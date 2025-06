Newsblog zur Klub-WM: Verspätete Bayern-Ankunft in Miami – kühlen Kopf bewahren gegen Boca Juniors

Die Premiere der Klub-WM steht an. Seit dem 5. Juni bereitet sich der FC Bayern intensiv auf das Turnier vor. Hier gibt es den AZ-Newsblog mit allen Informationen und aktuellen Entwicklungen.

Nach einer kurzen Sommerpause sind Vincent Kompany und die Stars des FC Bayern seit dem 5. Juni zurück auf dem Trainingsplatz, um sich an der Säbener Straße auf die Klub-WM vorzubereiten. Das große Abenteuer in den USA begann für die Münchner mit einem 10:0-Kantersieg am 15. Juni in Cincinnati gegen Auckland City FC.

Die AZ ist mit in die Vereinigten Staaten gereist und beim neuen Turnier hautnah dabei. In unserem Newsblog versorgen wir Sie mit den wichtigsten Informationen und aktuellen Entwicklungen.

News 20. Juni

Verspätete Ankunft in Miami – kühlen Kopf bewahren gegen Boca Juniors

Aufgrund eines Unwetters ist der FC Bayern am Donnerstag mit Verspätung in Miami gelandet. Joshua Kimmich gab bei der Ankunft fleißig Autogramme für die bereits wartenden Fans.

Am Abend fand noch die Abschlusspressekonferenz mit Vincent Kompany statt. Der Bayern-Trainer rechnet mit einem emotionalen Spiel gegen die Boca Juniors. Für den Belgier ist klar: Seine Profis sollen einen kühlen Kopf bewahren.

"Wir müssen die richtigen Emotionen zeigen", sagte Kompany zur rustikalen Spielweise der Südamerikaner und der erwarteten hitzigen Atmosphäre auf dem Platz sowie auf den Rängen. Im Hard Rock Stadium werden die Fans des Teams aus Argentinien deutlich in der Überzahl sein. "Es wird vielleicht ein bisschen ein Gefühl wie ein Auswärtsspiel sein", sagte Kompany. "Wir wollen aber Bayern München sein."

News vom 19. Juni

Reisetag für den FC Bayern!

Vor der Abreise nach Miami, wo am Freitagabend 21 Uhr Ortszeit (Samstag 3 Uhr deutscher Zeit) das zweite Gruppenspiel gegen die Boca Juniors steigt, fand noch das Abschlusstraining in Miami statt - inklusive Aktivierungseinheit im Gym.

Um 18.45 Uhr Ortszeit steht Trainer Vincent Kompany Rede und Antwort auf der Pressekonferenz.

News vom 18. Juni

Zirkzee mit Musiala in der Disney World

Am Mittwoch bereitet sich der FC Bayern hinter verschlossenen Türen auf das Duell gegen die Boca Juniors (Samstag, 3 Uhr MESZ) vor. Doch in den vergangenen Tagen bekamen die Münchner ein bisserl Zeit, mit den Familien die Disney World zu erkunden. Goofy und Micky zu besuchen. Jamal Musiala ließ sich das nicht zweimal sagen. Der Dreierpacker aus dem Auckland-Spiel packte seine ganze Familie ein, fuhr Achterbahn.

Mit dabei war auch Ex-FCB-Kicker Joshua Zirkzee. Der Stürmer, aktuell bei Manchester United unter Vertrag, spielte mit Musiala unter anderem bei den Amateuren. Weil die Red Devils nicht bei der Klub-WM sind, hatte er Zeit, seinem Kumpel einen Besuch abzustatten. Und hatte dabei mächtig Spaß.

Müller freut sich auf Duelle gegen Boca und Benfica

Am Dienstag war es soweit. Die Eistonnen wurden nach dem Bayern-Training in der Hitze von Orlando ausgepackt. Thomas Müller hatte sich schon nach der 10:0-Gala gegen Auckland auf die Abkühlung gefreut. "Ich muss die Per-Mertesacker-Eistonne rausholen", meinte der Urbayer. Regenerieren für die kommenden beiden Aufgaben. Denn die werden deutlich schwerer.

