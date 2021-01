Noten zum FC Bayern: Ex-Nationalspieler überzeugen einmal mehr - Roca und Musiala fallen ab

Der FC Bayern gewinnt gegen Hoffenheim mit 4:1. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Der FC Bayern hat eindrucksvoll Revanche genommen für die einzige Niederlage des Kalenderjahres 2020. Im Hinspiel dieser Saison (2. Spieltag) hatten die Hoffenheimer mit Uli Hoeneß' Neffe Sebastian, dem Trainer der Breisgauer, den Triple-Champion durch das 4:1 überrascht.

Am 19. Spieltag sorgten Jérôme Boateng, Thomas Müller, Robert Lewandowski und Serge Gnabry für ein souveränes 4:1. Zwischenzeitlich hatte Andrej Kramaric den 2:1-Anschlusstreffer erzielt. Damit hat Bayern im 50. Pflichtspiel in Folge (153 Tore insgesamt in diesem Zeitraum) getroffen.

Der FC Bayern in der Einzelkritik

MANUEL NEUER - NOTE 2: Gleich zu Beginn unter Strom. Als Ihlas Bebou frei vor dem Nationaltorhüter auftauchte, parierte Neuer per reflexartiger Fußabwehr und feierte das Verhindern der Gäste-Führung mit einer Siegerfaust. Beim 2:1-Anschlusstreffer der Hoffenheimer durch Kramaric' Volleyschuss aus kurzer Distanz ohne Chance – diesmal kein Zu-null-Spiel für den Kapitän, aber kurz vor Ende noch mit sehenswerter Parade gegen Nordtveit (88.).

BENJAMIN PAVARD - NOTE 3: Der Rechtsverteidiger wurde beim 4:0 auf Schalke von Niklas Süle vertreten, nun erfolgte der erneute Wechsel. Sank einmal zu Boden als er eine Kramaric-Flanke mit dem empfindlichsten Körperteil eines Mannes abwehrte. Super Schuss ins Tor (71.), der aber wegen der Abseitsstellung von Vorlagengeber Sané nicht anerkannt wurde.

JEROME BOATENG - NOTE 2: Der 32-jährige Routinier gehört laut Flick gemeinsam mit Alaba wieder zum Stammpersonal in der Abwehrzentrale. Weil er auch vorne wertvoll ist. Schulmäßiger, wuchtiger und wichtiger Kopfball zum 1:0 aus acht Metern – sein erster Treffer im 17. Bundesligaeinsatz diese Saison.

Alaba mit engagierter Vorstellung

DAVID ALABA - NOTE 3: Der Abwehrchef mit auslaufendem Vertrag hatte zuletzt zwei Zu-Null-Erfolge zu verantworten. Sorgte mit seinen Vorstößen über halblinks für Akzente im Spielaufbau, bezog immer wieder Außenverteidiger Davies mit ein. Sehr engagiert, mit lautstarken Kommandos. Stabil.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Erhielt erneut den Vorzug gegenüber Lucas Hernández. Der Linksverteidiger mit einigen Vorstößen, die von Trainer Flick ("Wir brauchen Außenverteidiger, die Dynamik mitbringen") eingefordert werden. Spulte sein Programm herunter, konnte seine Schnelligkeit aber nicht immer gewinnbringend einsetzen.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Sechser zuletzt als offensiver Gewinn (zwei Tore und neun Vorlagen in der Bundesliga). Was er gegen die TSG erneut unter Beweis stellte: Seine Ecke fand punktgenau den Kopf von Boateng – 1:0. Einen Fernschuss parierte TSG-Keeper Baumann (37.).

MARC ROCA - NOTE 4: Erster Einsatz für den Spanier seit seinem verschossenen Elfmeter beim Pokal-Aus Mitte Januar in Kiel. Da Goretzka und Martínez (Corona-Quarantäne) sowie Tolisso (verletzt) fehlten, feierte Roca sein Bundesliga-Startelfdebüt. Arbeitete fleißig an Kimmichs Seite, mit klugen Pässen, aber so manchen Defiziten im Stellungsspiel und Ballverlusten. Nach 69 Minuten raus.

Gnabry trifft endlich wieder in der Liga

SERGE GNABRY - NOTE 3: "Sehr gut, Serge!", rief Trainer Flick nach einer Balleroberung in des Gegners Hälfte. Das war zu Beginn der zweiten Hälfte. Zuvor nicht wirklich mit gefährlichen Szenen als Rechtsaußen. Wirkte im zweiten Durchgang entschlossener und dynamischer, hatte aber auch Ballverluste im Programm. Sehr gut: Sein Tunnel gegen Baumann zum 4:1. Gnabrys erster Ligatreffer seit Ende Oktober.

THOMAS MÜLLER - NOTE 2: Bereits mit neun Torvorlagen in der Bundesliga. Traf mit einem feinen Schlenzer mit links nur die Latte (15.) - eine herrliche Aktion, Pech. Ohne Glück, nur Können dagegen seine Aktion vor dem 2:0. Doppelpass mit Lewandowski, ein Linksschuss aus 16 Metern – drin (43.). Bereits sein zehnter Liga-Saisontreffer.

KINGSLEY COMAN - NOTE 3: Der Top-Vorbereiter der Hinrunde mit einer ganz guten Flanke auf Müller und einem satten Linksschuss, den Baumann entschärfte. Der Linksaußen mit einer genialen Aktion vor dem 4:1, chippte den Ball aus dem Hinterhalt in den TSG-Sechzehner zu Gnabry.

Lewandowski trifft auch im neunten Ligaspiel in Folge

ROBERT LEWANDOWSKI - NOTE 2: Es hat ein bisschen gedauert, aber natürlich hat der Weltfußballer auch gegen die TSG seinen Treffer erzielt. In Halbzeit eins hatte der Pole die Vorlage zu Müllers 2:0 geliefert, nun staubte er nach einem Abpraller aus kurzer Entfernung zum 3:1 ab – sein 24. Saisontreffer (am 19. Spieltag!). Sagenhaft. Trifft auch im neunten Ligaspiel hintereinander.

JAMAL MUSIALA, NOTE 4: Der 17-jährige Engländer, der bald mit einem deutlich besser dotierten Profivertrag bis 2026 ausgestattet werden soll und sich zwischen den Nationalmannschaften von England und Deutschland entscheiden muss, kam nach 69 Minuten für Roca. Ohne nennenswerte Szene.

LEROY SANÈ - NOTE 3: Auf Schalke zuletzt mit mäßiger Leistung, daher gegen Hoffenheim nicht erneut in der Startelf. Flick brachte den Außenstürmer erst nach 70 Minuten für Gnabry. Führte sich gleich mit feiner Vorlage zu Pavards Schuss perfekt ein. Der Treffer wurde jedoch vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.

DOUGLAS COSTA - OHNE NOTE: Nachdem der Brasilianer, bis Saisonende von Juventus Turin ausgeliehen, zuletzt drei Mal hintereinander ohne Einsatz geblieben war, durfte er ab der 74. Minute für Müller mitmachen. Auffällig: Costa war sehr engagiert, wirbelte über den linken Flügel, flankte, schoss.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING - OHNE NOTE : Der Mittelstürmer-Joker durfte diesmal ab der 74. Minute versuchen, nicht anstelle von, sondern mit Torjäger Lewandowski auf Treffer-Jagd zu gehen.

NIKLAS SÜLE - OHNE NOTE: Der Innenverteidiger, beim 4:0 auf Schalke Rechtsverteidiger, kam im strömenden Regen noch zu einem Kurzeinsatz ab der 87. Minute für Boateng. Nicht gefordert.