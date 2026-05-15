Neuer zurück ins DFB-Tor? Kompanys Wink an Nagelsmann

"Wir haben den besten deutschen Torwart", sagt der Bayern-Trainer über Neuers mögliche DFB-Rückkehr

Nein, einmischen wollte sich Vincent Kompany nicht in die WM-Nominierung von Julian Nagelsmann – so oft er am Freitagvormittag an der Säbener Straße auch danach gefragt wurde. Und doch war zwischen den Zeilen herauszuhören, dass der Bayern-Coach Manuel Neuer an Nagelsmanns Stelle ganz sicher in den DFB-Kader berufen würde.

Kompany stärkt Neuer den Rücken

"Der FC Bayern ist deutscher Meister – und wir haben den besten deutschen Torwart", sagte Kompany vor dem Saisonfinale in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Damit habe er beantwortet, was der 40 Jahre alte Neuer "für mich, für uns, für diesen Verein geleistet hat".

Bundestrainer Julian Nagelsmann (r.) wird Neuer wohl zurückholen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Kompanys Wink an Nagelsmann. Nach übereinstimmenden Medienberichten erwägt der Bundestrainer auf der Torhüterposition doch noch ein Umdenken zugunsten Neuers, der nach der Heim-EM 2024 seine DFB-Karriere beendet hatte. Zu Nagelsmann ergänzte Kompany: "Ich würde ihm die Ruhe geben, seinen Kader zu bauen."

Nagelsmann vor Entscheidung im TV

Am Samstagabend im ZDF-"Sportstudio" wird sich Nagelsmann zur Neuer-Thematik äußern, auf der Fifa-Liste mit 55 möglichen deutschen Spielern für die WM soll der Bayern-Torhüter jedenfalls draufstehen. Sein finales 26-Mann-Aufgebot gibt Nagelsmann am kommenden Donnerstag in Frankfurt bekannt.

Zuvor wird bereits Neuers Vertragsverlängerung bei Bayern fix sein. Der Kapitän bleibt ebenso wie Ersatzmann Sven Ulreich bis 2027. "Wir reden - und es sieht gut aus", sagte Sportvorstand Max Eberl. Auch er sieht Neuer nach wie vor auf allerhöchstem Niveau. "Manu ist top. Wenn man sieht, wie er in der Champions League agiert, dann ist das schon sehr besonders", ergänzte Eberl.