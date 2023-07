Neues Traum-Duo beim FC Bayern? Thomas Müller schwärmt von Harry Kane

Der FC Bayern arbeitet an einer Verpflichtung von Harry Kane. Zusammen mit Thomas Müller könnte Englands Kapitän das neue Traumpaar des Rekordmeisters bilden. Der Urbayer kommentierte einen möglichen Transfer gewohnt humorvoll.

München - In den Achtzigern gab es "Breitnigge", gut 30 Jahre später folgte "Robbéry". Gibt es ab kommender Saison möglicherweise das nächste Traumpaar beim FC Bayern?

Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass der deutsche Rekordmeister an einer Verpflichtung von Harry Kane arbeitet. Die Zusage von Englands Kapitän soll der FC Bayern bereits haben. Nun gilt es, Tottenham-CEO Daniel Levy zu überzeugen, was schwer genug sein dürfte. Ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro lehnten die Spurs bereits ab. Das zweite soll noch diese Woche folgen.

Kane-Transfer? Müller will "die Jungs, die fix sind", kennenlernen

Kommt es wirklich zum Kane-Kracher beim FC Bayern? Thomas Müller hielt sich in der " " darüber erstmal recht bedeckt: "Eigentlich habe ich für mich gesagt: Zu allem, was nicht fixiert ist, was wirklich nur im Bereich der Theorie stattfindet, da lohnt es sich nicht, darüber zu sprechen."

Auf die Frage, was er von Harry Kane hält, antwortete der Urbayer dann jedoch gewohnt humorvoll: "Ich habe noch keinen gefunden, der ihn nicht gut findet..." Doch noch ist der Transferpoker in vollem Gange. Ob Kane im Sommer wirklich zu den Bayern wechseln wird? Noch unklar! Stattdessen freue sich Müller darauf, "die Jungs, die fix sind, kennenzulernen. Da haben wir mit Rapha (Guerreiro, d. Red) und Konny (Laimer, d. Red.) ja schon zwei."

Müller und Lewandowski bereits rekordverdächtig – Müller und Kane auch?

Im Falle eines Kane-Transfers zum FC Bayern kann davon ausgegangen werden, dass er und Müller gut zusammenpassen würden. Beide verfügen über eine außerordentliche Spielintelligenz und sind in der Lage, Szenen auf dem Platz zu antizipieren, bevor sie überhaupt geschehen. Mit Mittelstürmer Robert Lewandowski harmonierte Müller bereits sehr gut. So gehören beide beispielsweise zu den erfolgreichsten, noch aktiven, Torschützen der Champions League.

Geballte Offensivpower beim FC Bayern, die es in dieser Form mittlerweile aber nicht mehr gibt: Thomas Müller (l.) und Robert Lewandowski (M.). © imago/ ULMER Pressebildagentur

In diese Sphären wird Kane in der Königsklasse nicht mehr vorstoßen, dennoch könnten sich Müller und Kane auch außerhalb des Spielfeldes gut verstehen. Denn: Tottenhams Stürmer ist wie das Bayern-Urgestein passionierter Golfer. Erst kürzlich spielte Müller bei einem Turnier in München mit, unter anderem ging es gegen Ex-Real-Kicker Gareth Bale.