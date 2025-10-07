Neuer Vertrag für den Superstar? Kanes Signale an den FC Bayern

England-Kapitän kann sich eine Verlängerung in München vorstellen. "Sind in einer fantastischen Phase.“

Gute Nachrichten für Bayern-Trainer Vincent Kompany und alle Fans: Der Schlag auf den rechten Fuß, den Starstürmer Harry Kane am Wochenende beim 3:0-Erfolg in Frankfurt abbekam, hat wohl keine größeren Auswirkungen. Kane war beim lockeren ersten Training der englischen Nationalmannschaft mit dabei, er lachte im Kreise seiner Kollegen, wirkte total entspannt.

Es sieht also danach aus, dass der 32-jährige Kapitän am Donnerstag im Test gegen Wales oder spätestens kommenden Dienstag im WM-Qualifikationsspiel in Lettland auflaufen kann. Und damit fit nach München zurückkehrt.

Bayern will Kane halten

Kane ist die Lebensversicherung des Klubs, in dieser Saison hat er in zehn Pflichtspielen bereits 18 Tore erzielt. Klar, dass Bayern Kane gern über dessen Vertragsende 2027 halten würde, wenn der Angreifer so weitermacht. Und Kane selbst?

Der Torjäger erneuerte nun im "Guardian" seine Bereitschaft, bei Bayern zu verlängern - und sendete damit wichtige Signale an die Bosse. "Was einen längeren Verbleib angeht, könnte ich mir das durchaus vorstellen", sagte Kane: "Ich habe noch keine Gespräche mit Bayern geführt, aber wenn es dazu kommen sollte, wäre ich bereit, mich offen und ehrlich zu unterhalten."

Kanes Lob für Kompany

Es hänge, so Kane weiter, "alles davon ab, wie das nächste Jahr verläuft und was wir gemeinsam erreichen. Wir befinden uns in einer fantastischen Phase – und ich denke momentan an nichts anderes." Das klingt nicht nach einer vorzeitigen Rückkehr nach England, zumal sich Kanes Familie in München sehr wohlfühlt. Mit seiner Frau feierte er gerade erst auf der Wiesn.

Glücklich auf der Wiesn: Kane mit seiner Frau Katie. © IMAGO

Und auch mit Coach Kompany passt es exzellent. "Ich mag den Trainer sehr, ich finde ihn fantastisch", schwärmte Kane, der einen persönlichen Traum hat: "Ich würde gerne den Ballon d’Or gewinnen. Im Grunde ist es ein Mannschaftspokal, den der beste Spieler dieser Mannschaft gewinnt, also wird es entweder der Champions-League-Sieger oder der Weltmeister sein."