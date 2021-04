Noten zum FC Bayern: Schwache Flügelzange, Altmeister Neuer und Boateng können Aus nicht verhindern

Der FC Bayern gewinnt gegen Paris Saint-Germain mit 1:0, scheidet aber aus der Champions League aus. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Trotz eines 1:0-Erfolgs bei Paris Saint-Germain hat es nicht ganz gereicht: Der FC Bayern scheidet nach dem 2:3 im Hinspiel aus der Champions League aus.

Die AZ-Einzelkritik.



Neuer und Boateng beste Münchner - Davies taucht ab

MANUEL NEUER, NOTE 1: Nach seinem Patzer im Hinspiel war der Keeper besonders motiviert, eine tadellose Leistung zu zeigen. Gleich mit einer Top-Parade gegen Neymar (9.), dann erneut Weltklasse im Duell mit dem Brasilianer (27., 34.). Großer Rückhalt.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 3: Der Franzose auf der rechten Abwehrseite hatte mit Mbappé erwartungsgemäß große Mühe, stemmte sich mit seinen Mitteln jedoch dagegen und kämpfte.

JEROME BOATENG, NOTE 2: In der Innenverteidigung für Flick unverzichtbar, nach Knieproblemen wurde Boateng rechtzeitig fit. Konzentriert, wie gewohnt souverän in wichtigen Spielen. Wurde im Laufe des Spiels immer stärker. Und diesen Mann lässt Bayern im Sommer ziehen?

LUCAS HERNANDEZ, NOTE 2: Weil Alaba im Mittelfeld gebraucht wurde, durfte Hernández zentral in der Abwehr ran. Sehr ordentliche Partie, Hernández behauptete sich in den Duellen mit Neymar. Ganz ruhig mit dem Ball am Fuß. Erstklassige Rettungsaktion gegen Mbappé (79.).

ALPHONSO DAVIES, NOTE 5: Der Kanadier sollte auf der linken Seite für Offensivpower sorgen. Diesen Auftrag erfüllte er nur in Ansätzen. Kaum Unterstützung für Vordermann Coman, Davies ließ sich ganz einfach den Ball abnehmen. Von di Maria im Strafraum ausgetanzt (53.). Schwach. Wurde ausgewechselt.

Kimmich ungewohnt fehlerhaft - Sané kein Unterschiedsspieler

JOSHUA KIMMICH, NOTE 4: Für diese Schlachten ist der Mittelfeld-Chef eigentlich gemacht. Zu Beginn hart in den Zweikämpfen, um Zeichen zu setzen. Nach seinem Schuss am Tor vorbei (27.) tauchte Kimmich aber ab, wirkte fahrig. In der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, er blieb aber fehlerhaft.

DAVID ALABA, NOTE 3: 425. Pflichtspiel für den Österreicher, der mit dem bisherigen ausländischen Rekordmann Franck Ribéry gleichzog. Giftig in den Zweikämpfen , offensiv am 1:0 beteiligt. Prüfte Navas mit einem Distanzschuss (44.), schoss knapp rechts vorbei (47.). Sah die Gelbe Karte (52.)

LEROY SANÈ, NOTE 4: Von Flick im Vorfeld als "Unterschiedsspieler" bezeichnet, diesem Lob wurde Sané nicht gerecht. Schlenzte aus guter Position vorbei (26.), da war deutlich mehr möglich. Scheiterte an Navas (45.). Es fehlten die ganz großen Aktionen. Schoss nach einem Sololauf knapp vorbei (83.).

Coman kein Faktor - Choupo-Moting trifft erneut

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Bayerns Mia-san-mia-Profi erster Güte wollte PSG mit einem frühen Treffer verunsichern. Das gelang den Münchnern nicht. Müller rannte, organisierte – und spielte einen tollen Pass auf Alaba vor dem 1:0. Ein Vorbild an Einsatz und Willensstärke. Mit Gelb verwarnt (68.).



KINGSLEY COMAN, NOTE 5: Der frühere Paris-Spieler versuchte es immer wieder mit Flanken und Dribblings gegen Dagba, scheiterte aber auch sehr oft. Wirkte nicht so agil und fit, wie man ihn schon gesehen hat. Bezeichnend: Schoss aus der Ferne Richtung Eckfahne (52.). Hatte noch eine gute Kopfballchance (69.).



ERIC MAXIM-CHOUPO-MOTING, NOTE 3: Im Hinspiel hatte "Choupo" zum zwischenzeitlichen 1:2 gegen seinen Ex-Klub eingeköpft. Er traf erneut – per Kopf aus kurzer Distanz zum 1:0 (40.). Half defensiv fleißig mit. Alles klappte bei ihm freilich nicht.

JAMAL MUSIALA, OHNE NOTE: In der 71. Minute für Davies eingewechselt, er rückte ins zentrale Mittelfeld. Sollte nochmal für spezielle Momente sorgen. Klappte nicht.

JAVI MARTÌNEZ, OHNE NOTE: Der Spanier kam in der Schlussphase, um als Stürmer das 2:0 zu erzielen. Sofort gefährlich, aber ohne Glück.