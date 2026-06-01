Noten für die Spieler des FC Bayern: So schneidet der Sturm ab

Der Sturm des FC Bayern um Michael Olise überzeugt in dieser Saison. Die Noten für die Münchner.

Einer wie die Frankreich-Ikone? Die Frisur ist bei Michael Olise etwas anders als bei Zinedine Zidane.

Es war eine Saison der Rekorde für den FC Bayern – vor allem in der Offensive. 122 Tore gelangen dem Double-Sieger allein in der Bundesliga, damit wurde die Bestmarke von 101 Treffern aus der Saison 1971/72 geradezu pulverisiert.

FC Bayern trifft in 55 Spielen 184 Mal

Insgesamt waren es in 55 Pflichtspielen unglaubliche 184 Tore für Vincent Kompanys Mannschaft. Ob es einen so starken Angriff jemals wieder geben wird? Im letzten Teil der AZ-Saisonzeugnisse sind die Bayern-Stürmer dran.

HARRY KANE – NOTE 1: Für den Engländer gehen schon seit längerer Zeit die Superlative aus. Im Pokalfinale setzte er dieser Saison mit einem Hattrick beim 3:0 gegen Stuttgart den passenden Schlusspunkt. Kane ist aktuell ohne Zweifel der beste Stürmer der Welt. "Es ist einfach würdig, dass er mit dem Hattrick dieses Spiel entscheidet", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl in Berlin.

Traf im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart dreifach: Harry Kane. © IMAGO

Undav: "Der Mann trifft, wie er will"

Stuttgarts Stürmerstar Deniz Undav ergänzte: "Der Mann trifft, wie er will. Du darfst ihn nicht aus den Augen lassen, dann macht er die Dinger eiskalt." Und Uli Hoeneß schwärmte sogar, Kane sei der "beste Transfer, den wir je gemacht haben". Falls Kane auch noch den WM-Titel mit England gewinnen sollte, wäre er der logische Favorit auf den Ballon d’Or. Doch selbst ohne goldenen Pokal hätte er wohl gute Chancen.

LUIS DÍAZ – NOTE 1: Was für ein Königstransfer des FC Bayern! Die 75 Millionen Euro, die der Klub vor der Saison an den FC Liverpool zahlte, schienen recht hoch zu sein für einen 28-Jährigen. Doch Díaz erwies sich als Volltreffer, er ergänzte die Offensive perfekt. 26 Tore und 23 Vorlagen in 51 Partien stehen in der Bilanz des Kolumbianers – eine herausragende Quote. Mit Kolumbien hofft der 29-Jährige jetzt auf eine starke WM.

Hier mit Zinedine Zidane: Weltmeister Christophe Dugarry (links). © IMAGO

Olise wird mit Zidane verglichen

MICHAEL OLISE – NOTE 1: Von der DFL um besten Spieler der Bundesliga ausgezeichnet – noch vor Kane und Díaz. Olise ist endgültig in die Weltspitze aufgestiegen. Der 24-jährige Franzose erzielte 22 Tore und legte 31 weitere Treffer auf, sein Marktwert ist auf 150 Millionen Euro gestiegen. In Frankreich wurde Olise sogar mit Zinedine Zidane verglichen.

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"Ich gehe vielleicht etwas zu weit, aber ich denke, dass dieser Kerl etwas von Zizou hat – in seiner lässigen Art, den Ball zu kontrollieren, mit seinem Körper zu arbeiten, sich zwischen den Linien zu bewegen und in seiner Übersicht", sagte Christophe Dugarry, der Weltmeister von 1998. Ob sich Olise ebenfalls zum WM-Champion krönt?

FC Bayern hält nach Ersatzstürmer Ausschau

NICOLAS JACKSON – NOTE 3: Der senegalesische Stürmer wurde von Bayern für die stolze Summe von 16,5 Millionen Euro vom FC Chelsea ausgeliehen, er wird die Münchner nun wieder verlassen. Jacksons Ausbeute war ordentlich: Elf Tore und vier Assists bei 34 Einsätzen. Für eine feste Verpflichtung war er Bayern aber zu teuer. Der Klub hält nach einem neuen Back-up für Kane Ausschau.