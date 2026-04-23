Neuer spricht von "Bayern-Moment aus früheren Zeiten" und setzt klares Zukunftssignal

Manuel Neuer ragt beim Sieg des FC Bayern in Leverkusen mal wieder heraus - und zeigt sich danach positiv gegenüber einer Vertragsverlängerung. Zwei Legenden sprechen sich in der AZ für ein DFB-Comeback aus.

Da war er wieder. Dieser eine Moment, in dem Manuel Neuer den FC Bayern in einem wichtigen Spiel rettete und demonstrierte, was ihn von den allermeisten Torhütern auf der Welt unterscheidet. Auch mit 40 Jahren noch. Der Leverkusener Nathan Tella zog in dieser 52. Minute beim Stand von 1:0 für die Münchner von der rechten Strafraumkante ab, ein harter Schuss, der auf geradem Weg ins linke Eck war.

Doch Neuer tauchte ab, machte sich ganz lang und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten. Eine Weltklasse-Parade, ein "Manuel-Neuer-Moment", wie es ZDF-Experte Per Mertesacker formulierte. Dessen Kollege Christoph Kramer schwärmte: "Neun von zehn Torhütern würden einfach gucken, wie der Ball einschlägt. Aber Neuer fischt ihn raus." Und wie!

Neuer ebnet Weg ins Pokalfinale

Der Bayern-Kapitän ballte die Faust und schrie seine Freude heraus. Neuer wusste: Es war die entscheidende Szene auf dem Weg ins erste Pokalfinale seit 2020. "Ich glaube, der hätte genau gepasst", sagte Neuer später: "Das ist irgendwie auch so ein Bayern-Moment aus früheren Zeiten, in denen ich oft wenig zu tun hatte und dann in einer entscheidenden Szene da sein musste. Das war heute wieder der Fall." Und genau deshalb ist Neuer für Bayern so wichtig.

Will zum siebten Mal den DFB-Pokal gewinnen: Neuer. © IMAGO/Steffie Wunderl

Vertragsverlängerung rückt näher

Es ist kein Geheimnis, dass die Münchner Neuers im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern wollen – und in Leverkusen zeigte sich der Kapitän nun erstmals positiv bei diesem Thema. Er werde zwar jetzt nichts bekannt geben, sagte Neuer, "aber im Moment sieht es gut aus. Es sind nicht nur die Spieler auf dem Platz, es ist der gesamte Kader und Verein. Man merkt, dass etwas entstanden ist. Es ist die zweite Saison unter Vincent Kompany. Wir profitieren alle voneinander. Im Moment macht es sehr viel Spaß." Neuers Signale.

Der Routinier ist topfit und glänzt immer wieder mit Super-Reflexen. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid brillierte er, im Rückspiel leistete er sich Fehler. Ehe er in der zweiten Halbzeit dann spektakulär gegen Kylian Mbappé parierte. Wieder so ein Neuer-Moment. Fragt man zwei Bayern-Legenden, sollte Neuer auf jeden Fall noch eine Saison weitermachen.

Lobeshymnen der Bayern-Legenden

"Über Manu ist jedes Wort zu viel geredet. Er ist einfach Weltklasse, für mich nach wie vor einer der besten Torhüter der Welt – trotz seines hohen Alters", sagt der frühere Münchner Torhüter Raimond Aumann (62) im Gespräch mit der AZ: "Ich würde mir wünschen, wenn er noch ein Jahr bleibt. Aber das wird er alleine entscheiden mit seiner Familie. Mit 40 machst du dir viele Gedanken, aber er ist nach wie vor nicht nur einer der besten Torhüter, sondern auch unglaublich wichtig für die Mannschaft. Schauen wir mal, ob es dann auch in Erfüllung geht."

In Bestform mit 40 Jahren: Neuer. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Auch Klaus Augenthaler (68) würde Neuer gern weiter im Bayern-Tor sehen. "Er ist 40, aber es zählen nur die Qualität und die Fitness. Und die hat er nach wie vor", sagt die Abwehrlegende. Ob Neuer deshalb auch in den deutschen WM-Kader gehört? Augenthaler: "Die Mannschaft vertraut ihm. Ich will Oliver Baumann nicht eine Stufe herunterstellen, er ist ein hervorragender Torwart. Aber man weiß, was Manuel geleistet hat."

Ruft Nagelsmann doch noch an?

So sieht es auch Aumann, wie Augenthaler 1990 Weltmeister mit Deutschland in Italien. "In dieser Form kann ich mir nicht vorstellen, dass man auf ihn verzichten kann", sagt Aumann: "Ich tue mich schwer damit, auf so einen Torhüter zu verzichten. Aber die Entscheidung trifft Julian Nagelsmann."

Zusammen zur WM? Julian Nagelsmann (l.) und Neuer. © IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Bislang hat der Bundestrainer Neuer noch nicht angerufen, aber das kann sich ändern. "Normalerweise nicht", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Rande des Pokalspiels auf die Frage, ob es definitiv kein Neuer-Comeback bei der WM geben werde. Aber was ist schon normal im Fußball?

Zunächst steht für Neuer die Titeljagd mit dem FC Bayern im Fokus, er kann sein drittes Triple holen. Und zum siebten Mal den DFB-Pokal. "Ich habe Berlin vermisst", sagte Neuer. Mit dem Kapitän in dieser Form wird Bayern den goldenen Pokal gewinnen. Ganz sicher.