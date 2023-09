Noten zum FC Bayern gegen Leipzig: Sané erneut bester Bayer, von Goretzka kam viel zu wenig

Der FC Bayern trennt sich von RB Leipzig mit 2:2 . So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München – Ein Wechselbad der Gefühle, ein Auf und Ab der Leistungen, am Ende ein leistungsgerechtes 2:2 zwischen Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern. Die Neuzugänge Openda (20.) und Lukeba (26.) stellten früh auf 2:0. Die Gäste kamen erst durch das Handspiel von Nationalspieler Benjamin Henrichs zurück in die Partie, Harry Kane verwandelte den Elfmeter nach VAR-Check zum 1:2 (57.). In der 70. Minute bediente Jamal Musiala den durchgestarteten Leroy Sané, der sicher zum 2:2 vollendete und bester Bayer war.

Nach der 2:0-Pausenführung sah es nach der ersten Saison-Niederlage der Bayern aus und der dritten in Folge von Trainer Thomas Tuchel gegen RB-Coach Marco Rose. Am 33. Spieltag gewannen die Sachsen in München mit 3:1, holten sich im August mit einem 3:0 in der Allianz Arena den Supercup. Nun wenigstens – aus Tuchels Sicht – ein Remis.

Der FC Bayern in der Einzelkritik:

SVEN ULREICH – NOTE 4: Die Nummer eins auf Zeit bis Platzhirsch Manuel Neuer wieder spielfit ist mit einem riskanten, viel zu laschen Abspiel (12.), das Forsberg beinahe per Fernschuss bestrafte. Dann der ganz dicke Bock nach dem Eckball von Raum flog er am Ball vorbei – 0:2. Sein Ding. Aber: Stark beim Herauslaufen, schnappte Sesko den Ball vom Fuß.

KONRAD LAIMER – NOTE 4: Der Neuzugang von RB Leipzig erhielt den Vorzug als Rechtsverteidiger gegenüber Mazraoui. An alter Wirkungsstätte vor dem 0:2 im eigenen Strafraum überrascht, aber mit zu kurzer Reaktionszeit. Gegen Raum und Forsberg oft nur zweiter Sieger, lief viel hinterher. Biss aber rein in die Partie.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 4: Noch ein ehemaliger Leipzig-Profi. Als rechter Innenverteidiger in vielen Situationen rechtzeitig am Gegner, aber im Zweikampf nicht entschlossen genug. Fehlte angeschlagen in Münster, wandelte in Leipzig nach Gelber Karte und einem weiteren Foul (73.) am Rande einer Ampelkarte.

MIN-JAE KIM – NOTE 3: Der Neuzugang vom SSC Neapel wird von Tuchel wegen seiner klaren, einfachen Pässe geschätzt. Blieb vor dem 0:1 im Laufduell mit RB-Stürmer Openda dran, konnte ihn aber nicht am Schuss hindern und fälschte dann unglücklich ins kurze Eck ab – 0:1. Dennoch sicherer und klarer in den Zweikämpfen als Upamecano.

Davies erobert viele wertvolle Bälle

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Der Linksverteidiger mit Turbo-Faktor agierte wie ein Linksaußen, stets im Zusammenspiel mit Coman. Schnell, aber zu ungenau. Im Spiel des Kanadiers fehlten zunächst Zielstrebigkeit und Durchsetzungskraft, dann steigerte er sich im Laufe der Partie. Eroberte viele wertvolle Bälle.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 4: Der Sechser, der einer sein will und den Tuchel nicht in ihm sieht, konnte die Mitte nicht schließen, sein Spielaufbau war zu gemächlich. Die Chipbälle in die Spitze funktionierten auch nicht. Schrie seine Mitspieler immer wieder an – ohne Wirkung.

LEON GORETZKA – NOTE 5: Zuletzt in Münster Abwehrchef, nun zurück auf seiner Stammposition als zweiter Sechser neben Kimmich eher Ballschlepper und Akteur mit Vorwärtsdrang – doch da kam viel zu wenig. Kaum Emotion, keine Zweikampfhärte, keine Torgefahr. Musste zur Pause in der Kabine bleiben.

LEROY SANÉ – NOTE 2: Der Linksaußen, aktuell in Top-Form, wurde in Münster weitestgehend geschont. Kam zunächst nicht so recht ins Spiel, schnappte sich nach dem 0:2 immer wieder den Ball, legte Sololäufe quer vor dem Strafraum hin – ohne Effekt. Nach seinem Freistoß und dem Ellbogen von Henrichs gab es Elfmeter. Verwandelte nach Musialas Zuspiel souverän zum 2:2 – sein fünfter Liga-Saisontreffer. Wieder bester Bayer.

Coman auch gegen Leipzig glücklos

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Mit der Mega-Chance zur Führung nach Kanes Pass in der dritten Minute: Vergab völlig frei vor RB-Keeper Blaswich. Eine Gelegenheit wie ein Elfmeter. Wirkte danach mitgenommen, zunächst kam nicht mehr viel, dann aber mit starkem Konter und der Vorlage zu Sané, der zum 2:2 abschloss.

KINGSLEY COMAN – NOTE 5: Diese Saison noch ohne Tor und irgendwie glücklos. Der Linksaußen in Leipzig in der Rückwärtsbewegung zu inkonsequent gegen Schlager, der Openda steil schickte – das 0:1. Nach vorne mit einem Schuss, der weit vorbei ging, aber ohne die gewünschten Raumgewinne nach erfolgreichen Eins-gegen-Eins-Dribblings.

HARRY KANE – NOTE 3: Sechster Bundesliga-Einsatz, achtes Tor – so die Bilanz des Ü-100-Millionen-Euro-Neuzugangs nach seinem Handelfmeter-Treffer zum 1:2. Der Kapitän der englischen Nationalelf gewann wichtige Kopfballduelle im eigenen Sechzehner. Plus: Starker Pass auf Musiala, der dann frei vergab (3). Ansonsten meist abgemeldet.

RAPHAEL GUERREIRO – NOTE 2: Der Neuzugang von Borussia Dortmund mit seinem Bundesliga-Debüt im Bayern-Trikot nach dem Kurzeinsatz im DFB-Pokal in Münster. Kam zur Pause für Goretzka, sollte mehr Ballsicherheit und Klarheit als zweiter Sechser ins Bayern-Spiel bringen. Der Portugiese verzog knapp mit links (60.)

MATHYS TEL – NOTE 4: Früheste Einwechslung als Joker in dieser Saison. Kam nach der Pause für Coman, sollte die linke Außenbahn mit seinem Schwung beleben. Konnte sich allerdings selten in Szene setzen und kam auch nicht in die Räume für Abschlusspositionen. Holte sich Gelb wegen Meckerns ab.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – OHNE NOTE: Der Mittelstürmer kam in der 87. Minute für den nun müden Musiala. Agierte eher als Linksaußen, vergab in der Nachspielzeit per Kopf die Chance aufs 3:2.