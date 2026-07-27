Der FC Bayern residiert am Tegernsee diesmal nicht im "Seehotel Überfahrt".

Traditionen sind dem FC Bayern wichtig, nicht zuletzt Uli Hoeneß, dem Aufsichtsrat, Ehrenpräsidenten und personifizierten "Mia san mia". Wenn die Profi-Mannschaft ihr Trainingslager am Tegernsee abhält, lädt Hoeneß, der "Patron vom Tegernsee", das ganze Team immer zu einem Grillabend ein, sofern es terminlich passt.

FC Bayern wohnte zuletzt im "Seehotel Überfahrt"

Die Bayern kommen dann mit ihrem roten Mannschaftsbus heraufgefahren zum "Freihaus Brenner", gleich unterhalb des Hoeneß-Anwesens in Bad Wiessee. In der Villa wohnte einst Playboy Gunter Sachs. Man hat von dort einen herrlichen Blick über den See. Ob Vincent Kompany und seine Stars auch diesmal vorbeischauen? Es wäre jedenfalls keine Überraschung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Mit einer anderen Tradition brechen die Münchner hingegen heuer: Sie wohnen während des Trainingslagers nicht mehr im "Seehotel Überfahrt" in Rottach-Egern, sondern im moderneren Parkhotel "Egerner Höfe". Das Fünf-Sterne-Haus gehört der Molkerei Ehrmann, schon 2024 wurde der Deal für drei Jahre geschlossen. Ehrmann ist Sponsor der Bayern-Frauen.

Hier residierte der FC Bayern in den vergangenen Jahren: Das Seehotel Überfahrt. © IMAGO

Den FC Bayern erwarten diverse Annehmlichkeiten

Weil der FC Bayern im Sommer 2025 wegen der Klub-WM keine Zeit für ein Trainingslager hatte, steht nun die Premiere in dem Luxus-Hotel mit Panorama-Blick auf den Wallberg an. In den insgesamt 108 Zimmern erwarten Vize-Kapitän Joshua Kimmich und Co. diverse Annehmlichkeiten. Es gibt zudem den 1500 Quadratmeter großen Mangfall-Spa mit Saunen, Dampfbad, Pool und einer Kryokammer (Ganzkörperkältetherapie), die minus 85 bis minus 160 Grad kalt ist. Das hilft bei der Regeneration nach anstrengenden Einheiten.

Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Sternekoch Thomas Kellermann serviert im Gourmet-Restaurant feinste Menüs. Nachteil für die Stars: Das neue Hotel ist nicht direkt am Ufer gelegen, für einen Sprung in den See müssen sie ein paar hundert Meter laufen oder radeln. Aber das dürfte zu verkraften sein.