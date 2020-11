Ticker zum Nachlesen: FC Salzburg gegen FC Bayern München - Endergebnis 2:6

Am Ende war es eine ganz klare Angelegenheit! Die Bayern tun sich lange gegen starke Salzburger sehr schwer, nach dem 3:2 durch Boateng brechen aber alle Dämme! Durch den 6:2-Erfolg in der Mozartstadt feiern die Münchner den 14. Erfolg in Serie in der Königsklasse und führen die Tabelle A mit neun Punkten aus drei Spielen souverän an. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend!