Neues Trikot: Mané und Co. werden auswärts zum weißen Ballett

Der FC Bayern hat das Auswärtstrikot für die neue Saison veröffentlicht. In der Fremde spielen die Stars künftig ganz in Weiß.

München - Des Rekordmeisters neue Kleider: Nachdem der FC Bayern bereits am letzten Spieltag der vergangenen Saison das neue Heimtrikot getragen hat, präsentierten die Münchner nun das neue Auswärtsdress. Und das kommt recht schlicht – dafür durchaus elegant daher.

In der kommenden Spielzeit laufen die Stars um Sadio Mané und Co. in der Fremde nämlich ganz in Weiß auf. Sowohl Oberteil als auch Hose und Stutzen strahlen hell – da werden Erinnerungen an Real Madrid und das "weiße Ballett" wach.

Neues Auswärtstrikot: Münchner Kindl auf den Stutzen

Sponsorenlogo, Bayern-Wappen und Adidas-Streifen sind in einem edlen Gold gehalten. Eine Besonderheit gibt es bei den Stutzen, wo sich das Münchner Kindl befindet. "FC Bayern Auswärtstrikot mit dem Münchner Kindl – Together in Munich. Together in the World", schreiben die Bayern dazu in ihrem Onlineshop. "Mit Deinem Auswärtstrikot gibst Du den Jungs vom FC Bayern München das gute Gefühl, überall dahoam zu sein."

Gerüchte um das neue Oktoberfest-Trikot des FC Bayern

Spekulationen gibt es indes bereits um das neue geplante Wiesn-Trikot. Das soll heuer Bordeaux sein – offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht. Die Farbe ähnelt dem Ausweichtrikot der Münchner aus der Saison 2006/07.

AZ-Umfrage zum neuen Auswärtsdress