"Das werden unsere Gradmesser", schrieb Müller auf "LinkedIn". Gemeint sind die Boca Juniors und Benfica Lissabon. Dass die Bayern auch da als Sieger vom Platz gehen, ist der 35-Jährige aber zuversichtlich: "Mit einer großen Portion Freude und Begeisterung und einem ausgeprägten Siegeswillen werden wir durchs Turnier gehen."

News vom 17. Juni

Bayern-Bosse reisen zu Partie gegen Boca Juniors

Die Vorbereitungen auf das zweite Gruppenspiel gegen die Boca Juniors laufen. Alle Spieler bis auf Innenverteidiger Min-jae Kim sind dabei. Der Südkoreaner absolviert nach wie vor nur ein Lauftraining. Er wird wohl auch am Samstag (3 Uhr MESZ) in Miami nicht von der Partie sein. Mit dabei sind aber laut AZ-Infos Präsident Herbert Hainer und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen. Die beiden Bayern-Bosse werden sich die Partie gegen die Argentinier von der Tribüne aus anschauen.

Grüße aus Orlando

Es macht den Eindruck, dass die Menschen in Florida nur eine Sache noch mehr lieben als ihre großen Autos, Trucks und Burger: Waffeln. In allen möglichen Variationen und an jeder Ecke werden die süßen Teile in kleinen Cafés angeboten – mit Karamellsirup, Eis, Früchten oder Cookies. Da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt.

Mir ist das viel zu süß, gerade am frühen Morgen. Den Gästen in unserem Hotel aber nicht. Selbst wenn man um sieben Uhr zum Frühstück geht, hat sich bereits eine Schlange an der Waffelstation gebildet. Hier können sich die Gäste ihre Waffeln selbst zubereiten und dekorieren – in Orlando nahe der Disney World haben die Waffeleisen selbstverständlich die Form von Micky Maus. Das freut die Kinder – und die Erwachsenen, die sich die Waffeln zum Teil stapelweise und mit viel Sirup auf ihre Teller laden.

Ich halte mich da eher an den Klassiker: Rührei mit Speck und Toast, ein bisschen Obst, Kaffee. Mittags und abends hat man dank der kulinarischen Vielfalt in Orlando reichlich Auswahl, neben Chilli-Con-Carne-Hotdogs gibt es auch viele Gerichte aus Lateinamerika oder der Karibik, etwa die kubanischen Sandwiches mit Kochbananenchips, dazu viel frischen Fisch und die fantastische Limetten-Torte (Key Lime Pie).

Eine Besonderheit wurde mir von Einheimischen empfohlen: gegrillter Alligator. Das Fleisch soll äußerst zart sein, mit wenig Fett, ähnlich wie Hühnchen. Vielleicht werde ich es nebenan im Reptilien-Park "Gatorland" mal probieren.

2:2 nach 2:0: Boca Juniors geben vor Bayern-Duell Führung ab

Vier Tage vor dem Duell mit dem FC Bayern hat der argentinische Spitzenclub CA Boca Juniors bei seinem Auftaktmatch in die Klub-WM einen 2:0-Vorsprung noch aus der Hand gegeben. Gegen Benfica Lissabon kassierte der 35-malige Meister in Miami in Überzahl ein zweites Gegentor und spielte 2:2 (2:1).

Benfica-Verteidiger Andrea Belotti sah nach Intervention des VAR die Rote Karte (70. Minute). Der argentinische Weltmeister Nicolás Otamendi traf in der 84. Minute dennoch zum Ausgleich. Kurz darauf war aber auch das argentinische Team nur noch zu zehnt: Nicolas Figal sah nach einem brutalen Tritt die Rote Karte (88.) und wird gegen den FC Bayern gesperrt sein. Durch das Unentschieden der Rivalen kann der deutsche Rekordmeister schon im zweiten Gruppenspiel den Einzug ins Achtelfinale klar machen.

