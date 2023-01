Noten zu FC Bayern gegen 1. FC Köln: Fahrig und ungefährlich! Bayern-Stars enttäuschen gegen Köln

Der FC Bayern bleibt auch im zweiten Pflichtspiel des Jahres sieglos. Am Dienstag kamen die Münchner gegen den 1. FC Köln nicht über ein spätes 1:1 hinaus. Die Noten für die Bayern-Stars.

München - Das war nix, FC Bayern! Die Münchner holen im Heimspiel gegen Köln nur ein 1:1. Joshua Kimmich rettet den Punkt.

Der FC Bayern in der AZ-Einzelkritik:

YANN SOMMER, NOTE 3: Der Schweizer absolvierte das Aufwärmen erstmals mit Interims-Torwarttrainer Tom Starke, im Spiel musste er dann früh hinter sich greifen: Bei Skhiris Führung aus kurzer Distanz war Sommer chancenlos (4.). Verhinderte mit einer starken Parade das 0:2 (29.).

BENJAMIN PAVARD, NOTE 5: Rechts hinten in der Viererkette mit Schwächen. Ungenau im Passspiel. Nach vorne ging fast nichts, sein Schuss wurde von Schwäbe pariert (44.).

DAYOT UPAMECANO, NOTE 5: Sehr unkonzentrierter Beginn, kam vor dem 0:1 zu spät im Kopfballduell. Es wurde nicht wirklich besser.

MATTHIJS DE LIGT, NOTE 3: Der stabilere der beiden Innenverteidiger, klärte im Strafraum vor Chabot (37.). Gefährlicher Distanzschuss (48.).

ALPHONSO DAVIES, NOTE 5: Ähnlich wie Upamecano brauchte der Kanadier ziemlich lange, um in dieser Partie anzukommen. Ließ Skhiri vor dem 0:1 entwischen. Nach vorne nicht so effektiv wie sonst.

Gnabry und Musiala agieren unglücklich

JOSHUA KIMMICH, NOTE 3: Der Kapitän bekam das Spiel nicht in den Griff. Kimmichs Diagonalpass in Sanés Richtung flog ins Aus (41.). Dann aber mit dem Traumtor in den Winkel zum 1:1 (90.).

LEON GORETZKA, NOTE 4: Bekam von den Köllnern einiges auf die Socken, wehrte sich aber gegen die Härte. Guter Pass auf Gnabry, der beinahe zum 1:1 geführt hätte (14.). Köpfte drüber (44.). Noch einer der agileren Münchner. Trotzdem ausgewechselt.

SERGE GNABRY, NOTE 5:

Nach seinem Trip zur Pariser Fashion Week unter Beobachtung, das erklärte Coach Julian Nagelsmann öffentlich. Und Gnabry bestand den Test nicht. Vergab frei vor Schwäbe das 1:1 (14.), dann schob er den Ball weit am Tor vorbei (23.). Musste zur Halbzeit raus.

JAMAL MUSIALA, NOTE 5: Erneut anstelle von Müller als Zehner aufgeboten. In der ersten Halbzeit gelang ihm kaum etwas, auch danach ohne Durchschlagskraft.

Choupo-Moting glücklos, Joker Coman bringt Schwung

LEROY SANÉ, NOTE 4: Der Offensivstar hatte die erste gute Bayern-Chance, sein Distanzschuss zischte knapp links am Tor vorbei (10.). Bemüht, aber ohne die großen Ideen.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING, NOTE 5: Unglücklicher Auftritt, zögerte im Kölner Strafraum zu lange mit dem Abschluss (43.). Traf den Pfosten (88.).

RYAN GRAVENBERCH, NOTE 4: Zur Halbzeit für Goretzka eingewechselt. Sein Schlenzer zischte rechts am Tor vorbei (49.). Sonst unauffällig.

KINGSLEY COMAN, NOTE 3: Der Franzose löste Gnabry ab und brachte viel Schwung. Scheiterte an Schwäbe (54.).

THOMAS MÜLLER, NOTE 4: Ersetzte Musiala (68.), blieb weitgehend wirkungslos.

MATHYS TEL kam zu spät für eine Bewertung.