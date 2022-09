Noten zu Union Berlin gegen den FC Bayern: Die 2 für Kimmich und De Ligt, der Rest eher durchwachsen

Im zweiten Spitzenspiel hintereinander nach dem 1:1 vorigen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach erreichte der FC Bayern beim – vor Beginn des Spieltags - Tabellenzweiten Union Berlin erneut ein (leistungsgerechtes) 1:1 und verliert damit erstmals in dieser Saison die Tabellenführung.

Matthijs de Ligt war gegen Union Berlin der Fels in der Brandung der Bayern-Abwehr.

München/Berlin - Vor 22.012 Fans im Stadion "An der Alten Försterei" bot Trainer Julian Nagelsmann acht Neue im Vergleich zum 5:0 im DFB-Pokal bei Viktoria Köln auf. Den Führungstreffer von Unions Sheraldo Becker (12.) glich Joshua Kimmich per Flachschuss drei Minuten später aus.

Union ist damit nun seit zwölf Bundesligaspielen (darunter neun Siege) ungeschlagen – so lange wie kein anderes Team aktuell im Oberhaus. Die letzte Niederlage kassierte man am 19. März mit 0:4 bei Meister Bayern.

Weiter geht es für die Bayern bereits am Mittwoch. Bei Inter Mailand starten die Münchner in die diesjährige Champions-League-Gruppenphase.

Die Bayern-Stars in der Einzelkritik

MANUEL NEUER - NOTE 3: Der Nationaltorhüter nach seiner Pause im DFB-Pokal wieder zwischen den Pfosten. Ohne Chance bei Beckers Volleyabnahme zum 1:0 in Neuers lange Ecke (12.). Ansonsten kaum gefordert, holte den Ball stark gegen Lewelings Schuss (75.) aus dem kurzen Eck.

BENJAMIN PAVARD - NOTE 3: Der Rechtsverteidiger der Viererkette hatte es mit einem der schnellsten Spieler der Liga, mit Unions Sheraldo Becker zu tun, der wohl auf den linken Flügel auswich, um sich dem ebenso schnellen Davies zu entziehen. Hatte seine Seite gut im Griff, ordentlich.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Erhielt nach seiner Pokal-Auszeit diesmal den Vorzug vor Hernández, der seinerseits erstmals geschont wurde. Pech: Sein Einsatz gegen Schäfer im Mittelfeld wertete der Schiedsrichter als Foul – die Folge: Freistoß und das 0:1. Ging rustikal in die Zweikämpfe, aber nie mit böser Absicht, räumte die Gegner mit ab.

De Ligt der Souverän in der Bayern-Abwehr

MATTHIJS DE LIGT - NOTE 2: Der niederländische Innenverteidiger bei seinem dritten Startelf-Einsatz, dem zweiten hintereinander, stets auf der Höhe, klärte brenzlige Situationen mit Ruhe und Übersicht. Absoluter Souverän in der Abwehr bei hohen Bällen, gewinnt nahezu jedes Kopfball-Duell.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 4: Der kanadische Turbo-Sprinter offenbar im Tiefschlaf als er Unions Becker unbedrängt einschießen ließ zum 0:1 (12.). Auch bei einigen anderen Aktionen mit kleinen technischen Schwächen. Hatte seine linke Abwehrseite jedoch größtenteils im Griff.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Antreiber, Standard-Schütze und Torschütze, Traf wild entschlossen mit einem satten Flachschuss an zahlreichen Beinen vorbei zum 1:1 (15.). Ein wichtiges Signal nur drei Minuten nach Unions Führung. Wurde in der 62. Minute runtergenommen – zur Schonung vor Inter und weil er in Halbzeit eins Gelb kassiert hatte.

MARCEL SABITZER - NOTE 3: Der Mittelfeldspieler hat sich festgespielt, Neuzugang Gravenberch musste trotz ansprechender Leistung im Pokal bei Viktoria Köln wieder auf die Bank. Sehr wertvoll im Klein-Klein, als Ballschlepper und-verteiler im Zentrum. Gewann viele Duelle und Bälle.

LEROY SANÉ - NOTE 4: Wieder drin, auf einer der beiden Zehner-Positionen, diesmal neben Musiala. Der Mann mit der "10" auf dem Rücken. Entzog sich oft geschickt seinen Gegenspielern, vergab jedoch frei vor Rönnow (36.) das mögliche 2:1. Ein guter Schlenzer aus 20 Metern strich knapp drüber. Baute im Laufe der Partie mehr und mehr ab.

Pausenloser Mané diesmal ohne Fortune

JAMAL MUSIALA - NOTE 3: Erster Startelf-Einsatz nach seiner leichten Zerrung vor etwas mehr als zwei Wochen. Der Mittelfeld-Stratege mit den schlangenartigen Bewegungen. Steckte Pässe super durch wie einmal zu Sané. Warder auffälligste im Mittelfeld der Bayern, wurde jedoch gut zugestellt und bearbeitet. In der 62. Minute ausgewechselt.

KINGSLEY COMAN - NOTE 4: Die Schonung im Pokal hat ihm gutgetan. Wirbelte an der Alten Försterei sofort los wie der Wind, mit feinen Finten und Haken. Oft geblockt und gut verteidigt von Unions Ryerson. Verzettelte sich meist, blieb an diesem Nachmittag glücklos. Seine Dribbel- und Sprintqualitäten werden am Mittwoch bei Inter Mailand gebraucht. Zur 73. Minute ausgewechselt.

SADIO MANÉ - NOTE 4: Er will keine Pause, er braucht keine Pause. Der Neuzugang aus Liverpool lief sich jedoch oft fest, seine Aktionen liefen ins Leere. Afrikas Fußballer des Jahres mit starker Szene als er nach einem Doppelpass mit links abzog, aber am langen Pfosten vorbei. Meist jedoch ohne Fortune.

RYAN GRAVENBERCH - NOTE 3: Der zentrale Mittelfeldspieler, gekommen von Ajax Amsterdam und Torschütze im DFB-Pokal am Mittwoch, drängt sich immer mehr auf. Ersetzte erstmals Kimmich als Sechser (62.) und sicherte das Zentrum gemeinsam mit Sabitzer ab. Sah Gelb, ansonsten fleißig und einsatzfreudig.

Müller erstmals seit Langem zunächst auf der Bank

THOMAS MÜLLER - NOTE 4: Erstmals in dieser Saison zu Beginn auf der Bank. Überholte mit seinem Einsatz nach der Einwechslung (in Minute 62. für Musiala) den aktuellen Vorstandsboss Oliver Kahn, kommt nun auf 633 Pflichtspieleinsätze für Bayern. Torwart-Legende Sepp Maier hat 689 Partien absolviert. Fand nicht recht ins Spiel, keine große Szene.

SERGE GNABRY - NOTE 4: Kam in der 73. Minute für Coman, agierte allerdings anders als zuvor der Franzose mehr durchs Zentrum als über rechts. Sollte seine Schnelligkeit ausspielen, verpasste einmal als er von der rechten Strafraumseite nicht richtig zum Schuss kam.

LEON GORETZKA - OHNE NOTE: Nach seinem Traum-Comeback bei Viktoria Köln samt Tor nach der Einwechslung diesmal wieder Joker. Der DFB-Nationalspieler sprintete vor seiner Einwechslung (85. für Davies) entschlossen und voller Tatendrang zur Bank. Gab den Kurzzeit-Chef im Mittelfeld, jedoch ohne große Wirkung.