jamal Musiala musste für das Debüt von Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp kurzfristig passen.
Jamal Musiala musste für das Debüt von Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp kurzfristig passen. © IMAGO/Maciej Rogowski

Die deutsche Nationalmannschaft muss zum Nations-League-Auftakt in Amsterdam gegen die Niederlande ohne Jamal Musiala auskommen. Der Bayern-Profi habe beim Aufwärmen über Oberschenkelprobleme geklagt, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagabend kurz vor dem Anpfiff mit.

Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 ersetzt Musiala auf der Zehnerposition, taktisch ändert sich dadurch nichts. Auch mit Amiri standen in der Johan-Cruyff-Arena noch sieben WM-Fahrer in der deutschen Anfangsformation.

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