Nkunku zum FC Bayern? FC Chelsea stellt klare Bedingungen an einen Deal

Als Ersatz für Kingsley Coman zeigt der FC Bayern Interesse am Ex-Leipziger Christopher Nkunku vom FC Chelsea. Doch im Moment hakt der Deal noch an einer klaren Forderung der Londoner.

Nach dem Kingsley Coman den FC Bayern nach zehn Jahren verlässt, müssen die Vereinsverantwortlichen nun die sportliche Lücke auf der linken Offensivseite stopfen. Ein Kandidat dafür scheint auch schon gefunden: Christopher Nkunku (28) vom FC Chelsea.

So sollen sich der FC Bayern und die "Blues" schon in Gesprächen um einen möglichen Transfer des Ex-Leipzigers nach München befinden. Im Rahmen dessen hat der Londoner Klub den Münchnern eine unmissverständliche Bedingung genannt.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden

FC Chelsea will Nkunku nur verkaufen

Während der FC Bayern an einem Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption im Sommer 2026 interessiert sei, schließt der FC Chelsea, laut Transfer-Insider Fabrizio Romano, eine Leihe des Franzosen kategorisch aus und drängt auf einen sofortigen und endgültigen Verkauf.

Der frischgebackene Klubweltmeister steht finanziell unter gehörigem Druck und ist gezwungen, im Hinblick auf die strengen Financial-Fair-Play-Vorgaben der UEFA, Einnahmen zu generieren. Ein Leihgeschäft hätte für die "Blues" also keine finanziellen Vorteile. Auch Nkunku selbst zeigt wenig Interessen an einem Leihgeschäft und möchte Chelsea dauerhaft verlassen.

Chelsea senkt Ablöseforderung für Nkunku drastisch

Da Nkunku in den Plänen von Trainer Enzo Maresca keine Rolle mehr spielt, steht der 28-Jährige, der in London noch einen Vertrag bis 2029 hat, ganz oben auf der Streichliste. In London ist man auch bereit, bei der Ablösesumme Abstriche zu machen. Während man im Winter noch 70 Millionen Euro aufgerufen hatte, soll Chelseas Schmerzgrenze nun, laut "Bild", zwischen 35 und 40 Millionen Euro liegen.

Dies würde in etwa der Summe entsprechen, welche die Bayern von Al-Nassr für Coman kassieren sollen. Sollten die Bayern-Verantwortlichen also eine Einigung mit dem Premier-League-Klub erzielen, dann könnte der Nkunku-Deal nahezu aus den Einnahmen des Coman-Transfers gestemmt werden. Zudem könnte man auch beim Gehalt Einsparungen machen. Während Kingsley Coman zuletzt 17 Millionen Euro bei den Bayern verdient haben soll, soll Nkunku bei Chelsea jährlich umgerechnet rund 12 Millionen Euro kassiert haben.