Zuvor hatten Miguel Merentiel (21.) und Rodrigo Battaglia (27.) die Boca Juniors mit 2:0 in Führung geschossen. Angel Di Maria - wie Otamendi Weltmeister mit Argentinien - erzielte durch einen umstrittenen Foulelfmeter noch vor der Pause den Anschlusstreffer für Benfica (45.+3). Auch bei dieser Entscheidung war der VAR maßgeblich beteiligt. Der bereits ausgewechselte Boca-Profi Ander Herrera beschwerte sich so lautstark, dass er auf der Bank die Rote Karte sah und gegen den FC Bayern ebenfalls nicht spielen darf.

News vom 16. Juni

Regenerationstag in Orlando!

Die Bayern haben heute frei, morgen wird um 9.45 Uhr Ortszeit wieder trainiert. Bei den Spielern ist als Abwechslung besonders Tischtennis beliebt, Thomas Müller war auch schon auf dem Golfplatz.

News vom 15. Juni

FC Bayern feiert Kantersieg gegen Auckland

Das erste Spiel der Klub-WM gewannen die Münchner locker und leicht mit 10:0 gegen Auckland City.

Tah gibt Pflichtspieldebüt für den FC Bayern

Um 18 Uhr (MESZ) startet der FC Bayern gegen Auckland City in die Klub-WM. Während sich schon erste Fans in Lederhose rund ums Stadion tummeln, hat Kompany seine erste Elf verkündet. Jonathan Tah gibt sein Debüt für den Rekordmeister. Die weiteren Bayern-Spieler: Manuel Neuer - Joshua Kimmich - Harry Kane - Kingsley Coman - Michael Olise - Raphael Guerreiro - Sacha Boey - Thomas Müller - Josip Stanisic - Aleksandar Pavlovic.

News vom 14. Juni

Harry Kane bei der Mannschaft eingetroffen

Nachdem sich der Stürmerstar des FC Bayern am Freitag noch ein NHL-Spiel des Stanley-Cup-Finales zwischen den Edmonton Oilers und Florida angesehen hat, ist Harry Kane am Samstag im Base Camp der Münchner in Orlando angekommen.

Nachdem auch Leroy Sané und Konrad Laimer zum Team dazugestoßen sind, ist der Kader des FC Bayern nun komplett. Um 9.45 Uhr Ortszeit steht noch eine Trainingseinheit auf dem Programm anschließend geht der Flug nach Cincinnati, wo der FC Bayern am Sonntag um 18 Uhr MESZ sein Auftaktspiel der Klub-WM gegen Auckland City aus Neuseeland bestreitet.

News vom 13. Juni

Kane schaut Stanley-Cup-Finale

Dass Harry Kane ein Fan von US-Sportarten ist, dürfte mittlerweile bekannt sein. Gerade American Football hat es dem Briten angetan. Nun ließ es sich Kane aber nicht nehmen, auch mal ein NHL-Spiel zu schauen. Er war bei der irren Aufholjagd der Edmonton Oilers gegen Florida (5:4 nach der Overtime) im Amerant Bank Stadium.

"Was eine Nacht", schrieb der Bayern-Stürmer unter dem Post auf Instagram: "Ein verrücktes Spiel im Stanley Cup, meine erste NHL-Erfahrung." Nun dürfte Kane eingestimmt sein auf die Klub-WM mit dem FC Bayern. Los geht es da am Sonntagabend (18.00 MESZ) gegen Auckland City aus Neuseeland.

