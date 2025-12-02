Neuers Zukunft: Torhüter lässt FC Bayern und DFB-Team zappeln

Verlängert der Torhüter beim FC Bayern oder hört er auf? Und was ist eigentlich mit der WM? "Unmöglich, wie alle über ihn herfallen", poltert Uli Hoeneß.

Wie geht es für ihn weiter? Manuel Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus.

Viel besser könnte das Timing für Manuel Neuers große Sause ja gar nicht sein. Am 27. März 2026 wird der Torhüter des FC Bayern 40 Jahre alt, und man darf davon ausgehen, dass Neuer dieses Jubiläum zu Hause am Tegernsee auch standesgemäß feiern wird. Denn: Genau in diese Phase (vom 23. März bis 2. April) fällt die nächste Länderspielpause. Neuer, der DFB-Rentner, kann es sich gut gehen lassen. Bei Bayern steht dann kein Training an.

Oder kommt für den Keeper doch alles anders?

Manuel Neuer: Diskussion um DFB-Comeback

Obwohl Neuer (bislang) selbst nichts von einem DFB-Comeback und einer möglichen WM-Teilnahme wissen will, geht die Diskussion weiter. "Am Ende entscheidet Manu, ob er zur WM fahren möchte oder nicht, ob sein Rücktritt immer noch gilt", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl am Dienstag. Auch Eberl hatte die Debatte zuletzt befeuert.

Zuletzt unglücklich bei mehreren Gegentoren: Neuer. © IMAGO/kolbert-press/Marc Marasescu

"Ich habe in einem Interview gesagt, was meine persönliche Meinung zu Manuel Neuer ist. Die Meinung steht", sagte Eberl jetzt und betonte: "Ich finde, trotz seines hohen Alters gehört er zu den besten Torhütern auf der Welt, immer noch. Und das habe ich einfach nur kundgetan. Das war mit einem Augenzwinkern."

Neuer selbst hatte dazu am vergangenen Samstag erklärt: "Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein und darauf, was wir mit der Mannschaft erreichen können." Und Fakt ist auch: Bundestrainer Julian Nagelsmann, der zu Neuer nicht das allerbeste Verhältnis pflegt, hat sich auf Marc-André ter Stegen als Nummer eins für die WM 2026 festgelegt.

Allerdings müsse der Neuer-Erbe Spielpraxis sammeln – bei ter Stegens aktuellem Verein FC Barcelona wird dies jedoch kaum möglich sein, ein Winterwechsel steht im Raum. Zuletzt wurde ter Stegen im DFB-Tor nach seiner Rücken-OP von Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) gut vertreten.

Ungewisse Zukunft beim FC Bayern

Neuers ungewisse Zukunft. Völlig offen ist ja auch, ob und wie es beim FC Bayern für ihn weitergeht. Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus. "Entscheidend wird sein, wie ich mich fühle, gerade in der Rückrunde", sagte Neuer. "Ich muss mir schon meine Gedanken machen, wie es weitergeht."

Gehen seit der Heim-EM 2024 getrennte Wege: Bundestrainer Julian Nagelsmann (l.) und Neuer. © IMAGO

Zuletzt sah er in vier Partien in Folge unglücklich aus bei Gegentoren, doch für Uli Hoeneß fiel die Kritik zu hart aus. "Ich finde es unmöglich, wie jetzt alle über ihn herfallen. Manuel ist nach wie vor einer der besten Torleute der Welt - und das wird auch so bleiben", sagte Bayerns Ehrenpräsident nach einem Auftritt beim Kongress "Sport Marke Medien" in München. Aus der DFB-Diskussion wollte sich Hoeneß raushalten, meinte nur: "Das müssen er und der Bundestrainer miteinander ausmachen."

Vertragsverlängerung von Upamecano?

Optimistisch ist Hoeneß übrigens hinsichtlich eines Verbleibs von Innenverteidiger Dayot Upamecano beim FC Bayern: "Ich denke, dass er verlängert." Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Upamecano könnte dann ablösefrei wechseln, der Spieler ist bei einigen Topklubs in Europa ein interessanter Kandidat, etwa bei Real Madrid und Paris Saint-Germain.

Unter Trainer Vincent Kompany habe sich Upamecano "zu einer Spielerpersönlichkeit" entwickelt, sagte Hoeneß. Die Münchner sind optimistisch, dass Upamecano bleibt. Beim zögernden Neuer dürfte es hingegen noch einige Monate dauern.