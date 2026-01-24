Noten zu FC Bayern gegen FC Augsburg: Fünf Fünfer für ganz schwache Bayern

Der FC Bayern verliert im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg mit 1:2 und kassiert damit die erste Bundesliga-Niederlage in dieser Saison. Die Noten für die Münchner.

Es ist passiert: Im Derby gegen den FC Augsburg kassiert der FC Bayern beim 1:2 die erste Niederlage dieser Bundesliga-Saison. In der zweiten Halbzeit bricht Vincent Kompanys Team ein.

Die Noten für den FC Bayern:

JONAS URBIG - NOTE 5: Der Ersatztorhüter stand anstelle von Manuel Neuer in der Startelf, der Kapitän erhielt eine Verschnaufpause. Urbig hatte in der ersten Halbzeit gar nichts zu halten, bei null Grad war das nicht allzu angenehm. Dann stand der Keeper im Mittelpunkt: Den Flatterball von Alexis Claude-Maurice ließ Urbig nach vorne abprallen, Anton Kades Nachschuss parierte er (49.). Holte den Freistoß von Claude-Maurice aus dem Eck (74.), ehe nach der folgenden Ecke am Ball vorbeiflog. Arthur Chavez traf per Kopf zum 1:1 (75.). Beim 1:2 machtlos.

Wieder auf dem Platz in Aktion: Alphonso Davies. Die lange Pause hat man ihm leider angemerkt. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

ALPHONSO DAVIES - NOTE 4: Startelf-Comeback für den Kanadier nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr. Und Davies hatte die anspruchsvolle Aufgabe, auf der ungewohnten Rechtsverteidiger-Position zu beginnen. Die fehlende Spielpraxis war ihm anzumerken, mit einigen Fehlern. Früh ausgewechselt.

JONATHAN TAH - NOTE 4: Abwehrchef in Abwesenheit des weiter kranken Dayot Upamecano. Löste diese Aufgabe lange souverän, ließ dann aber nach. Sah nach einem Handspiel die Gelbe Karte (73.).

MINJAE KIM - NOTE 4: In der Champions League unter der Woche mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, wollte sich rehabilitieren. In seinem 100. Pflichtspiel für den FC Bayern gelang ihm das nur bedingt. Schwächelte in der zweiten Halbzeit.

HIROKI ITO - NOTE 3: Der Japaner lief als Linksverteidiger auf. Und war vorne erfolgreich: Nach Olises Ecke köpfte er zum 1:0 ein (23.). In der Defensive meist stabil.

Hiroki Ito erzielte für die Bayern den Treffer zum 1:0. © Peter Kneffel/dpa

Goretzka ohne Impulse, Karl fehlerhaft

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 4: Bayerns Sechser war für den Spielaufbau zuständig, Joshua Kimmich saß zunächst auf der Bank. Aggressiv im Pressing, aber nicht jeder Pass kam beim Mitspieler an.

LEON GORETZKA - NOTE 5: Mal wieder eine Startelf-Chance für den 30-Jährigen, der Bayern am Ende der Saison wohl ablösefrei verlassen wird. Unauffällige Leistung, kaum Impulse nach vorne.

MICHAEL OLISE - NOTE 4: Bayerns Immer-Spieler auf der rechten Außenbahn bereitete Itos 1:0 vor. Probierte viel, hübsche Körpertäuschungen. Aber nicht mit der Durchschlagskraft wie sonst. Schwach in der zweiten Halbzeit. Traf noch das Lattenkreuz (90.+5).

LENNART KARL - NOTE 5: Erneut in der Anfangsformation als Zehner, Serge Gnabry (Magen-Darm-Infekt) und Raphael Guerreiro (Zerrung in der linken Wade) fehlten im Kader. Kam schwer ins Spiel, verpasste nach Díaz-Flanke mit seinem rechten Fuß das 2:0 (25.). Auch in der zweiten Halbzeit fehlerhaft.

Bekommt heute nur eine Note 5: der 17-jährige Lennart Karl. (Archivbild) © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer

Kapitän Kane schwach, Joker Musiala glücklos

LUIS DÍAZ - NOTE 4: Links im Angriff einer der Aktivposten. Nahm den Ball immer wieder geschickt an, legte ihn am Gegner vorbei. So auch in der 26. Minute, als sein Schuss von Keeper Finn Dahmen pariert wurde. Unglücklich, wie er Dahmen kurz danach mit dem Knie im Gesicht traf (29.). Und wie er zu ungenau in die Mitte zu Karl passte (45.).

HARRY KANE - NOTE 5: Der Engländer führte Bayern als Kapitän aufs Feld. In den vergangenen fünf Partien gegen Augsburg mit sieben Toren und zwei Vorlagen, diesmal im Pech: Köpfte an den Innenpfosten (27.). Sein Fallrückzieher wurde gehalten (45.). Ließ sich oft tief in die eigene Hälfte fallen. Zu tief.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Der Vizekapitän kam für Davies in die Partie, spielte hinten rechts. Unermüdlicher Antreiber, aber unaufmerksam: Ließ seinen Gegenspieler vor dem 1:2 einfach laufen (81.).

JAMAL MUSIALA - NOTE 5: Mal ein längerer Auftritt des lange verletzten Spielmachers, der Karl ablöste (61.). Aber Musiala gelang nicht viel, ohne Ideen und Energie.

TOM BISCHOF, NICOLAS JACKSON und FELIPE CHÁVEZ kamen zu spät für eine Bewertung.