Nationalspieler in Orland gelandet

Es war schon ein bisserl dämmrig, da kam ein Schwung Spieler am Donnerstagabend (Ortszeit) im Teamhotel des FC Bayern an. Der Flieger der Nationalspieler Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Michel Olise, Joao Palhinha und Josip Stanisic war wenige Stunden davor in Orlando gelandet. Mit dabei waren auch die beiden Neuzugänge Jonathan Tah und Tom Bischof. Einzig Leroy Sané fehlt noch.

News vom 12. Juni

Spielt Sané doch noch bei der Klub-WM für Bayern?

Das wäre ein Hammer: Laut einem Bericht von Sky soll Leroy Sané bei der Klub-WM doch noch seine letzten Spiele für den FC Bayern absolvieren – obwohl sein Wechsel zu Galatasaray Istanbul vor dem Vollzug steht!

Beide Klubs hätten sich darauf geeinigt, dass der Nationalspieler noch bis zu seinem Vertragsende am 30. Juni für die Münchner auflaufen werde, heißt es in dem Bericht. Sané werde am Freitag im Teamcamp der Bayern in Orlando eintreffen und könnte demnach in allen Gruppenspielen sowie einem möglichen Achtelfinale für den Rekordmeister zum Einsatz kommen.

Der 29-Jährige hat laut Medien den Medizincheck bei Galatasaray bestanden und bereits einen Vertrag beim türkischen Spitzenclub unterschrieben. Eine Bestätigung der Vereine gab es dafür zunächst nicht.

Buchmacher zählen Bayern bei der Klub-WM zum Favoritenkreis

Geht es nach den Buchmachern, ist für die Bayern bei der Klub-WM einiges drin: Beim Sportwettenanbieter bwin wird der Rekordmeister für das erstmals im XXL-Format ausgetragene Turnier mit einer Titelquote von 7,50 geführt. Nur Real Madrid (5,00), Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (5,50) und Manchester City (6,50) haben eine niedrigere Quote.

Auch auf den weiteren Plätzen folgen zunächst nur Teams aus Europa: Hinter dem FC Chelsea (12,00), Atlético Madrid (15.00) und Königsklassen-Finalist Inter Mailand (17,00) liegt Borussia Dortmund (21,00) auf Rang acht der Favoritenliste.

Wechsel zu Galatasaray steht bevor: Sané verabschiedet sich vom FC Bayern

Am Mittwoch hat sich Leroy Sané, der unmittelbar vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul steht, mit emotionalen Worten vom FC Bayern verabschiedet. "Ich bin unglaublich stolz darauf, das Trikot des besten und größten Vereins in Deutschland über 200 Spiele lang getragen zu haben und werde die Titel, die wir gemeinsam gewonnen haben, immer in Ehren halten", schrieb der 29-Jährige bei Instagram unter ein Video mit Höhepunkten aus seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister.

Er habe sich "nach fünf intensiven Jahren hier in München entschlossen, in der kommenden Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen". Die Vertragsgespräche zwischen den Münchnern, die gern mit dem Offensivspieler verlängert hätten, scheiterten. Sané entschied sich für einen Wechsel, seine Unterschrift bei Galatasaray Istanbul steht bevor.

Sané dankte "dem Verein, dem Trainerstab, allen hinter den Kulissen, meinen Mitspielern und vor allem euch, den Fans, für die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen, die wir geschaffen haben". Er war 2020 von Manchester City nach München gewechselt und wurde mit den Bayern unter anderem viermal Meister.

News vom 11. Juni

Let's go! So lief die erste Trainingseinheit in Orlando

Pack ma’s! Oder besser: Let’s go! Bei strahlendem Sonnenschein ging es für die Stars des FC Bayern am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) erstmals in Orlando auf den Trainingsplatz.

Unter den Augen der sportlichen Führung um Max Eberl und Christoph Freund absolvierten Thomas Müller, Manuel Neuer und Co. die erste Einheit auf dem Gelände des “ESPN Wide World of Sports Complex” direkt in Disney Land – und das bei Temperaturen von knapp 30 Grand und mit Sechs-Stunden-Jetlag in den Knochen.

