Neuer Allianz-Deal: Bayern will Kane im Sommer verpflichten

Der FC Bayern verlängert mit dem Sponsor wohl bis 2033. Der Verein hat Tottenhams Stürmer Harry Kane im Visier.

© picture alliance/dpa/LaPresse via ZUMA Press

Für Harry Kane (29) verlief der Champions-League-Abend in Mailand ziemlich enttäuschend. Der Topstürmer verlor mit Tottenham Hotspur 0:1 beim AC Milan, die Chancen aufs Weiterkommen sind damit gesunken. Kane, der bislang keine einzige Trophäe mit den Spurs gewonnen hat, droht mal wieder eine titellose Saison.

Harry Kane: Auf der Bayern-Wunschliste ist er ganz oben

Nicht zuletzt aus diesem Grund denkt der Engländer über einen Wechsel nach. Kane, dessen Vertrag 2024 ausläuft, steht nach AZ-Informationen ganz oben auf der Wunschliste des FC Bayern. Die Münchner sehen in ihm die Ideallösung fürs Sturmzentrum - trotz der guten Entwicklung von Eric Maxim Choupo-Moting (33) in dieser Saison. Choupos Vertrag soll über den Sommer hinaus verlängert werden.

Klar ist: Kane würde sehr teuer werden, sein Marktwert liegt aktuell bei 90 Millionen Euro. Doch die Münchner verfügen offenbar über die finanziellen Mittel, um diesen Deal tatsächlich zu stemmen.

Die nächsten Wochen werden spannend

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der Sponsoringvertrag mit Anteilseigner Allianz, dem Namensträger der Münchner Arena, vorzeitig um zehn Jahre bis 2033 verlängert werden. Bayern würde in diesem Zeitraum etwa 130 Millionen Euro einnehmen. Genug Geld also für Kane? In den kommenden Wochen wird das Thema heiß.