Noten zum FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Bischofs Pass ein Gemälde, Gnabry ganz cool
Wer soll diese Bayern schlagen? Auch ohne einige Topstars in der Startelf besiegen die Münchner Bayer Leverkusen im Topspiel souverän mit 3:0. Der Gipfel in Paris kann kommen.
Die Einzelkritik der AZ.
MANUEL NEUER - NOTE 3: Nach seiner Sperre im Pokal wieder zurück in der Startelf. Leitete das 1:0 mit einem tollen Abwurf auf Bischof ein. Erlebte sonst einen ganz ruhigen Abend.
KONRAD LAIMER - NOTE 2: Hinten rechts in der bayerischen Viererkette, sehr offensiv ausgerichtet. Sein Fernschuss wurde gehalten (21.). Dann mit der perfekten Flanke zu Jacksons 2:0. Top.
Kim nahezu fehlerfrei
MINJAE KIM - NOTE 2: Einer von sieben Neuen in Kompanys Startelf im Vergleich zum Köln-Spiel. Sehr ordentlicher Auftritt, nahezu fehlerfrei.
JONATHAN TAH - NOTE 2: Blieb in der Anfangsformation, Upamecano erhielt eine Pause. Starke Aktion, als er gegen Echeverri klärte (16.). Weiter in guter Verfassung.
TOM BISCHOF - NOTE 2: Der gelernte Sechser kann es auch hinten links, nicht zum ersten Mal dort aufgestellt. Genialer Pass in den Lauf von Gnabry zum 1:0, ein Gemälde.
JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: An Halloween als Kürbis verkleidet, gegen Bayer wieder ganz seriös als Sechser auf dem Platz. Ordnete wie gewohnt das Spiel seiner Mannschaft.
LEON GORETZKA - NOTE 3: Offensiver Part auf der Doppelsechs neben Kimmich. Nach Karls Flanke brachte er den Kopfball nicht aufs Tor (18.). Aufmerksam bei der Defensivarbeit.
LENNART KARL - NOTE 3: Nächste Startelf-Chance für den 17-Jährigen, Bayerns Senkrechtstarter. Und Karl hatte die erste Chance: Sein Linksschuss ging recht deutlich links am Tor vorbei (15.). Immer wieder zeigte er seine Klasse im Dribbling, nur die letzte Präzision fehlte.
Jackson trifft zum 2:0
RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 2: Der flexible Portugiese wurde von Kompany diesmal als Zehner eingesetzt. Spielte den scharfen Pass vor dem 3:0, Badé verlängerte den Ball ins eigene Tor (44.). Verpasste knapp das 4:0 (58.).
SERGE GNABRY - NOTE 2: Der Mann mit dem großen weißen Stirnband stürmte über die linke Seite. Zunächst unauffällig, dann erfolgreich: Starker Antritt, cooler Abschluss – das 1:0 (25.). Bestätigte seine gute Form.
NICOLAS JACKSON - NOTE 3: Weil auch Kane geschont wurde, stürmte der Senegalese. Eine halbe Stunde lang kaum ins Spiel eingebunden, dann mit dem Kopfballtor zum 2:0 (31.). Vergab per Kopf einen weiteren Treffer (50.).
MICHAEL OLISE - NOTE 3: Der Franzose wurde für Karl eingewechselt (59.). Nicht so effektiv wie sonst, ein bisschen nachlässig.
LUIS DÍAZ - NOTE 3: Kam für Gnabry rein (59.). Probierte viel im Dribbling. An diesem Abend ohne Glück.
Joker Kane ohne zwingende Torchance
HARRY KANE - NOTE 3: Auch der Engländer erhielt noch Spielzeit vor dem Paris-Gipfel am Dienstag, er ersetzte Jackson (59.). Ließ sich ins Mittelfeld fallen, um an den Ball zu kommen. Blieb ohne zwingende Torchance.
SACHA BOEY - OHNE NOTE: Für Laimer eingewechselt (75.), der Österreicher durfte sich ausruhen. Sicherte die rechte Seite ab. Sein Schuss wurde noch geblockt (81.).
ALEKSANDAR PAVLOVIC - OHNE NOTE: Löste Guerreiro ab (79.). Da war die Partie längst entschieden.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen