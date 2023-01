Bayerns Offensivstar Sadio Mané wieder im Lauftraining: Reicht es für den Achtelfinal-Kracher gegen Paris St. Germain?

Sadio Mané arbeitet weiter an seinem Comeback. Am Dienstag hat der Offensivspieler des FC Bayern das Lauftraining an der Säbener Straße aufgenommen.

24. Januar 2023 - 12:44 Uhr | AZ/SID

Sadio Mané hat das Lauftraining an der Säbener Straße aufgenommen. © IMAGO / Ulrich Wagner