Allzu intensiv war das erste Training daher nicht. Zunächst absolvierten die Spieler einige Übungen im Kraftraum, anschließend ließ Chefcoach Vincent Kompany seine Schützlinge nach einer kurzen Ansprache lockere Spielformen ausführen. Nach Abschluss der ersten Einheit statteten Mickey Mouse und Goofy den Bayern-Stars sogar noch einen kleinen Besuch ab:

Bayern-Tross in den USA gelandet

Um 17.38 Uhr Ortszeit (23.38 Uhr deutscher Zeit) setzte der Bayern-Flieger in Orlando auf. Für die Münchner ging es schnurstracks zu Micky Maus. Im "Four Season Resort Orlando at Walt Disney World Resort" werden die Münchner in den nächsten Wochen schlafen und am "ESPN Sports Complex" trainieren. Die erste Einheit steht schon am Mittwoch an. Um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) wird bei rund 28 Grad geschwitzt.

News vom 10. Juni

Müller mit Video aus dem Flugzeug

Thomas Müller zeigt sich auf Instagram wie gewohnt bestens gelaunt. Aus dem Flugzeug, das gerade nach Orlando unterwegs ist, teilt er seine Vorfreude auf die Klub-WM – zusammen mit seinen Teamkollegen Musiala und Neuer.

"Auf dem Weg zu meinem letzten Tanz mit dem FC Bayern", schreibt Müller in seinem Instagram-Beitrag.

Rekordmeister nimmt zahlreiche Talente mit zur Klub-WM

Als der Mannschaftsbus am Dienstagmittag am Flughafen ankam, fehlten eine ganze Reihe Stars. Aber keine Sorge: Joshua Kimmich, Michael Olise oder Jonathan Tah hatten nicht etwa den Reisepass daheim liegen lassen. Die Nationalspieler bekamen noch etwas Pause, werden erst in den nächsten Tagen nachreisen. Dafür stiegen zahlreiche Talente aus dem Bus.

Lennart Karl, Adam Aznou, David Santos Daiber, Jonah Kusi-Asare, Maurice Krattenmacher, Cassiano Kiala und Keeper Leon Klanac dürfen mit nach Orlando. Sie komplettieren den 29-Mann-Kader des FC Bayern. Ankommen soll die erste Fuhre Bayern-Stars übrigens um 17.45 Uhr Ortszeit (23.45 Uhr deutsche Zeit).

Bayern reist mit neuem Heimtrikot im Gepäck in die USA

Um 13.05 Uhr geht sie los, die Mission "Klub-WM". Wenn die Münchner am Mittag in den Flieger nach Orlando steigen, ist das neue Heimtrikot mit im Gepäck. Das gab der FC Bayern am Dienstagmorgen bekannt. "In einem Design, das Tradition und Heimatbewusstsein vereint, erstrahlt das neue gemeinsam mit Partner adidas entwickelte Home-Trikot in den klassischen Vereinsfarben Rot und Weiß", heißt es in der Mitteilung.

Schon im Vorfeld tauchten Entwürfe über das Design auf. Es ist um den Kragen herum weiß und hat zwei weiße Striche. Auflaufen werden die Münchner damit das erste Mal am Sonntag gegen Auckland City (18.00 Uhr).

News vom 9. Juni

Tah vor Bayern-Debüt bei der Klub-WM: "Ich bin bereit"

Nach dem missglückten Saisonabschluss mit der Nationalmannschaft startet Abwehrspieler Jonathan Tah (29) nicht in den Urlaub, sondern sofort in seine neue Zukunft beim FC Bayern. An diesem Dienstag reist der Tross des deutschen Rekordmeisters in die USA zur Klub-WM.

"Ich bin bereit. Ich freue mich darauf. Für mich ist es eine neue Situation, weil ich in eine neue Mannschaft komme", sagte Tah im ARD-Interview nach dem 0:2 im Spiel um Platz drei mit der DFB-Auswahl in Stuttgart gegen Frankreich.

