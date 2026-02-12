Ob er damit auch die WM einschließt? Manuel Neuer und die große Frage für 2026

Bayern-Torhüter Manuel Neuer spricht erstmals darüber, wie er mit dem operierten Marc-André ter Stegen mitfühlt und warum er Oliver Baumann aktuell als die Nummer eins der Nationalelf ansieht.

Manuel Neuer grinste schon, als er die Frage hörte. Der Kapitän des FC Bayern wusste ganz genau, dass er nach dem 2:0-Sieg gegen RB Leipzig in der Mixed-Zone der Allianz Arena darauf angesprochen wird. Immerhin hatte er am Sonntagabend keine Zeit mehr für Interviews gehabt. Neuer hatte einen Sponsorentermin und unterhielt sich vor der Abfahrt lieber mit Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann als mit den Reportern.

Hainer will die besten Spieler bei der WM sehen

"Ja", antwortete der 39-Jährige nun mit einem Schmunzeln, als er gefragt wurde, ob denn seine Entscheidung in Stein gemeißelt sei. Das Thema: Eine Rückkehr, dem Rücktritt vom Rücktritt, in die Nationalmannschaft. Das Comeback bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer. Die Entscheidung bleibt also weiterhin bestehen. Keine WM mit Neuer. Auch die Worte von Bayern-Präsident Herbert Hainer sollen daran nichts ändern.

Der hatte jüngst betont, dass doch die besten Spieler der Welt, zu denen Neuer freilich nach wie vor gehört, beim Turnier spielen sollten. "Es sind natürlich schöne Worte", meinte die Nummer eins der Bayern. Noch im selben Atemzug schob Neuer aber hinterher: "Gerade er kennt meine Entscheidung. Deshalb schmunzle ich da ein bisschen darüber." Ist damit die WM-Tür endgültig, also für immer und ewig, zu?

Dieser Tage Dauergast in der Allianz Arena: Bundestrainer Julian Nagelsmann saß gegen Hoffenheim und Leipzig auf der VIP-Tribüne. © IMAGO

ter Stegen musste vor wenigen Tagen am Oberschenkel operiert werden

Oder hat Bundestrainer Julian Nagelsmann, der gegen RB übrigens auf der VIP-Tribüne saß, doch noch eine Chance, sofern er Neuer denn anfleht, in den Flieger über den Atlantischen Ozean zu steigen? Dass die Debatte wieder Fahrt aufgenommen hat, liegt vor allem daran, dass dem DFB-Coach voraussichtlich eine, seine einst bevorzugte, Option wegzubrechen droht. Marc-André ter Stegen wurde vor wenigen Tagen operiert.

Es ist sehr bitter jetzt gerade in der Situation, wenn im Sommer die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Manuel Neuer

Der Keeper verletzte sich im zweiten Spiel bei seinem Leihklub, dem FC Girona, am Oberschenkel. Wann er wieder auf dem Platz stehen kann, ist noch ungewiss. "Das ist auf jeden Fall ganz, ganz hart", sagte Neuer über die Verletzung seines einstigen Herausforderers in der Nationalmannschaft. Es sei "sehr bitter jetzt gerade in der Situation, wenn im Sommer die Weltmeisterschaft stattfinden wird". Diese hatte ter Stegen fest im Blick.

Im Gespräch mit TSG-Keeper Oliver Baumann: Manuel Neuer. © Patrick Strasser/KI-optimiert

Baumann hat das Vertrauen von Nagelsmann und Kronenberg

Sie war der Hauptgrund, warum er sich vom FC Barcelona nach Girona ausleihen ließ: Spielpraxis für die Weltmeisterschaft. "Es gilt ihm da einfach nur die Daumen zu drücken, dass er wieder zurückkommt und, dass er wieder zur alten Stärke findet", so Neuer. Bis dahin, und auch bei der WM, sieht er Baumann als Nummer eins im DFB-Tor. Der 35-Jährige hat gerade ohnehin das Vertrauen von Nagelsmann und Torwarttrainer Andreas Kronenberg.

Letzteren kennt Baumann schon aus der gemeinsamen Zeit beim SC Freiburg. "Er ist jetzt die Nummer eins und macht seinen Job sehr gut", lobte Neuer. Eine Empfehlung, ein kleiner Ritterschlag für Baumann, der sich mit Neuer ebenfalls gut versteht. Das zeigte der Plausch am Sonntag in den Katakomben der Arena (die AZ berichtete).

Neuer wünscht Baumann "nur das Beste"

"Wir haben nach dem Spiel einfach nur miteinander gequatscht", erzählte Neuer: "Ich glaube, es war kein schöner Abend für ihn auch in der Höhe mit 1:5 zu verlieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass er sehr gute Leistungen zeigt." Neuer drückt "ihm die Daumen" und wünscht "ihm nur das Beste". Ob er damit auch die WM einschließt, ließ er offen.