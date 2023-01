Noten zum FC Bayern: Jungstars brillieren gegen Salzburg – Tel überragt

Der FC Bayern trennt sich im ersten und einzigen Testspiel mit 4:4 von RB Salzburg. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Verrücktes Testspiel für den FC Bayern: Einen Tag nach der Rückkehr aus dem Doha-Trainingslager spielte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Freitagabend 4:4 gegen RB Salzburg. Die eingewechselten Nachwuchskräfte der Münchner sorgten nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand für die Wende.

Wer dabei besonders überzeugte: Die Einzelkritik der AZ.

SVEN ULREICH – NOTE 3: Bayerns neue Nummer eins nach Manuel Neuers Beinbruch, das könnte die gesamte Rückrunde über so bleiben, wenn Bayern bis 31. Januar keinen Torhüter mehr verpflichtet. Zunächst kaum gefordert, dann überlistet: Sekou Koita traf frei vor Ulreich zum 1:1, der Keeper war ohne Chance (17.). Genauso beim 1:2 durch Karim Konaté (51.) aus kurzer Distanz und beim 1:3 durch Noah Okafor (54.). Bitterer Abend für Ulreich.

JOSIP STANISIC – NOTE 4: Der Kroate verteidigte hinten rechts, Noussair Mazraoui fällt noch einige Wochen aus. Stanisic spielte defensiv lange Zeit ordentlich, offensiv hätte aber ein bisschen mehr Engagement von ihm kommen dürfen.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 5: Durfte diesmal als Innenverteidiger ran, auf seiner Lieblingsposition. Dort würde Pavard gern immer spielen – dann wäre ein Wechsel zum FC Barcelona auch kein Thema. Schwacher Auftritt, vor dem 1:1 war Bayerns Mitte völlig entblößt. Tauschte in der zweiten Halbzeit die Position mit Stanisic – besser wurde es nicht.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 5: Super WM, und bislang auch mit einer guten Vorbereitung. Doch gegen Salzburg zeigte Bayerns Abwehrchef kein Topniveau. Beim 1:1 genau wie Pavard nicht im Bilde, Koita bedankte sich. Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann wie seine Abwehrkollegen überrumpelt. Ausgewechselt.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Er hat hinten links einen Back-up bekommen, Daley Blind kam im Winter von Ajax Amsterdam zu Bayern. Davies entwickelte wie gewohnt mächtig Offensivdrang – und probiert es auch mal selbst: Salzburgs Torhüter Philipp Köhn parierte den zu lockeren Rechtsschuss (37.). Ließ dann aber genau wie seine Kollegen nach.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Besonders heiß nach dem deutschen WM-Aus, das wurde schon im Trainingslager in Doha deutlich. Salzburg bereitete Kimmich Probleme, in der ersten Halbzeit startete RB einige Konter durchs Bayern-Zentrum. Vor dem 1:3 konnte er Okafor nicht stoppen, steigerte sich dann aber gegen Ende. Führte Bayern als Kapitän an, nachdem Müller ausgewechselt wurde.

RYAN GRAVENBERCH – NOTE 4: Der Niederländer agierte im Zentrum an Kimmichs Seite, weil Marcel Sabitzer nach seiner Grippe geschont wurde und Leon Goretzka (muskuläre Probleme) gar nicht im Kader stand. Auffällig in der ersten Halbzeit, bereitete Sanés 1:0 mit einem Tempodribbling durchs Mittelfeld vor.

SERGE GNABRY – NOTE 4: Wirbelte offensiv auf der linken Seite, Davies unterstützte ihn. Sehr engagiert, kam oft auf die Grundlinie und flankte. Bisweilen fehlte aber die nötige Präzision.

JAMAL MUSIALA – NOTE 4: Nach einem ganz starken ersten Halbjahr ist der 19-Jährige nun als Zehner gesetzt. Dort kann Musiala seine Dynamik und Torgefahr am besten ausspielen. Probierte viel, schoss nach einem Dribbling rechts am Tor vorbei (31.). Nicht sein bestes Spiel.

LEROY SANÉ – NOTE 3: Der Flügelstar wurde in Doha 27 Jahre alt – oder jung? Gegen Salzburg sehr gut drauf, leichtfüßig und treffsicher: Schlenzte den Ball wunderschön in den Winkel zum 1:0 (9.). Sané blieb aktiv – und scheiterte mit einem Schuss an Keeper Köhn (25.). Noch einer der besten Bayern-Feldspieler.

THOMAS MÜLLER – NOTE 5: Weil Eric Maxim Choupo-Moting fehlte (Unwohlsein nach Erkältung) stürmte der Ur-Bayer ganz vorne. Das könnte öfter passieren im Jahr 2023. Kein glücklicher Auftritt, sorgte kaum einmal für Gefahr. In der 63. Minute wie alle Bayern-Starter mit Ausnahme von Kimmich ausgewechselt.

Mit den jungen Wilden kam die Wende

ARIJON IBRAHIMOVIC – NOTE 2: Wurde für Sané eingewechselt – und zeigte wie schon in Doha seine Torgefahr. Traf zunächst den Pfosten (65.) und dann zum 2:3 ins Tor: Per Vollspann aus 20 Metern ins linke Eck. Starker Auftritt!

MATHYS TEL – NOTE 2: Der junge Franzose ersetzte Müller (63.) – das zahlte sich aus: Bereitete Comans 3:3 mit einem präzisen Pass vor (71.). Ständiger Gefahrenherd. Verpasste knapp das 4:3 (82.). Dann traf er doch noch – per Rechtsschuss (88.).

KINGSLEY COMAN – NOTE 2: Er kam für Gnabry ins Spiel (63.) und zeigte deutlich mehr Zug zum Tor. Folgerichtig traf er zum 3:3. Blieb sehr gefährlich, scheiterte am Pfosten (87.). Gegen Leipzig könnte der Franzose in die Startelf rücken.

JOHANNES SCHENK – NOTE 3: Der junge Keeper ersetzte Ulreich (63.) und agierte fehlerlos. Wurde aber auch kaum gefordert. Bei Okafors 4:4 ohne Abwehrmöglichkeit.

TAREK BUCHMANN – NOTE 4: Der Youngster löste Upamecano ab und spielte fortan in der Innenverteidigung. Souveräne Leistung, beim 4:4 aber zu spät.

PAUL WANNER – NOTE 3: Kam für Musiala (63.), spielte auf der linken Seite. Viel Dampf nach vorne, passsicher.

MARCEL SABITZER – NOTE 3: Neben Kimmich im Zentrum aufgeboten, wurde für Gravenberch eingewechselt (63.). Defensiv äußerst diszipliniert, das Duo harmonierte.

DALEY BLIND – NOTE 3: Bayern-Debüt des Niederländers, er ersetzte Pavard in der Abwehr (63.). Ruhig am Ball, mit viel Übersicht. Das haben sich die Bayern von Blind erhofft.

LOVRO ZVONAREK – NOTE 4: Für Davies eingewechselt, beim 4:4 nicht ganz auf seinem Posten.

YUSUF KABADAYI – NOTE 3: Der Youngster ersetzte Stanisic (63.), fiel nicht groß auf. Hatte aber in der Nachspielzeit den Siegtreffer auf dem Kopf.