Tah wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen nach München. Dank eines Extra-Transferfensters der FIFA kann er bei der Klub-WM bereits von Anfang an mitspielen. Bayern und Bayer hatten diesbezüglich auch eine finanzielle Einigung erzielt. Ohne die spezielle FIFA-Regelung wäre Tahs Einsatz frühestens ab dem 1. Juli und einem möglichen Viertelfinale möglich gewesen.

Eine solche Übereinkunft soll es von Bayern-Seite inzwischen auch mit der TSG Hoffenheim bei dem ebenfalls ablösefrei kommenden Mittelfeld-Youngster Tom Bischof (19) geben, der gegen Frankreich im Nationalteam debütierte.

News vom 06. Juni

Kompany mit klarer Ansage: "Jeder Titel zählt"

Für Vincent Kompany hat die Klub-WM "absolute Priorität“. Kurz vor dem Start des Turniers in den USA betonte der Belgier bei DAZN: "Jeder Titel zählt für uns."

Die erstmals mit 32 Teams ausgetragene Endrunde sieht Kompany als große Chance, den Klub nicht nur bestehenden Fans, sondern auch neuen Anhängern zu präsentieren. "Leidenschaft wird bei diesem Turnier sicher nicht fehlen", ist er überzeugt.

Bayern trifft in Gruppe C auf Benfica Lissabon, Boca Juniors aus Argentinien und Auckland City FC aus Neuseeland. Kompany zeigte sich zuversichtlich: "Ich kenne meine Spieler gut und weiß, was sie motiviert." Besonders freut er sich auf das Duell mit Boca Juniors: "Zwei der leidenschaftlichsten Fangemeinden und traditionsreichsten Klubs treffen aufeinander." Wie das Turnier verläuft? "Schwer vorherzusagen, aber es wird einzigartig."

Noch weitere vier Trainingseinheiten in München

Das XXL-Turnier in den USA findet vom 15. Juni bis 13. Juli statt. Aus Deutschland ist neben dem FC Bayern noch Borussia Dortmund dabei. Bevor es am 10. Juni Richtung in die Vereinigten Staaten geht, hat Kompany noch weitere vier Trainingseinheiten angesetzt.

In den USA werden die Münchner das Teamquartier in Orlando, Florida, beziehen. Das erste Spiel bestreiten die Bayern in Cincinnati gegen den neuseeländischen Vertreter Auckland City FC (15. Juni, 18 Uhr deutscher Zeit).

News vom 05. Juni

FC Bayern startet mit Rückkehrern ins Training

Der FC Bayern ist mit mehreren Rückkehrern in die Vorbereitung auf die Klub-WM gestartet. Bei der ersten von fünf Trainingseinheiten vor der Abreise haben Jamal Musiala und Dayot Upamecano nach überstandenen Verletzungen wieder weitgehend mit der Mannschaft trainiert. Auch die Leih-Rückkehrer Maurice Krattenmacher und Adam Aznou waren erstmals wieder dabei.

FC Bayern startet mit Rumpfkader in die Vorbereitung

Der FC Bayern nimmt mit einem Rumpfkader am Donnerstag die Vorbereitung auf die Klub-WM auf. Der Großteil der Spieler ist noch mit den Nationalteams im Einsatz. Allerdings werden unter anderem Thomas Müller, Manuel Neuer und Jamal Musiala beim Trainingsauftakt an der Säbener Straße dabei sein.

News vom 04. Juni

Willkommen im Newsblog zur Klub-WM

Nach einer kurzen Zeit zum Durchschnaufen nach dem Ende der Bundesliga-Saison findet am Donnerstag das erste Training an der Säbener Straße zur Vorbereitung auf die Klub-WM statt. Am 10. Juni bricht der Bayern-Tross dann in die USA auf.