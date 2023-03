Noten zum FC Bayern gegen VfB Stuttgart: Torschütze de Ligt bester Münchner, Musiala kaum zu fassen

Der FC Bayern gewinnt gegen den VfB Stuttgart mit 2:1. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

Stuttgart/München - Borussia Dortmund hat mit dem 2:1 gegen RB Leipzig am Freitagabend vorgelegt, 22 Stunden später legten die Bayern nach und gewannen ihrerseits mit 2:1 beim VfB Stuttgart. Beim Pflichtsieg, der zugleich der 13. Pflichtspielerfolg hintereinander im Ländle war, trafen Matthijs de Ligt per Weitschuss und Eric-Maxim Choupo-Moting. Den Anschlusstreffer erzielte Juan Jose Perea per Kopf (88.)

Wichtiger wird’s am Mittwoch: Dann geht es für die Bayern in Champions-League weiter, wenn es im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St.Germain (21 Uhr live bei DAZN und im AZ-Liveticker) um das wichtigste der Saisonziele geht.

DIE NOTEN:

YANN SOMMER – NOTE 4: Der Schweizer Nationaltorhüter mit Schwächen bei einem Anspiel für einen Mitspieler und nach einer Ecke als er sich verschätzte und am Ball vorbeisegelte (37.) - für ihn rettete de Ligt auf der Linie. Am Ende nicht mal zu Null, war aber gegen Pereas Kopfball chancenlos.

JOSIP STANISIC – NOTE 2: Der gebürtige Münchner hat sich in die Startelf gearbeitet, agierte auch beim VfB als rechter Mann der Dreierkette. Schnell, taktisch geschickt und mit gutem Stellungsspiel wie gegen Silas (11.) - als letzter Mann rechtzeitig da.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Ersetzte gegenüber dem 3:0 gegen Union in der Mitte der Dreierkette Pavard, der gegen Paris wegen der Gelb-Roten Karte fehlen wird. Gewohnt widerstandsfähig und stabil in den Zweikämpfen.

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 1: Der Niederländer mit famoser Rettungstat auf der Linie nach dem Sommer-Patzer. In der Offensive mit seinem zweiten Saisontreffer: Ein Weitschuss als Aufsetzer, der VfB-Keeper Bredlow überraschte. Klasse "Doppelschlag". Bester Bayer.

Goretzka sehr zielstrebig und offensivstark

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Der Herr der Standards und Weitschüsse mit Überblick im Spielaufbau, aber auch wieder mal einem Patzer samt Ballverlust. Konnte seine gefürchteten Chipbälle nicht an den Mitspieler bringen.

LEON GORETZKA – NOTE 3: Sehr zielstrebig und offensivstark. Seinen Kopfball aus fünf Metern kratzte Bredlow von der Linie (21.). Machte viele Meter, überzeugte dank Routine und Übersicht. Offensiv aber ohne Fortune.

KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Hatte erneut den laufintensiven Job als Schienenspieler rechts. Musste daher viel nach hinten arbeiten. Beste Szene vor der Pause: Seine Flanke auf Goretzka. Nach 63 Minuten runtergenommen. Am Mittwoch kommt eine große Aufgabe auf den gebürtigen Pariser zu.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 2: Der 22-jährige Kanadier machte sein 100. Bundesligaspiel für die Bayern, ist damit der jüngste nicht-deutsche Spieler in der Vereinsgeschichte, der diese Marke erreicht – und der sechstjüngste überhaupt. Beim VfB als linker Schienenspieler mit Vorwärtsdrang. Einer der aktivsten Münchner.

Müller mit seiner 300. Torbeteiligung in der Bundesliga

JAMAL MUSIALA – NOTE 2: In seiner Geburtsstadt virtuos unterwegs als dribbelstarker Halbstürmer, der die VfB-Defensive einige Male mit seinen Soli narrte. Kaum zu fassen und zu stoppen. Spielfreudig bis zur Auswechslung in der 63. Minute (Schonung).

THOMAS MÜLLER – NOTE 3: Bestritt sein 651. Pflichtspiel für den Rekordmeister. Der Kapitän mit hohem Laufpensum, allerdings kaum gefährliche Toraktionen. Feierte dank der Vorlage zum 2:0 seine 300. Torbeteiligung (141 Tore, 159 Vorlagen) in der Bundesliga.

ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 2: Mit frisch verlängertem Vertrag (inklusive saftiger Gehaltsaufbesserung) bis 2024. Der Mittelstürmer mit schwerem Stand gegen Mavropanos, schob aber mit dem letzten Ballkontakt vor der Auswechslung eiskalt zum 2:0 (62.) ein – sein zehntes Saisontor.

LEROY SANÉ – NOTE 4: Ersetzte ab der 63 Minute Musiala und agierte zentral hinter der Spitze. Zuletzt arg in der Kritik. In Stuttgart bemüht, aber ohne Ertrag.

SERGE GNABRY – NOTE 4: Übernahm Comans Rolle auf der rechten Außenbahn (63.). Für den gebürtigen Stuttgarter ist die Mercedes-Benz Arena immer eine Reise wert. Diesmal nicht. Keine Szene.

SADIO MANÉ – NOTE 3: Kam in der 63. Minute für Choupo-Moting, agierte aber nicht als Mittelstürmer. Zweiter Einsatz nach seiner Verletzung. Noch der Aktivste des Trios, das nach einer guten Stunde hereinkam. Aber auch ohne Abschluss.

BENJAMIN PAVARD – OHNE NOTE: In Paris mit Gelb-Rot kurz vor Ende vom Platz, daher am Mittwoch im Rückspiel gesperrt. Bekam daher von Nagelsmann ab der 82. noch ein paar Einsatzminuten an alter Wirkungsstätte geschenkt.

RYAN GRAVENBERCH – OHNE NOTE: Gegen Union ohne Einsatz durfte der Niederländer ab der 82. Minute noch ein paar Minuten Bundesliga-Luft mitnehmen.