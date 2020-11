Noten gegen Salzburg: Sechs Zweier, aber auch zwei Vierer für Bayerns Ballermänner

Der FC Bayern gewinnt bei RB Salzburg mit 6:2. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen - die Noten für den deutschen Rekordmeister.

Der FC Bayern gewinnt in Salzburg am Ende deutlich mit 6:2.

München - Ein flottes Spielchen hatte der Titelverteidiger bei Österreichs Dauer-Meister zu überstehen, ehe schließlich doch noch der nächste Sieg feststand. Der FC Bayern gewinnt in Salzburg mit 6:2 und feiert den dritten Sieg im dritten Spiel in der Champions-League-Gruppenphase. Die Einzelkritik.



MANUEL NEUER - NOTE 2: Im kurzen Eck schlägt's bei ihm selten ein, doch das Geschoss, das Salzburgs Berisha nach vier Minuten abließ, passte exakt zwischen ihn und den Pfosten: 0:1. Riesen-Parade nach 17 Minuten, als Ramalho frei zum Kopfball kommt. Den nächsten Unhaltbaren von Mwepu fischte er direkt nach der Pause raus, als die Kollegen mit den Gedanken noch in der Kabine sind.

BENJAMIN PAVARD - NOTE 4: Sah früh Gelb, als ihm Szoboszlai die Kugel klaute und Pavard ihn nur noch festhalten konnte. Nicht das einzige Mal, dass er das Nachsehen hatte.

JEROME BOATENG - NOTE 3: Machte wie man so schön sagt keine glückliche Figur vor dem 0:1. Auch sonst öfter mal in Not gegen Salzburgs flinke Offensive. Traf dafür vorn per Kopf zum 3:2. Erster Champions-League-Treffer seit April 2015.

Alba souverän nach Vertrags-Hickhack

DAVID ALABA - NOTE 3: Dürfte vorab am meisten Probleme gehabt haben, sich auf das Spiel zu konzentrieren: erst das Vertrags-Hickhack, dann der Terror in seiner Heimatstadt Wien. Ließ sich im Match jedoch wenig davon anmerken.

LUCAS HERNANDÉZ - NOTE 3: Holte einen Elfmeter heraus, bevor der Videobeweis selbigen annullierte. Hinten gewohnt giftig, vorne ist er halt keine Rakete wie Davies. Traf aber noch zum 6:2.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Absolvierte sein 50. Europapokalspiel. Wieder so ein Zauberpass aus dem Mittelfeld auf den steil gehenden Spezl Gnabry: knapp im Abseits. Schade drum. Defensiv sehr stabil, was auch nötig war.

CORENTIN TOLISSO - NOTE 3: Nicht so wach und präsent wie in den vergangenen Partien. War vor dem 2:1 durch den Salzburger Kristensen aber schon einschussbereit.



Serge Gnabry sorgte stets für Gefahr

SERGE GNABRY - NOTE 2: Hatte in Minute elf den Ausgleich auf dem linken Fuß, musste aber mit ansehen, wie sein Schuss noch auf der Linie geklärt wurde. Traf wenig später zum 1:1, dachte man, ehe doch noch auf Abseits entschieden wurde. Will sagen: immer brandtorgefährlich, der Typ.

THOMAS MÜLLER - NOTE 2: Absolvierte sein 547. Pflichtspiel und zog damit mit Katsche Schwarzenbeck gleich. Nur Namensvetter und Geburtstagskind Gerd Müller hat noch mehr: 565. Holte den Elfer zum 1:1 raus. Und legt kurz vor dem Halbzeitpfiff dem bedauernswerten Salzburger Kristensen das Eigentor zum 1:2 auf – ein echter Müller halt.



KINGSLEY COMAN - NOTE 4: Blieb bei zu vielen seiner Dribblings in der Abwehr hängen. Wirkte - nicht zum ersten Mal – nicht zu zweihundert Prozent bei der Sache, gerade in der Rückwärtsbewegung. Lattentreffer in Minute 64.

ROBERT LEWANDOWSKI - NOTE 2: Stand schon bereit, um den Elfer in der 13. Minute zu versenken, wurde nach dem Videobeweis aber wieder zurückgepfiffen. Traf dann halt beim nächsten Strafstoß: 21. Minute, 1:1, erster Champions-League-Treffer in dieser Saison, nach 85 torlosen Minuten in der Königsklasse. Den zweiten Treffer ließ er noch folgen.



Leroy Sané trifft nach Einwechslung sehenswert

BOUNA SARR - NOTE 3: Kam für den rotgefährdeten Pavard. Kam besser zurecht.

LEROY SANÈ - NOTE 2: Ersetzte Coman – und traf gleich mal sehr sehenswert zum 4:2. Großes Tennis!

JAVI MARTÍNEZ - NOTE 3: Machte statt Tolisso die Mitte dicht, was dem Bayern-Spiel gut tat.

JAMAL MUSIALA - OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

DOUGLAS COSTA - OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

