Einmal mehr muss der Kapitän des FC Bayern vorzeitig verletzt raus. Boss Eberl lobt Vertreter Urbig, die Wortwahl birgt gewisse Brisanz.

Und täglich grüßt die Muskelfaser. Die von Manuel Neuer, dem Bayern-Kapitän. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen, wie beim 3:0 im Februar bei Werder Bremen, hatte der Torhüter in der ersten Halbzeit etwas gespürt. So auch am Freitagabend, bei seinem Comeback gegen Borussia Mönchengladbach. Wieder die Wade. Wieder die Auswechslung. Wieder kam Jonas Urbig, der Stellvertreter, rein.

Direkt nach dem 4:1 sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany: "Manu hat etwas gespürt. Wenn es nichts Schlimmes ist, werden wir ihn nicht zu lange verlieren. Aber das nächste Spiel ist fast schon da." Das erste Achtelfinale der Champions League am Dienstagabend bei Atalanta Bergamo (20.45 Uhr, Prime Video). In dem Moment, auf der Pressekonferenz am späten Freitagabend, war Kompany schon klar, dass er auf Neuer wird verzichten müssen gegen die Bergamaschi, die in den Playoffs Borussia Dortmund eliminiert hatten. Und darüber hinaus?

Neuer verpasst wohl beide Spiele gegen Bergamo

Am Samstagnachmittag vermeldete der FC Bayern nach der ärztlichen Untersuchung bei Neuer "einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade". Damit falle der Torwart "zunächst aus". Eine übliche Formulierung, da der Rückkehrzeitpunkt vom Heilungsverlauf und der Reha abhängt. Doch das nächste Bundesligaspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen und das Rückspiel gegen Atalanta (18.3.) wird Neuer wohl auch verpassen.

Ob es dann Sinn ergibt, dass der Keeper auf Biegen und Brechen, auf Überdehnen und Reißen der Muskulatur, gegen Union Berlin (21.3.) im Tor steht, wenn danach die Liga wegen der WM-Testspiele ohnehin für zwei Wochen pausiert?

Die Hoffnung auf eine schnelle(-re) Genesung liegt im Adjektiv "kleiner" Muskelfaserriss. Im Unterschied zu einem herkömmlichen oder gar großen ist das Ausmaß der Zerstörung des Muskelgewebes nicht so gravierend. Was den Heilungsverlauf natürlich beeinflusst, ist das Alter des Patienten und da sind wir beim "Casus knacksus", des Pudels Kern. Am 27. März wird Neuer 40.

Eberl lobt Neuer-Vertreter Urbig: "Im Spiel ändert sich nichts"

Auch, wenn er dagegen mutig ankämpft: Der fünfmalige Welttorhüter und Weltmeister von 2014 wird nicht jünger. "Dass Manuel nicht glücklich ist, das kann ich mir vorstellen", sagte Sportvorstand Max Eberl schon vor der Diagnose und fügte etwas nonchalant im Wissen um die Gesetze der Natur hinzu: "Er wird 40 im März. Und deswegen sind wir froh, dass wir mit Jonas (Urbig, d.Red.) und mit Ulle (Sven Ulreich, d.Red.) so gute Torhüter dahinter haben, dass du in der Halbzeit wechseln kannst und nichts verändert sich im Spiel."

Neuer-Vertreter Jonas Urbig machte auch gegen Gladbach einen guten Job. © IMAGO/Markus Ulmer

Ein dickes Lob für Urbig (22), der in seiner zweiten Saison nun schon zum x-ten Mal einspringt und bereits 23 Pflichtspiele (elf davon in dieser Spielzeit) absolviert hat. Routine stellt sich ein, Selbstverständlichkeit und Selbstvertrauen steigen. Aber "nichts verändert sich im Spiel".

Hört ein Routinier, ein Platzhirsch, ein Manuel Neuer das gerne? Man stelle sich vor, auch wenn es von Boss Eberl nicht so gemeint war, dass in einem anderen Job ein Chef über den älteren, verdienten Angestellten mit Blick auf den jüngeren, baldigen Nachfolger sagt: Wenn der arbeitet, verändert sich nichts.

Neuer erleidet dritten Muskelfaserriss seit Dezember

Sämtliche Bayern-Verantwortlichen haben Manuel Neuer in all den Jahren seit dem Transfer 2011 vom FC Schalke 04 – zurecht – mit Lob überschüttet. Doch es geht eben – nicht mal mehr langsam und zunehmend sicher – dem Karriere-Ende entgegen. Rund um den 40. Geburtstag will sich Neuer entscheiden. Das Für und Wider macht er von seiner körperlichen Fitness abhängig.

Sein Körper sendet ihm mit dem insgesamt dritten Muskelfaserriss seit Mitte Dezember Signale. Mehr als nur unglückliche Umstände? Dämmert's ihm und den Bossen? Man werde "in aller Gelassenheit" miteinander sprechen, sagte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen zuletzt, und dann schauen, "was rauskommt". Macht Neuer Ende Mai Schluss und geht nicht mehr in Verhandlungen über einen neuerlichen Einjahresvertrag, würde das an der Säbener Straße niemanden mehr überraschen.

Schließlich wird Neuer im März 2027 dann 41.