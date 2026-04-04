Der FC Bayern gewinnt beim SC Freiburg mit 3:2. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Generalprobe für den Champions–League–Kracher gegen Real Madrid (Dienstag, 21 Uhr) geglückt. Der FC Bayern sichert sich beim SC Freiburg in der Schlussphase ein 3:2. Die Einzelkritik:

Kim mit engagiertem Auftritt in Freiburg

MANUEL NEUER – NOTE 3: Der Pink Panther ist zurück im Bayern–Tor und leitete beinahe unfreiwillig die frühe Führung für den SC ein (5.). Neuer ließ sich im Strafraum den Ball von Höler abluchsen, hatte dann Glück. Der Kapitän präsentierte in der ersten Hälfte ansonsten aber starke Reflexe. Beim Sonntagstreffer, wie die gesamte Bayern–Mannschaft, völlig überrascht. Beim zweiten Gegentreffer dann zumindest in Teilen beteiligt, klärte die Ecke zu kurz.

MIN–JAE KIM – NOTE 3: Bekam den Vorzug vor Upamecano, den Kompany für Dienstag schonte. Der Südkoreaner jagte dem Ball und Gegner vor allem in der ersten Hälfte eifrig nach. Solider Auftritt vom Innenverteidiger!

JONATHAN TAH – NOTE 3: Ähnlich konzentriert und gallig wie sein Verteidigerkollege. Sah überengagiert die Gelbe Karte (25.), rang Freiburgs Suzuki kurz vor dem Strafraum zu Boden.

Gab gegen den SC Freiburg sein Comeback: Manuel Neuer. © IMAGO

Bischof mit Problemen in der Defensivarbeit

JOSIP STANISIC – NOTE 3: Eigentlich als Rechtsverteidiger aufgestellt, schlich sich der Kroate auffällig oft in die Box der Hausherren. Ansonsten in der Defensive in der Regel da, wenn er gebraucht wurde.

TOM BISCHOF – NOTE 2: Versprühte ähnlich viel Offensivdrang wie sein Gegenüber. Suchte mehrmals den Abschluss, belohnte sich kurz vor Ende der Partie mit seinen ersten beiden Treffern für den FC Bayern. Manko: Der Youngster hatte in der Rückwärtsbewegung so seine Probleme.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Weckte das Stadion in der 10. Minute mit einem Schrei auf, nachdem er am Fuß getroffen wurde. Kimmich konnte aber weiterspielen, machte seinen Job ordentlich. Ging auch nach dem 0:2 noch voran, glaubte an die Aufholjagd.

Karl bleibt gegen Freiburg blass

LEON GORETZKA – NOTE 4: Bekam den Vorzug vor Pavlovic, aber mit dem ein oder anderen Ballverlust gegen den Sportclub. Auch nicht so giftig wie sonst.

LENNART KARL – NOTE 3: Bayerns Wunder–Teenie blieb weite Strecken blass, auch weil ihn SC–Kapitän Günter ordentlich unter Druck setzte. "Das Wichtigste ist, mutig zu sein", hatte der Routinier der Hausherren vor dem Spiel im AZ–Interview gesagt und lebte das vor. Karl kam nur selten zum Abschluss, half in den Druckphasen der Freiburger aber engagiert hinten mit. In den Schlussminuten riss er sich aber das Trikot vom Leib, weil er zum 3:2 traf. In Madrid wird der Youngster trotzdem vorerst aber wohl auf der Bank Platz nehmen.

RAPHAEL GUERREIRO – NOTE 4: Der Portugiese, dessen Abschied am Saisonende Anfang der Woche bekanntgegeben wurde, fand kaum in die Partie. Im Kopf nicht so gedankenschnell wie die Gegenspieler wurde er oftmals abgekocht.

Kannte kein Halten mehr: Lennart Karl nach dem Siegtreffer. © IMAGO

Gnabry gab beim Sportclub den Kane

LUIS DÍAZ – NOTE 4: Dem Dauerbrenner des FC Bayern wurde das Gas von den giftigen Freiburgern weitgehend abgedreht. Kaum mit Wow–Momenten gegen den Sportclub. Einzig ein Fallrückzieher verfehlte das Tor knapp (43.). Ob er mit dem Kopf schon im Bernabéu war?

SERGE GNABRY – NOTE 4: Gab den Harry Kane (Probleme am Sprunggelenk) gegen den SC, ließ sich ähnlich wie der Brite fallen. Doch im Spiel mit dem Ball nicht so torgefährlich wie Kane. Sein 100. Treffer in der Bundesliga muss warten.

KONRAD LAIMER – NOTE 3: Der zuletzt leicht angeschlagene Österreicher sollte eigentlich Kräfte für das Duell im Bernabéu sammeln, musste aber dann doch auf Eiersuche gehen. Luchste den Hausherren einige Bälle ab.

Olise fast mit dem perfekten Start

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 4: Kompany erwartete sich mit seiner Einwechslung mehr Stabilität im Mittelfeld, hatte es aber gegen die Breisgauer schwer, ins Spiel zu finden.

MICHAEL OLISE – NOTE 3: Sollte Energie ins Spiel bringen, machte das auch. Hatte wenige Sekunden nach seiner Einwechselung den Ausgleich auf dem Fuß, verfehlte aus kurzer Distanz knapp (57.).

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Die Zeit bis zur WM tickt. Durfte sich als Joker beweisen, aber ohne große Szenen.

ALPHONSO DAVIES kam zu spät für eine Bewertung.