Neuer gegen Dzeko: Bricht der Schalke-Star seinen Bayern-Fluch im Duell der Legenden?

FC Schalke 04 gegen FC Bayern – das ist am Samstag auch das Duell der Legenden Edin Dzeko gegen Manuel Neuer.

Der eine ist bereits aus seiner Nationalmannschaft zurückgetreten, zwei Mal sogar. Beim zweiten Mal hält es besser. Der zweite Abschied kam unfreiwillig, beim jähen Aus des DFB-Teams im Sechzehntelfinale der WM gegen Paraguay. Der andere hat seinen Rücktritt vom Dienst in der Auswahl seines Landes nun angekündigt – für Oktober. Die Rede ist von zwei Herrschaften, die im hohen Alter von über 40 Jahren noch als Profis aktiv sind und am Samstag in der Veltins Arena (18.30 Uhr, Sky) aufeinandertreffen.

Es geht um Manuel Neuer und Edin Dzeko, das Ü40-Duo. Schalke gegen Bayern, Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland. Zwei Männer, zwei Legenden. Am Donnerstag hatte Dzeko in den Sozialen Netzwerken seinen Rücktritt aus Bosniens Team bekanntgegeben. Am 2. Oktober werde er in der Nations League gegen Schweden sein "nächstes und finales Match für unsere Nationalmannschaft bestreiten", schrieb Dzeko.

Dzeko hat gegen Neuer schon seit 16 Jahren nicht mehr getroffen

Der Angreifer und Rekordspieler seines Landes absolviert dann sein 152. Länderspiel, 73 Tore stehen in seiner Vita. Eines davon erzielte er gegen Neuer und die DFB-Elf. Im Juni 2010 war das, im letzten Test (3:1) vor der Abreise zur WM in Südafrika, in die der damalige Schalker Neuer als Nummer eins ging.

Eine andere Statistik überrascht: In seinen 15 Partien gegen Bayern, ob mit Wolfsburg (2007-10), Manchester City (2011-15) oder Inter Mailand (2021-23), konnte Dzeko lediglich vier Tore erzielen. Diese allerdings nur mit den Wölfen – und in der Zeit war Neuer noch ein Schalker. Und in jener Periode schenkte ihm Dzeko, der Wolf, fünf Dinger ein (eines in einem Länderspiel) – von Herbst 2008 bis 2010. Lang, verdammt lang her. Unterm Strich: Das letzte Erfolgserlebnis von Dzeko gegen Neuer ist rund 16 Jahre her. Er wird doch nicht? Am Samstag? Bei Neuers so emotionaler Rückkehr in seine Geburtsstadt, zu seinem Jugendverein?

Als Neuer noch das Schalke-Trikot trug, traf Dzeko häufiger gegen ihn. © Imago/Achim Scheidemann

Für Neuer wird es höchstwahrscheinlich die letzte Rückkehr zu Schalke

Dzeko hat seinen Vertrag auf Schalke nach dem Aufstieg noch mal um ein Jahr verlängert. Womöglich ist auch er auf seiner Abschiedstournee. Neuer dreht ziemlich sicher seine letzte Schleife in der Liga, befindet sich in seiner 21. Profi-Saison.

"Manu hat sehr viel erlebt, ist 40 Jahre und spielt immer noch auf unglaublichem Niveau", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund am Freitagvormittag an der Säbener Straße und wusste um die Bedeutung des Schalke-Trips für Neuer: "Trotzdem ist es sicher ein besonderes Spiel für ihn. Er ist auf Schalke gereift, ist von dort zum FC Bayern gekommen. Es gibt eine besondere Verbindung, er ist dort auch sozial sehr engagiert. Manu ist eine Legende für den deutschen Fußball. Es ist eine schöne Geschichte, dass er dorthin zurückkehrt." Wohl zum letzten Mal.

Manuel Neuer 2014 mit dem heutigen Bayern-Trainer Vincent Kompany. Am Boden: Edin Dzeko. © imago sportfotodienst

Neuer hat gegen Herzensverein Schalke eine extrem starke Bilanz

Und Neuers Bilanz gegen Schalke, den Klub seines Jugendherzens? 20 Spiele, darunter zwei Pokal-Duelle, bestritt er mit dem FC Bayern gegen die Königsblauen, davon gewann er satte 17, steckte drei Niederlagen ein. In 15 (!) der 20 Partien blieb er ohne Gegentor, kassierte lediglich fünf Treffer. Neuers letztes Gegentor in der Veltins-Arena? Im November 2015.

"Ich freue mich auf die Veltins-Arena", sagte Neuer kürzlich, "das ist lange nicht so gewesen, dass wir dort spielen konnten (mit dem FCB gewann Neuer dort zuletzt am 12. November 2022, d.Red.). Aber es ist etwas Besonderes, auswärts auf Schalke zu spielen. Das ist schon ein großes Ziel für mich." Und bei DAZN ergänzte er: "Ich bin der größte Schalke-Fan. Wenn sie gegen Dortmund spielen (lacht)."

Als frisch gebackener Papa, seine Frau Anika hat laut "Bild" nach Sohn Luca (geboren im März 2014) den zweiten Sohn zur Welt gebracht. Schalke wird nun Neuers ganz persönliches, sportliches Saison-Highlight. Wehmut inklusive. Wie intensiv die Pfiffe gegen den verlorenen Sohn wohl werden?